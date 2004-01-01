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ClarityIQ

Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

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ClarityIQ liefert bei zahlreichen klinischen Verfahren unabhängig vom Patiententyp hohe Bildqualität und Detailgenauigkeit bei konstant niedriger Strahlendosis. Mehrere bisher zu ClarityIQ publizierte klinische Studien mit mehr als 19000 Patient*innen zeigen eine deutlich geringere Strahlendosis über klinische Bereiche, Patient*innen und Anwender*innen hinweg.

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Eigenschaften
Hohe Bildqualität bei besonders geringer Dosis
Hohe Bildqualität bei besonders geringer Dosis

Hohe Bildqualität bei besonders geringer Dosis

ClarityIQ ist eine neue Röntgenbildgebungstechnologie. Studien haben gezeigt, dass ClarityIQ die Strahlendosis deutlich reduziert und somit das Risiko von Komplikationen aufgrund der Strahlungsbelastung bei Patient*innen verringert.a,b Diese Technologie ermöglicht längere Eingriffe zur Behandlung von adipösen und Hochrisikopatient*innen.a,b ClarityIQ reduziert Streustrahlung und senkt somit das langfristige Gesundheitsrisiko für Ärzt*innen und Personal.a,b

Hohe Bildqualität bei besonders geringer Dosis

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ClarityIQ ist eine neue Röntgenbildgebungstechnologie. Studien haben gezeigt, dass ClarityIQ die Strahlendosis deutlich reduziert und somit das Risiko von Komplikationen aufgrund der Strahlungsbelastung bei Patient*innen verringert.a,b Diese Technologie ermöglicht längere Eingriffe zur Behandlung von adipösen und Hochrisikopatient*innen.a,b ClarityIQ reduziert Streustrahlung und senkt somit das langfristige Gesundheitsrisiko für Ärzt*innen und Personal.a,b

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ClarityIQ ist eine neue Röntgenbildgebungstechnologie. Studien haben gezeigt, dass ClarityIQ die Strahlendosis deutlich reduziert und somit das Risiko von Komplikationen aufgrund der Strahlungsbelastung bei Patient*innen verringert.a,b Diese Technologie ermöglicht längere Eingriffe zur Behandlung von adipösen und Hochrisikopatient*innen.a,b ClarityIQ reduziert Streustrahlung und senkt somit das langfristige Gesundheitsrisiko für Ärzt*innen und Personal.a,b
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Hohe Bildqualität bei besonders geringer Dosis
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ClarityIQ ist eine neue Röntgenbildgebungstechnologie. Studien haben gezeigt, dass ClarityIQ die Strahlendosis deutlich reduziert und somit das Risiko von Komplikationen aufgrund der Strahlungsbelastung bei Patient*innen verringert.a,b Diese Technologie ermöglicht längere Eingriffe zur Behandlung von adipösen und Hochrisikopatient*innen.a,b ClarityIQ reduziert Streustrahlung und senkt somit das langfristige Gesundheitsrisiko für Ärzt*innen und Personal.a,b
Besser sichtbare Gefäßstrukturen
Besser sichtbare Gefäßstrukturen

Besser sichtbare Gefäßstrukturen

Zur Hervorhebung von Strukturen und zur Reduzierung der Auswirkungen von Hintergrundrauschen auf die Bildqualität setzt ClarityIQ auf eine erweiterte räumliche Filterung. In kürzester Zeit parallel ausgeführte Berechnungen beschleunigen den Filtervorgang in Echtzeit. Das Resultat ist eine hervorragende Darstellung klinisch relevanter Strukturen bei erheblich geringerer Dosis. Insbesondere bei endovaskulären Verfahren ist dies von Vorteil.

Besser sichtbare Gefäßstrukturen

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Zur Hervorhebung von Strukturen und zur Reduzierung der Auswirkungen von Hintergrundrauschen auf die Bildqualität setzt ClarityIQ auf eine erweiterte räumliche Filterung. In kürzester Zeit parallel ausgeführte Berechnungen beschleunigen den Filtervorgang in Echtzeit. Das Resultat ist eine hervorragende Darstellung klinisch relevanter Strukturen bei erheblich geringerer Dosis. Insbesondere bei endovaskulären Verfahren ist dies von Vorteil.

