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ClarityIQ

Technologie d’imagerie à faible dose de haute qualité

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La technologie ClarityIQ permet d’obtenir des images de haute qualité pour un grand nombre de procédures cliniques. Elle offre une visualisation optimale à faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. À ce jour, de nombreuses études cliniques réalisées sur plus de 19 000 patients ont été publiées concernant la technologie ClarityIQ. Elles sont unanimes sur un point : cette technologie implique une diminution significative de la dose, quels que soient les secteurs cliniques, les patients et les opérateurs.

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Caractéristiques
Haute qualité, très faible dose
Haute qualité, très faible dose

Haute qualité, très faible dose

ClarityIQ est une nouvelle technologie d’imagerie à rayons X. Des études ont montré que ClarityIQ permet de réduire significativement la dose de rayonnement, diminuant le risque de complications chez les patients en raison de leur exposition aux rayons.a,b Ce système permet également de réaliser des procédures plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque.a,b ClarityIQ diminue le rayonnement diffusé, ce qui réduit les risques à long terme pour la santé des médecins et du personnel.a,b

Haute qualité, très faible dose

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ClarityIQ est une nouvelle technologie d’imagerie à rayons X. Des études ont montré que ClarityIQ permet de réduire significativement la dose de rayonnement, diminuant le risque de complications chez les patients en raison de leur exposition aux rayons.a,b Ce système permet également de réaliser des procédures plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque.a,b ClarityIQ diminue le rayonnement diffusé, ce qui réduit les risques à long terme pour la santé des médecins et du personnel.a,b

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ClarityIQ est une nouvelle technologie d’imagerie à rayons X. Des études ont montré que ClarityIQ permet de réduire significativement la dose de rayonnement, diminuant le risque de complications chez les patients en raison de leur exposition aux rayons.a,b Ce système permet également de réaliser des procédures plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque.a,b ClarityIQ diminue le rayonnement diffusé, ce qui réduit les risques à long terme pour la santé des médecins et du personnel.a,b
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ClarityIQ est une nouvelle technologie d’imagerie à rayons X. Des études ont montré que ClarityIQ permet de réduire significativement la dose de rayonnement, diminuant le risque de complications chez les patients en raison de leur exposition aux rayons.a,b Ce système permet également de réaliser des procédures plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque.a,b ClarityIQ diminue le rayonnement diffusé, ce qui réduit les risques à long terme pour la santé des médecins et du personnel.a,b
Meilleure visibilité vasculaire
Meilleure visibilité vasculaire

Meilleure visibilité vasculaire

ClarityIQ comprend une fonction de filtration spatiale avancée qui met en évidence les structures et réduit l’impact du bruit de fond dans une image. Les capacités de calcul en parallèle à haute vitesse optimisent cette filtration en temps réel. Cela assure ainsi une visualisation exceptionnelle de structures cliniquement pertinentes à des niveaux de dose de rayonnement des détecteurs significativement réduits. Cette fonction présente des avantages tout particulièrement pour les interventions endovasculaires.

Meilleure visibilité vasculaire

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ClarityIQ comprend une fonction de filtration spatiale avancée qui met en évidence les structures et réduit l’impact du bruit de fond dans une image. Les capacités de calcul en parallèle à haute vitesse optimisent cette filtration en temps réel. Cela assure ainsi une visualisation exceptionnelle de structures cliniquement pertinentes à des niveaux de dose de rayonnement des détecteurs significativement réduits. Cette fonction présente des avantages tout particulièrement pour les interventions endovasculaires.

Meilleure visibilité vasculaire

ClarityIQ comprend une fonction de filtration spatiale avancée qui met en évidence les structures et réduit l’impact du bruit de fond dans une image. Les capacités de calcul en parallèle à haute vitesse optimisent cette filtration en temps réel. Cela assure ainsi une visualisation exceptionnelle de structures cliniquement pertinentes à des niveaux de dose de rayonnement des détecteurs significativement réduits. Cette fonction présente des avantages tout particulièrement pour les interventions endovasculaires.
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Meilleure visibilité vasculaire
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ClarityIQ comprend une fonction de filtration spatiale avancée qui met en évidence les structures et réduit l’impact du bruit de fond dans une image. Les capacités de calcul en parallèle à haute vitesse optimisent cette filtration en temps réel. Cela assure ainsi une visualisation exceptionnelle de structures cliniquement pertinentes à des niveaux de dose de rayonnement des détecteurs significativement réduits. Cette fonction présente des avantages tout particulièrement pour les interventions endovasculaires.
Réduction du flou du au mouvement
Réduction du flou du au mouvement

Réduction du flou du au mouvement

Pour réduire la dose de rayonnement sans perdre d’informations cliniquement pertinentes relatives à l’anatomie cardiaque dynamique, la technologie ClarityIQ utilise une nouvelle fonction de compensation des mouvements. Elle permet de réduire les zones de flou des images d’objets en mouvement (comme le cœur et le tractus gastro-intestinal), améliorant ainsi la qualité d’image. L’apparence des images cardiaques peut être réglée au cours de l’installation en fonction des préférences des utilisateurs.

