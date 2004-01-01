ClarityIQ Technologie d’imagerie à faible dose de haute qualité

La technologie ClarityIQ permet d’obtenir des images de haute qualité pour un grand nombre de procédures cliniques. Elle offre une visualisation optimale à faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. À ce jour, de nombreuses études cliniques réalisées sur plus de 19 000 patients ont été publiées concernant la technologie ClarityIQ. Elles sont unanimes sur un point : cette technologie implique une diminution significative de la dose, quels que soient les secteurs cliniques, les patients et les opérateurs.