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Zur Hervorhebung von Strukturen und zur Reduzierung der Auswirkungen von Hintergrundrauschen auf die Bildqualität setzt ClarityIQ auf eine erweiterte räumliche Filterung. In kürzester Zeit parallel ausgeführte Berechnungen beschleunigen den Filtervorgang in Echtzeit. Das Resultat ist eine hervorragende Darstellung klinisch relevanter Strukturen bei erheblich geringerer Dosis. Insbesondere bei endovaskulären Verfahren ist dies von Vorteil.
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Besser sichtbare Gefäßstrukturen
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Zur Hervorhebung von Strukturen und zur Reduzierung der Auswirkungen von Hintergrundrauschen auf die Bildqualität setzt ClarityIQ auf eine erweiterte räumliche Filterung. In kürzester Zeit parallel ausgeführte Berechnungen beschleunigen den Filtervorgang in Echtzeit. Das Resultat ist eine hervorragende Darstellung klinisch relevanter Strukturen bei erheblich geringerer Dosis. Insbesondere bei endovaskulären Verfahren ist dies von Vorteil.
Weniger Bewegungsunschärfe
Weniger Bewegungsunschärfe

Weniger Bewegungsunschärfe

Zur Reduzierung der Strahlendosis ohne Verlust klinisch relevanter Informationen beim sich bewegenden Herzen verwendet ClarityIQ eine neue Bewegungskompensationsfunktion. Sie reduziert Unschärfen auf einem Teil des Bilds bewegter Objekte, z.B. des Herzens oder Gastrointestinaltrakts, und verbessert dadurch die Bildqualität. Die genaue Darstellung der Herzbilder kann an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.

Weniger Bewegungsunschärfe

Weniger Bewegungsunschärfe
Zur Reduzierung der Strahlendosis ohne Verlust klinisch relevanter Informationen beim sich bewegenden Herzen verwendet ClarityIQ eine neue Bewegungskompensationsfunktion. Sie reduziert Unschärfen auf einem Teil des Bilds bewegter Objekte, z.B. des Herzens oder Gastrointestinaltrakts, und verbessert dadurch die Bildqualität. Die genaue Darstellung der Herzbilder kann an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.

Weniger Bewegungsunschärfe

Zur Reduzierung der Strahlendosis ohne Verlust klinisch relevanter Informationen beim sich bewegenden Herzen verwendet ClarityIQ eine neue Bewegungskompensationsfunktion. Sie reduziert Unschärfen auf einem Teil des Bilds bewegter Objekte, z.B. des Herzens oder Gastrointestinaltrakts, und verbessert dadurch die Bildqualität. Die genaue Darstellung der Herzbilder kann an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.
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Weniger Bewegungsunschärfe
Weniger Bewegungsunschärfe

Weniger Bewegungsunschärfe

Zur Reduzierung der Strahlendosis ohne Verlust klinisch relevanter Informationen beim sich bewegenden Herzen verwendet ClarityIQ eine neue Bewegungskompensationsfunktion. Sie reduziert Unschärfen auf einem Teil des Bilds bewegter Objekte, z.B. des Herzens oder Gastrointestinaltrakts, und verbessert dadurch die Bildqualität. Die genaue Darstellung der Herzbilder kann an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.
Einzigartige klinische Flexibilität
Einzigartige klinische Flexibilität

Einzigartige klinische Flexibilität

Die flexible Bildverarbeitung von ClarityIQ führt zu neuen Möglichkeiten im Dosismanagement für ein flexibleres klinisches Arbeiten. Während klassische Systeme die Bildverarbeitung sequenziell durchführen, beschreitet ClarityIQ mit seinem digitalen Konzept einen neuen Weg und verarbeitet viele Bildverarbeitungsvorgänge parallel und stufenweise. Dadurch können in kürzerer Zeit mehr Bilder verarbeitet werden, ohne nennenswerte Verzögerungen zwischen Erfassung und Anzeige.

Einzigartige klinische Flexibilität

Einzigartige klinische Flexibilität
Die flexible Bildverarbeitung von ClarityIQ führt zu neuen Möglichkeiten im Dosismanagement für ein flexibleres klinisches Arbeiten. Während klassische Systeme die Bildverarbeitung sequenziell durchführen, beschreitet ClarityIQ mit seinem digitalen Konzept einen neuen Weg und verarbeitet viele Bildverarbeitungsvorgänge parallel und stufenweise. Dadurch können in kürzerer Zeit mehr Bilder verarbeitet werden, ohne nennenswerte Verzögerungen zwischen Erfassung und Anzeige.