Réduction du flou du au mouvement

Réduction du flou du au mouvement
Pour réduire la dose de rayonnement sans perdre d’informations cliniquement pertinentes relatives à l’anatomie cardiaque dynamique, la technologie ClarityIQ utilise une nouvelle fonction de compensation des mouvements. Elle permet de réduire les zones de flou des images d’objets en mouvement (comme le cœur et le tractus gastro-intestinal), améliorant ainsi la qualité d’image. L’apparence des images cardiaques peut être réglée au cours de l’installation en fonction des préférences des utilisateurs.

Réduction du flou du au mouvement

Pour réduire la dose de rayonnement sans perdre d’informations cliniquement pertinentes relatives à l’anatomie cardiaque dynamique, la technologie ClarityIQ utilise une nouvelle fonction de compensation des mouvements. Elle permet de réduire les zones de flou des images d’objets en mouvement (comme le cœur et le tractus gastro-intestinal), améliorant ainsi la qualité d’image. L’apparence des images cardiaques peut être réglée au cours de l’installation en fonction des préférences des utilisateurs.
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Réduction du flou du au mouvement
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Réduction du flou du au mouvement

Pour réduire la dose de rayonnement sans perdre d’informations cliniquement pertinentes relatives à l’anatomie cardiaque dynamique, la technologie ClarityIQ utilise une nouvelle fonction de compensation des mouvements. Elle permet de réduire les zones de flou des images d’objets en mouvement (comme le cœur et le tractus gastro-intestinal), améliorant ainsi la qualité d’image. L’apparence des images cardiaques peut être réglée au cours de l’installation en fonction des préférences des utilisateurs.
Une souplesse clinique sans précédent
Une souplesse clinique sans précédent

Une souplesse clinique sans précédent

La chaîne d’imagerie numérique flexible de ClarityIQ offre aux médecins des capacités de gestion de dose ainsi qu’une souplesse clinique sans précédent. Contrairement à de nombreux systèmes classiques qui traitent les images de manière successive, ClarityIQ exécute plusieurs blocs de traitement d’images en parallèle et par étapes. Davantage d’images peuvent être traitées plus rapidement et sans aucun délai entre l’acquisition et l’affichage.

Une souplesse clinique sans précédent

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La chaîne d’imagerie numérique flexible de ClarityIQ offre aux médecins des capacités de gestion de dose ainsi qu’une souplesse clinique sans précédent. Contrairement à de nombreux systèmes classiques qui traitent les images de manière successive, ClarityIQ exécute plusieurs blocs de traitement d’images en parallèle et par étapes. Davantage d’images peuvent être traitées plus rapidement et sans aucun délai entre l’acquisition et l’affichage.

Une souplesse clinique sans précédent

La chaîne d’imagerie numérique flexible de ClarityIQ offre aux médecins des capacités de gestion de dose ainsi qu’une souplesse clinique sans précédent. Contrairement à de nombreux systèmes classiques qui traitent les images de manière successive, ClarityIQ exécute plusieurs blocs de traitement d’images en parallèle et par étapes. Davantage d’images peuvent être traitées plus rapidement et sans aucun délai entre l’acquisition et l’affichage.
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Une souplesse clinique sans précédent

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Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications
Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications

Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications

Afin de prendre en charge de nombreuses applications, plus de 500 paramètres système de la technologie ClarityIQ ont été définis avec précision, et le traitement d’images peut être réglé indépendamment. Par exemple, lors d’interventions neurologiques, le décalage des pixels en temps réel avec le contrôle automatique des mouvements est appliqué afin d’améliorer la visualisation de petits vaisseaux. La fonction de compensation des mouvements réduit le bruit dans les images sur des organes dynamiques comme le cœur.

Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications

Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications
Afin de prendre en charge de nombreuses applications, plus de 500 paramètres système de la technologie ClarityIQ ont été définis avec précision, et le traitement d’images peut être réglé indépendamment. Par exemple, lors d’interventions neurologiques, le décalage des pixels en temps réel avec le contrôle automatique des mouvements est appliqué afin d’améliorer la visualisation de petits vaisseaux. La fonction de compensation des mouvements réduit le bruit dans les images sur des organes dynamiques comme le cœur.

Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications

Afin de prendre en charge de nombreuses applications, plus de 500 paramètres système de la technologie ClarityIQ ont été définis avec précision, et le traitement d’images peut être réglé indépendamment. Par exemple, lors d’interventions neurologiques, le décalage des pixels en temps réel avec le contrôle automatique des mouvements est appliqué afin d’améliorer la visualisation de petits vaisseaux. La fonction de compensation des mouvements réduit le bruit dans les images sur des organes dynamiques comme le cœur.
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Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications
Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications

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Afin de prendre en charge de nombreuses applications, plus de 500 paramètres système de la technologie ClarityIQ ont été définis avec précision, et le traitement d’images peut être réglé indépendamment. Par exemple, lors d’interventions neurologiques, le décalage des pixels en temps réel avec le contrôle automatique des mouvements est appliqué afin d’améliorer la visualisation de petits vaisseaux. La fonction de compensation des mouvements réduit le bruit dans les images sur des organes dynamiques comme le cœur.
Réduction des artefacts de mouvement
Réduction des artefacts de mouvement

Réduction des artefacts de mouvement

En alignant les images avant la soustraction, la fonction de décalage des pixels en temps réel contribue à réduire les artefacts de mouvement. ClarityIQ réalise automatiquement un recalage des pixels en temps réel à l’aide de la fonction de contrôle automatique des mouvements. Lors d’interventions neurologiques, le contrôle automatique des mouvements corrige le positionnement du crâne, le mouvement et les artefacts. Cette fonction est particulièrement importante lors du positionnement de petits dispositifs à la base du crâne.

Réduction des artefacts de mouvement

Réduction des artefacts de mouvement
En alignant les images avant la soustraction, la fonction de décalage des pixels en temps réel contribue à réduire les artefacts de mouvement. ClarityIQ réalise automatiquement un recalage des pixels en temps réel à l’aide de la fonction de contrôle automatique des mouvements. Lors d’interventions neurologiques, le contrôle automatique des mouvements corrige le positionnement du crâne, le mouvement et les artefacts. Cette fonction est particulièrement importante lors du positionnement de petits dispositifs à la base du crâne.

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En alignant les images avant la soustraction, la fonction de décalage des pixels en temps réel contribue à réduire les artefacts de mouvement. ClarityIQ réalise automatiquement un recalage des pixels en temps réel à l’aide de la fonction de contrôle automatique des mouvements. Lors d’interventions neurologiques, le contrôle automatique des mouvements corrige le positionnement du crâne, le mouvement et les artefacts. Cette fonction est particulièrement importante lors du positionnement de petits dispositifs à la base du crâne.
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Réduction des artefacts de mouvement
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En alignant les images avant la soustraction, la fonction de décalage des pixels en temps réel contribue à réduire les artefacts de mouvement. ClarityIQ réalise automatiquement un recalage des pixels en temps réel à l’aide de la fonction de contrôle automatique des mouvements. Lors d’interventions neurologiques, le contrôle automatique des mouvements corrige le positionnement du crâne, le mouvement et les artefacts. Cette fonction est particulièrement importante lors du positionnement de petits dispositifs à la base du crâne.
Traitement des patients à haut risque
Traitement des patients à haut risque

Traitement des patients à haut risque

Les interventions devenant de plus en plus complexes, vos défis se multiplient. Le nombre croissant de patients présentant un indice de masse corporelle élevé représente l’un de ces défis. En effet, il est possible que la visualisation de leur structure anatomique nécessite une dose plus élevée, impliquant un examen fluoroscopique plus long. L’imagerie à faible dose de ClarityIQ vous assure une plus grande flexibilité dans la gestion des niveaux de dose et l’allongement de la durée des examens fluoroscopiques des patients obèses et à haut risque.

Traitement des patients à haut risque

Traitement des patients à haut risque
Les interventions devenant de plus en plus complexes, vos défis se multiplient. Le nombre croissant de patients présentant un indice de masse corporelle élevé représente l’un de ces défis. En effet, il est possible que la visualisation de leur structure anatomique nécessite une dose plus élevée, impliquant un examen fluoroscopique plus long. L’imagerie à faible dose de ClarityIQ vous assure une plus grande flexibilité dans la gestion des niveaux de dose et l’allongement de la durée des examens fluoroscopiques des patients obèses et à haut risque.

