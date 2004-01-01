Canule nasale à haut débit – Petite taille

La canule nasale à haut débit Philips AC611 offre un apport en oxygène constant et confortable. De plus, elle utilise le même circuit que nos masques de VNI, ce qui vous permet de maîtriser les coûts et d’optimiser les processus. Elle est compatible avec notre ventilateur V60 Plus afin de prendre en charge l’utilisation de la ventilation non invasive (VNI) et de l’oxygénothérapie à haut débit (OHD) via un seul système.
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