Einzigartige klinische Flexibilität

Die flexible Bildverarbeitung von ClarityIQ führt zu neuen Möglichkeiten im Dosismanagement für ein flexibleres klinisches Arbeiten. Während klassische Systeme die Bildverarbeitung sequenziell durchführen, beschreitet ClarityIQ mit seinem digitalen Konzept einen neuen Weg und verarbeitet viele Bildverarbeitungsvorgänge parallel und stufenweise. Dadurch können in kürzerer Zeit mehr Bilder verarbeitet werden, ohne nennenswerte Verzögerungen zwischen Erfassung und Anzeige.
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Einzigartige klinische Flexibilität
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Die flexible Bildverarbeitung von ClarityIQ führt zu neuen Möglichkeiten im Dosismanagement für ein flexibleres klinisches Arbeiten. Während klassische Systeme die Bildverarbeitung sequenziell durchführen, beschreitet ClarityIQ mit seinem digitalen Konzept einen neuen Weg und verarbeitet viele Bildverarbeitungsvorgänge parallel und stufenweise. Dadurch können in kürzerer Zeit mehr Bilder verarbeitet werden, ohne nennenswerte Verzögerungen zwischen Erfassung und Anzeige.
Maßgeschneiderte Anwendungseinstellungen
Maßgeschneiderte Anwendungseinstellungen

Maßgeschneiderte Anwendungseinstellungen

Zur Unterstützung unterschiedlicher Anwendungen wurden über 500 Systemparameter in ClarityIQ präzise abgestimmt. Zudem kann die Bildverarbeitung unabhängig angepasst werden. So wird beispielsweise die Echtzeit-Pixelverschiebung mit automatischer Bewegungssteuerung angewendet, um die Sichtbarkeit kleinster Gefäße bei neurologischen Eingriffen zu verbessern. Die Bewegungskompensation reduziert das Rauschen in Bildern des schlagenden Herzens.

Maßgeschneiderte Anwendungseinstellungen

Maßgeschneiderte Anwendungseinstellungen
Zur Unterstützung unterschiedlicher Anwendungen wurden über 500 Systemparameter in ClarityIQ präzise abgestimmt. Zudem kann die Bildverarbeitung unabhängig angepasst werden. So wird beispielsweise die Echtzeit-Pixelverschiebung mit automatischer Bewegungssteuerung angewendet, um die Sichtbarkeit kleinster Gefäße bei neurologischen Eingriffen zu verbessern. Die Bewegungskompensation reduziert das Rauschen in Bildern des schlagenden Herzens.

Maßgeschneiderte Anwendungseinstellungen

Zur Unterstützung unterschiedlicher Anwendungen wurden über 500 Systemparameter in ClarityIQ präzise abgestimmt. Zudem kann die Bildverarbeitung unabhängig angepasst werden. So wird beispielsweise die Echtzeit-Pixelverschiebung mit automatischer Bewegungssteuerung angewendet, um die Sichtbarkeit kleinster Gefäße bei neurologischen Eingriffen zu verbessern. Die Bewegungskompensation reduziert das Rauschen in Bildern des schlagenden Herzens.
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Maßgeschneiderte Anwendungseinstellungen
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Zur Unterstützung unterschiedlicher Anwendungen wurden über 500 Systemparameter in ClarityIQ präzise abgestimmt. Zudem kann die Bildverarbeitung unabhängig angepasst werden. So wird beispielsweise die Echtzeit-Pixelverschiebung mit automatischer Bewegungssteuerung angewendet, um die Sichtbarkeit kleinster Gefäße bei neurologischen Eingriffen zu verbessern. Die Bewegungskompensation reduziert das Rauschen in Bildern des schlagenden Herzens.
Weniger Bewegungsartefakte
Weniger Bewegungsartefakte

Weniger Bewegungsartefakte

Durch das Ausrichten der Bilder vor der Subtraktion trägt die Echtzeit-Pixelverschiebung zur Reduzierung von Bewegungsartefakten bei. ClarityIQ führt mit Hilfe der automatischen Bewegungssteuerung (Automatic Motion Control, AMC) automatisch und in Echtzeit Pixelverschiebungen durch. Bei neurologischen Eingriffen korrigiert die AMC Kopfbewegungen und Artefakte, was beim Platzieren kleiner Instrumente an der Schädelbasis wichtig ist.

