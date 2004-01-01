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La technologie ClarityIQ permet d’obtenir des images de haute qualité pour un grand nombre de procédures cliniques. Elle offre une visualisation optimale à faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. À ce jour, de nombreuses études cliniques réalisées sur plus de 19 000 patients ont été publiées concernant la technologie ClarityIQ. Elles sont unanimes sur un point : cette technologie implique une diminution significative de la dose, quels que soient les secteurs cliniques, les patients et les opérateurs.
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Haute qualité, très faible dose
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Meilleure visibilité vasculaire
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Réduction du flou du au mouvement
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Une souplesse clinique sans précédent
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Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications
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Réduction des artefacts de mouvement
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Traitement des patients à haut risque
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Haute qualité, très faible dose
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Haute qualité, très faible dose
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Meilleure visibilité vasculaire
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Réduction du flou du au mouvement
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Une souplesse clinique sans précédent
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Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications
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Réduction des artefacts de mouvement
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Traitement des patients à haut risque
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Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 12”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Découvrez de nouvelles possibilités pour la cardiologie interventionnelle, la cardiologie pédiatrique ou l’électrophysiologie avec le système biplan Azurion série 7 équipé de deux capteurs 12“. Ce système d’imagerie interventionnelle de pointe vous permet de réaliser vos procédures avec simplicité et fiabilité au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Le système biplan Azurion 7 équipé de deux détecteurs (12” [22 x 22 cm] et 20” [30 x 40 cm]) vous permet de réaliser un ensemble d’interventions cardiaques et vasculaires avec une précision et une facilité uniques. Cette plateforme d’imagerie interventionnelle de pointe vous permet de réaliser des procédures avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Le système Philips Azurion vous permet d’effectuer une large gamme de procédures interventionnelles de routine comme complexes avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Des fonctionnalités avancées intégrées à une géométrie de système innovante permettent d’améliorer le processus de travail, ce qui vous aide à optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.
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Ce système avec suspension plafonnière offre une flexibilité d’imagerie illimitée pour un grand nombre de procédures, ainsi qu’une grande liberté de positionnement pour les équipes médicales. Sa configuration compacte offre un environnement très rentable, prêt pour les procédures de demain. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile. Parce qu’il travaille autour de vous, le système Philips Azurion équipé d’un statif FlexArm vous aide à optimiser les performances de votre salle interventionnelle et à prodiguer des soins de meilleure qualité.
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