Traitement des patients à haut risque

Les interventions devenant de plus en plus complexes, vos défis se multiplient. Le nombre croissant de patients présentant un indice de masse corporelle élevé représente l’un de ces défis. En effet, il est possible que la visualisation de leur structure anatomique nécessite une dose plus élevée, impliquant un examen fluoroscopique plus long. L’imagerie à faible dose de ClarityIQ vous assure une plus grande flexibilité dans la gestion des niveaux de dose et l’allongement de la durée des examens fluoroscopiques des patients obèses et à haut risque.
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Traitement des patients à haut risque
Traitement des patients à haut risque

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Les interventions devenant de plus en plus complexes, vos défis se multiplient. Le nombre croissant de patients présentant un indice de masse corporelle élevé représente l’un de ces défis. En effet, il est possible que la visualisation de leur structure anatomique nécessite une dose plus élevée, impliquant un examen fluoroscopique plus long. L’imagerie à faible dose de ClarityIQ vous assure une plus grande flexibilité dans la gestion des niveaux de dose et l’allongement de la durée des examens fluoroscopiques des patients obèses et à haut risque.
  • Haute qualité, très faible dose
  • Meilleure visibilité vasculaire
  • Réduction du flou du au mouvement
  • Une souplesse clinique sans précédent
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ClarityIQ est une nouvelle technologie d’imagerie à rayons X. Des études ont montré que ClarityIQ permet de réduire significativement la dose de rayonnement, diminuant le risque de complications chez les patients en raison de leur exposition aux rayons.a,b Ce système permet également de réaliser des procédures plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque.a,b ClarityIQ diminue le rayonnement diffusé, ce qui réduit les risques à long terme pour la santé des médecins et du personnel.a,b

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ClarityIQ est une nouvelle technologie d’imagerie à rayons X. Des études ont montré que ClarityIQ permet de réduire significativement la dose de rayonnement, diminuant le risque de complications chez les patients en raison de leur exposition aux rayons.a,b Ce système permet également de réaliser des procédures plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque.a,b ClarityIQ diminue le rayonnement diffusé, ce qui réduit les risques à long terme pour la santé des médecins et du personnel.a,b

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ClarityIQ est une nouvelle technologie d’imagerie à rayons X. Des études ont montré que ClarityIQ permet de réduire significativement la dose de rayonnement, diminuant le risque de complications chez les patients en raison de leur exposition aux rayons.a,b Ce système permet également de réaliser des procédures plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque.a,b ClarityIQ diminue le rayonnement diffusé, ce qui réduit les risques à long terme pour la santé des médecins et du personnel.a,b
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ClarityIQ est une nouvelle technologie d’imagerie à rayons X. Des études ont montré que ClarityIQ permet de réduire significativement la dose de rayonnement, diminuant le risque de complications chez les patients en raison de leur exposition aux rayons.a,b Ce système permet également de réaliser des procédures plus longues pour traiter les patients obèses et à haut risque.a,b ClarityIQ diminue le rayonnement diffusé, ce qui réduit les risques à long terme pour la santé des médecins et du personnel.a,b
Meilleure visibilité vasculaire
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ClarityIQ comprend une fonction de filtration spatiale avancée qui met en évidence les structures et réduit l’impact du bruit de fond dans une image. Les capacités de calcul en parallèle à haute vitesse optimisent cette filtration en temps réel. Cela assure ainsi une visualisation exceptionnelle de structures cliniquement pertinentes à des niveaux de dose de rayonnement des détecteurs significativement réduits. Cette fonction présente des avantages tout particulièrement pour les interventions endovasculaires.

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Réduction du flou du au mouvement
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Réduction du flou du au mouvement

Pour réduire la dose de rayonnement sans perdre d’informations cliniquement pertinentes relatives à l’anatomie cardiaque dynamique, la technologie ClarityIQ utilise une nouvelle fonction de compensation des mouvements. Elle permet de réduire les zones de flou des images d’objets en mouvement (comme le cœur et le tractus gastro-intestinal), améliorant ainsi la qualité d’image. L’apparence des images cardiaques peut être réglée au cours de l’installation en fonction des préférences des utilisateurs.

Réduction du flou du au mouvement

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Pour réduire la dose de rayonnement sans perdre d’informations cliniquement pertinentes relatives à l’anatomie cardiaque dynamique, la technologie ClarityIQ utilise une nouvelle fonction de compensation des mouvements. Elle permet de réduire les zones de flou des images d’objets en mouvement (comme le cœur et le tractus gastro-intestinal), améliorant ainsi la qualité d’image. L’apparence des images cardiaques peut être réglée au cours de l’installation en fonction des préférences des utilisateurs.