Weniger Bewegungsartefakte

Weniger Bewegungsartefakte
Durch das Ausrichten der Bilder vor der Subtraktion trägt die Echtzeit-Pixelverschiebung zur Reduzierung von Bewegungsartefakten bei. ClarityIQ führt mit Hilfe der automatischen Bewegungssteuerung (Automatic Motion Control, AMC) automatisch und in Echtzeit Pixelverschiebungen durch. Bei neurologischen Eingriffen korrigiert die AMC Kopfbewegungen und Artefakte, was beim Platzieren kleiner Instrumente an der Schädelbasis wichtig ist.

Weniger Bewegungsartefakte

Durch das Ausrichten der Bilder vor der Subtraktion trägt die Echtzeit-Pixelverschiebung zur Reduzierung von Bewegungsartefakten bei. ClarityIQ führt mit Hilfe der automatischen Bewegungssteuerung (Automatic Motion Control, AMC) automatisch und in Echtzeit Pixelverschiebungen durch. Bei neurologischen Eingriffen korrigiert die AMC Kopfbewegungen und Artefakte, was beim Platzieren kleiner Instrumente an der Schädelbasis wichtig ist.
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Weniger Bewegungsartefakte
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Durch das Ausrichten der Bilder vor der Subtraktion trägt die Echtzeit-Pixelverschiebung zur Reduzierung von Bewegungsartefakten bei. ClarityIQ führt mit Hilfe der automatischen Bewegungssteuerung (Automatic Motion Control, AMC) automatisch und in Echtzeit Pixelverschiebungen durch. Bei neurologischen Eingriffen korrigiert die AMC Kopfbewegungen und Artefakte, was beim Platzieren kleiner Instrumente an der Schädelbasis wichtig ist.
Behandlung von Hochrisikopatienten
Behandlung von Hochrisikopatienten

Behandlung von Hochrisikopatienten

Je komplexer die Untersuchungen, desto zahlreicher die Herausforderungen. Hierzu zählt die zunehmende Anzahl an Patient*innen mit hohem BMI. Eine geeignete anatomische Darstellung kann hierbei eine erhöhte Strahlendosis erfordern und die Durchleuchtungsdauer verlängern. Die Niedrigdosis-Bildgebung von ClarityIQ bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Verwaltung der Dosisraten und der Verlängerung der Durchleuchtungsdauer für die Bildgebung bei adipösen und Hochrisikopatienten.

Behandlung von Hochrisikopatienten

Behandlung von Hochrisikopatienten
Je komplexer die Untersuchungen, desto zahlreicher die Herausforderungen. Hierzu zählt die zunehmende Anzahl an Patient*innen mit hohem BMI. Eine geeignete anatomische Darstellung kann hierbei eine erhöhte Strahlendosis erfordern und die Durchleuchtungsdauer verlängern. Die Niedrigdosis-Bildgebung von ClarityIQ bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Verwaltung der Dosisraten und der Verlängerung der Durchleuchtungsdauer für die Bildgebung bei adipösen und Hochrisikopatienten.

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Je komplexer die Untersuchungen, desto zahlreicher die Herausforderungen. Hierzu zählt die zunehmende Anzahl an Patient*innen mit hohem BMI. Eine geeignete anatomische Darstellung kann hierbei eine erhöhte Strahlendosis erfordern und die Durchleuchtungsdauer verlängern. Die Niedrigdosis-Bildgebung von ClarityIQ bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Verwaltung der Dosisraten und der Verlängerung der Durchleuchtungsdauer für die Bildgebung bei adipösen und Hochrisikopatienten.
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Behandlung von Hochrisikopatienten
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Je komplexer die Untersuchungen, desto zahlreicher die Herausforderungen. Hierzu zählt die zunehmende Anzahl an Patient*innen mit hohem BMI. Eine geeignete anatomische Darstellung kann hierbei eine erhöhte Strahlendosis erfordern und die Durchleuchtungsdauer verlängern. Die Niedrigdosis-Bildgebung von ClarityIQ bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Verwaltung der Dosisraten und der Verlängerung der Durchleuchtungsdauer für die Bildgebung bei adipösen und Hochrisikopatienten.
  • Hohe Bildqualität bei besonders geringer Dosis
  • Besser sichtbare Gefäßstrukturen
  • Weniger Bewegungsunschärfe
  • Einzigartige klinische Flexibilität
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Hohe Bildqualität bei besonders geringer Dosis
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ClarityIQ ist eine neue Röntgenbildgebungstechnologie. Studien haben gezeigt, dass ClarityIQ die Strahlendosis deutlich reduziert und somit das Risiko von Komplikationen aufgrund der Strahlungsbelastung bei Patient*innen verringert.a,b Diese Technologie ermöglicht längere Eingriffe zur Behandlung von adipösen und Hochrisikopatient*innen.a,b ClarityIQ reduziert Streustrahlung und senkt somit das langfristige Gesundheitsrisiko für Ärzt*innen und Personal.a,b

