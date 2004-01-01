Termes recherchés

FR
DE

AC611

Canule nasale à haut débit – Petite taille

Trouver des produits similaires

La canule nasale à haut débit Philips AC611 offre un apport en oxygène constant et confortable. De plus, elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui vous permet de maîtriser les coûts et d’optimiser les processus. Elle est compatible avec notre ventilateur V60 Plus afin de prendre en charge l’utilisation de la ventilation non invasive (VNI) et de l’oxygénothérapie à haut débit (OHD) via un seul système.

Contactez nous
Caractéristiques
Confort pendant le traitement
Est disponible en plusieurs tailles

Est disponible en plusieurs tailles

La canule nasale à haut débit AC611 facilite le passage de la VNI à l’OHD. Elle est disponible en plusieurs tailles afin de s’adapter à la majorité des patients. Elle a, par ailleurs, été classée parmi les plus confortables lors de tests comparatifs1 et facilite votre gestion des stocks.

Est disponible en plusieurs tailles

Est disponible en plusieurs tailles
La canule nasale à haut débit AC611 facilite le passage de la VNI à l’OHD. Elle est disponible en plusieurs tailles afin de s’adapter à la majorité des patients. Elle a, par ailleurs, été classée parmi les plus confortables lors de tests comparatifs1 et facilite votre gestion des stocks.

Est disponible en plusieurs tailles

La canule nasale à haut débit AC611 facilite le passage de la VNI à l’OHD. Elle est disponible en plusieurs tailles afin de s’adapter à la majorité des patients. Elle a, par ailleurs, été classée parmi les plus confortables lors de tests comparatifs1 et facilite votre gestion des stocks.
Pour en savoir plus
Confort pendant le traitement
Est disponible en plusieurs tailles

Est disponible en plusieurs tailles

La canule nasale à haut débit AC611 facilite le passage de la VNI à l’OHD. Elle est disponible en plusieurs tailles afin de s’adapter à la majorité des patients. Elle a, par ailleurs, été classée parmi les plus confortables lors de tests comparatifs1 et facilite votre gestion des stocks.
Flexibilité dans la gestion des stocks
Utilise le même circuit que les masques de VNI

Utilise le même circuit que les masques de VNI

La canule nasale AC611 peut être utilisée avec notre ventilateur V60 Plus et des systèmes indépendants d’oxygénothérapie à haut débit, ce qui optimise la gestion de vos stocks de consommables. Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.

Utilise le même circuit que les masques de VNI

Utilise le même circuit que les masques de VNI
La canule nasale AC611 peut être utilisée avec notre ventilateur V60 Plus et des systèmes indépendants d’oxygénothérapie à haut débit, ce qui optimise la gestion de vos stocks de consommables. Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.

Utilise le même circuit que les masques de VNI

La canule nasale AC611 peut être utilisée avec notre ventilateur V60 Plus et des systèmes indépendants d’oxygénothérapie à haut débit, ce qui optimise la gestion de vos stocks de consommables. Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.
Pour en savoir plus
Flexibilité dans la gestion des stocks
Utilise le même circuit que les masques de VNI

Utilise le même circuit que les masques de VNI

La canule nasale AC611 peut être utilisée avec notre ventilateur V60 Plus et des systèmes indépendants d’oxygénothérapie à haut débit, ce qui optimise la gestion de vos stocks de consommables. Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.
Stable et confortable
Maintient la canule nasale en place

Maintient la canule nasale en place

Le harnais ajustable de la canule AC611 la maintient en place, même lorsque le patient change de position. Sa pince à vêtements réduit les mouvements indésirables de la canule afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.

Maintient la canule nasale en place

Maintient la canule nasale en place
Le harnais ajustable de la canule AC611 la maintient en place, même lorsque le patient change de position. Sa pince à vêtements réduit les mouvements indésirables de la canule afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.

Maintient la canule nasale en place

Le harnais ajustable de la canule AC611 la maintient en place, même lorsque le patient change de position. Sa pince à vêtements réduit les mouvements indésirables de la canule afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.
Pour en savoir plus
Stable et confortable
Maintient la canule nasale en place

Maintient la canule nasale en place

Le harnais ajustable de la canule AC611 la maintient en place, même lorsque le patient change de position. Sa pince à vêtements réduit les mouvements indésirables de la canule afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.
  • Confort pendant le traitement
  • Flexibilité dans la gestion des stocks
  • Stable et confortable
Voir toutes les caractéristiques
Confort pendant le traitement
Est disponible en plusieurs tailles

Est disponible en plusieurs tailles

La canule nasale à haut débit AC611 facilite le passage de la VNI à l’OHD. Elle est disponible en plusieurs tailles afin de s’adapter à la majorité des patients. Elle a, par ailleurs, été classée parmi les plus confortables lors de tests comparatifs1 et facilite votre gestion des stocks.