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Pour réduire la dose de rayonnement sans perdre d’informations cliniquement pertinentes relatives à l’anatomie cardiaque dynamique, la technologie ClarityIQ utilise une nouvelle fonction de compensation des mouvements. Elle permet de réduire les zones de flou des images d’objets en mouvement (comme le cœur et le tractus gastro-intestinal), améliorant ainsi la qualité d’image. L’apparence des images cardiaques peut être réglée au cours de l’installation en fonction des préférences des utilisateurs.
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Une souplesse clinique sans précédent
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La chaîne d’imagerie numérique flexible de ClarityIQ offre aux médecins des capacités de gestion de dose ainsi qu’une souplesse clinique sans précédent. Contrairement à de nombreux systèmes classiques qui traitent les images de manière successive, ClarityIQ exécute plusieurs blocs de traitement d’images en parallèle et par étapes. Davantage d’images peuvent être traitées plus rapidement et sans aucun délai entre l’acquisition et l’affichage.

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Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications
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Réglages sur mesure destinés à de nombreuses applications

Afin de prendre en charge de nombreuses applications, plus de 500 paramètres système de la technologie ClarityIQ ont été définis avec précision, et le traitement d’images peut être réglé indépendamment. Par exemple, lors d’interventions neurologiques, le décalage des pixels en temps réel avec le contrôle automatique des mouvements est appliqué afin d’améliorer la visualisation de petits vaisseaux. La fonction de compensation des mouvements réduit le bruit dans les images sur des organes dynamiques comme le cœur.

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Afin de prendre en charge de nombreuses applications, plus de 500 paramètres système de la technologie ClarityIQ ont été définis avec précision, et le traitement d’images peut être réglé indépendamment. Par exemple, lors d’interventions neurologiques, le décalage des pixels en temps réel avec le contrôle automatique des mouvements est appliqué afin d’améliorer la visualisation de petits vaisseaux. La fonction de compensation des mouvements réduit le bruit dans les images sur des organes dynamiques comme le cœur.

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Afin de prendre en charge de nombreuses applications, plus de 500 paramètres système de la technologie ClarityIQ ont été définis avec précision, et le traitement d’images peut être réglé indépendamment. Par exemple, lors d’interventions neurologiques, le décalage des pixels en temps réel avec le contrôle automatique des mouvements est appliqué afin d’améliorer la visualisation de petits vaisseaux. La fonction de compensation des mouvements réduit le bruit dans les images sur des organes dynamiques comme le cœur.
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Réduction des artefacts de mouvement
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Réduction des artefacts de mouvement

En alignant les images avant la soustraction, la fonction de décalage des pixels en temps réel contribue à réduire les artefacts de mouvement. ClarityIQ réalise automatiquement un recalage des pixels en temps réel à l’aide de la fonction de contrôle automatique des mouvements. Lors d’interventions neurologiques, le contrôle automatique des mouvements corrige le positionnement du crâne, le mouvement et les artefacts. Cette fonction est particulièrement importante lors du positionnement de petits dispositifs à la base du crâne.

Réduction des artefacts de mouvement

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En alignant les images avant la soustraction, la fonction de décalage des pixels en temps réel contribue à réduire les artefacts de mouvement. ClarityIQ réalise automatiquement un recalage des pixels en temps réel à l’aide de la fonction de contrôle automatique des mouvements. Lors d’interventions neurologiques, le contrôle automatique des mouvements corrige le positionnement du crâne, le mouvement et les artefacts. Cette fonction est particulièrement importante lors du positionnement de petits dispositifs à la base du crâne.

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En alignant les images avant la soustraction, la fonction de décalage des pixels en temps réel contribue à réduire les artefacts de mouvement. ClarityIQ réalise automatiquement un recalage des pixels en temps réel à l’aide de la fonction de contrôle automatique des mouvements. Lors d’interventions neurologiques, le contrôle automatique des mouvements corrige le positionnement du crâne, le mouvement et les artefacts. Cette fonction est particulièrement importante lors du positionnement de petits dispositifs à la base du crâne.
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Traitement des patients à haut risque
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Les interventions devenant de plus en plus complexes, vos défis se multiplient. Le nombre croissant de patients présentant un indice de masse corporelle élevé représente l’un de ces défis. En effet, il est possible que la visualisation de leur structure anatomique nécessite une dose plus élevée, impliquant un examen fluoroscopique plus long. L’imagerie à faible dose de ClarityIQ vous assure une plus grande flexibilité dans la gestion des niveaux de dose et l’allongement de la durée des examens fluoroscopiques des patients obèses et à haut risque.

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