Est disponible en plusieurs tailles

Est disponible en plusieurs tailles
La canule nasale à haut débit AC611 facilite le passage de la VNI à l’OHD. Elle est disponible en plusieurs tailles afin de s’adapter à la majorité des patients. Elle a, par ailleurs, été classée parmi les plus confortables lors de tests comparatifs1 et facilite votre gestion des stocks.

Est disponible en plusieurs tailles

La canule nasale à haut débit AC611 facilite le passage de la VNI à l’OHD. Elle est disponible en plusieurs tailles afin de s’adapter à la majorité des patients. Elle a, par ailleurs, été classée parmi les plus confortables lors de tests comparatifs1 et facilite votre gestion des stocks.
Pour en savoir plus
Confort pendant le traitement
Est disponible en plusieurs tailles

Est disponible en plusieurs tailles

La canule nasale à haut débit AC611 facilite le passage de la VNI à l’OHD. Elle est disponible en plusieurs tailles afin de s’adapter à la majorité des patients. Elle a, par ailleurs, été classée parmi les plus confortables lors de tests comparatifs1 et facilite votre gestion des stocks.
Flexibilité dans la gestion des stocks
Utilise le même circuit que les masques de VNI

Utilise le même circuit que les masques de VNI

La canule nasale AC611 peut être utilisée avec notre ventilateur V60 Plus et des systèmes indépendants d’oxygénothérapie à haut débit, ce qui optimise la gestion de vos stocks de consommables. Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.

Utilise le même circuit que les masques de VNI

Utilise le même circuit que les masques de VNI
La canule nasale AC611 peut être utilisée avec notre ventilateur V60 Plus et des systèmes indépendants d’oxygénothérapie à haut débit, ce qui optimise la gestion de vos stocks de consommables. Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.

Utilise le même circuit que les masques de VNI

La canule nasale AC611 peut être utilisée avec notre ventilateur V60 Plus et des systèmes indépendants d’oxygénothérapie à haut débit, ce qui optimise la gestion de vos stocks de consommables. Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.
Pour en savoir plus
Flexibilité dans la gestion des stocks
Utilise le même circuit que les masques de VNI

Utilise le même circuit que les masques de VNI

La canule nasale AC611 peut être utilisée avec notre ventilateur V60 Plus et des systèmes indépendants d’oxygénothérapie à haut débit, ce qui optimise la gestion de vos stocks de consommables. Elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui facilite la transition entre différents traitements.
Stable et confortable
Maintient la canule nasale en place

Maintient la canule nasale en place

Le harnais ajustable de la canule AC611 la maintient en place, même lorsque le patient change de position. Sa pince à vêtements réduit les mouvements indésirables de la canule afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.

Maintient la canule nasale en place

Maintient la canule nasale en place
Le harnais ajustable de la canule AC611 la maintient en place, même lorsque le patient change de position. Sa pince à vêtements réduit les mouvements indésirables de la canule afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.

Maintient la canule nasale en place

Le harnais ajustable de la canule AC611 la maintient en place, même lorsque le patient change de position. Sa pince à vêtements réduit les mouvements indésirables de la canule afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.
Pour en savoir plus
Stable et confortable
Maintient la canule nasale en place

Maintient la canule nasale en place

Le harnais ajustable de la canule AC611 la maintient en place, même lorsque le patient change de position. Sa pince à vêtements réduit les mouvements indésirables de la canule afin que les patients reçoivent le débit voulu de façon constante.

Fiche technique

Plage de débit
Plage de débit
Petite taille
  • ≤ 70 l/min
Taille moyenne
  • ≤ 80 l/min
Grande taille
  • ≤ 80 l/min
À usage unique
À usage unique
La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales
  • Oui
Conditions de stockage
Conditions de stockage
Température
  • -20 à 60 °C
Humidité relative
  • 15 à 95 % (sans condensation)
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • 20 par paquet
Plage de débit
Plage de débit
Petite taille
  • ≤ 70 l/min
Taille moyenne
  • ≤ 80 l/min
À usage unique
À usage unique
La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales
  • Oui
Voir toutes les caractéristiques
Plage de débit
Plage de débit
Petite taille
  • ≤ 70 l/min
Taille moyenne
  • ≤ 80 l/min
Grande taille
  • ≤ 80 l/min
À usage unique
À usage unique
La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales
  • Oui
Conditions de stockage
Conditions de stockage
Température
  • -20 à 60 °C
Humidité relative
  • 15 à 95 % (sans condensation)
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • 20 par paquet
  • 1. Test du prototype de canule nasale à haut débit Philips. Mené par ResearchWorks. 2016.
  • Non commercialisé aux États-Unis.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.