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ClarityIQ ist eine neue Röntgenbildgebungstechnologie. Studien haben gezeigt, dass ClarityIQ die Strahlendosis deutlich reduziert und somit das Risiko von Komplikationen aufgrund der Strahlungsbelastung bei Patient*innen verringert.a,b Diese Technologie ermöglicht längere Eingriffe zur Behandlung von adipösen und Hochrisikopatient*innen.a,b ClarityIQ reduziert Streustrahlung und senkt somit das langfristige Gesundheitsrisiko für Ärzt*innen und Personal.a,b
Besser sichtbare Gefäßstrukturen
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Zur Hervorhebung von Strukturen und zur Reduzierung der Auswirkungen von Hintergrundrauschen auf die Bildqualität setzt ClarityIQ auf eine erweiterte räumliche Filterung. In kürzester Zeit parallel ausgeführte Berechnungen beschleunigen den Filtervorgang in Echtzeit. Das Resultat ist eine hervorragende Darstellung klinisch relevanter Strukturen bei erheblich geringerer Dosis. Insbesondere bei endovaskulären Verfahren ist dies von Vorteil.

Besser sichtbare Gefäßstrukturen

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Zur Hervorhebung von Strukturen und zur Reduzierung der Auswirkungen von Hintergrundrauschen auf die Bildqualität setzt ClarityIQ auf eine erweiterte räumliche Filterung. In kürzester Zeit parallel ausgeführte Berechnungen beschleunigen den Filtervorgang in Echtzeit. Das Resultat ist eine hervorragende Darstellung klinisch relevanter Strukturen bei erheblich geringerer Dosis. Insbesondere bei endovaskulären Verfahren ist dies von Vorteil.
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Zur Hervorhebung von Strukturen und zur Reduzierung der Auswirkungen von Hintergrundrauschen auf die Bildqualität setzt ClarityIQ auf eine erweiterte räumliche Filterung. In kürzester Zeit parallel ausgeführte Berechnungen beschleunigen den Filtervorgang in Echtzeit. Das Resultat ist eine hervorragende Darstellung klinisch relevanter Strukturen bei erheblich geringerer Dosis. Insbesondere bei endovaskulären Verfahren ist dies von Vorteil.
Weniger Bewegungsunschärfe
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Zur Reduzierung der Strahlendosis ohne Verlust klinisch relevanter Informationen beim sich bewegenden Herzen verwendet ClarityIQ eine neue Bewegungskompensationsfunktion. Sie reduziert Unschärfen auf einem Teil des Bilds bewegter Objekte, z.B. des Herzens oder Gastrointestinaltrakts, und verbessert dadurch die Bildqualität. Die genaue Darstellung der Herzbilder kann an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.

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Zur Reduzierung der Strahlendosis ohne Verlust klinisch relevanter Informationen beim sich bewegenden Herzen verwendet ClarityIQ eine neue Bewegungskompensationsfunktion. Sie reduziert Unschärfen auf einem Teil des Bilds bewegter Objekte, z.B. des Herzens oder Gastrointestinaltrakts, und verbessert dadurch die Bildqualität. Die genaue Darstellung der Herzbilder kann an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.
Einzigartige klinische Flexibilität
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Die flexible Bildverarbeitung von ClarityIQ führt zu neuen Möglichkeiten im Dosismanagement für ein flexibleres klinisches Arbeiten. Während klassische Systeme die Bildverarbeitung sequenziell durchführen, beschreitet ClarityIQ mit seinem digitalen Konzept einen neuen Weg und verarbeitet viele Bildverarbeitungsvorgänge parallel und stufenweise. Dadurch können in kürzerer Zeit mehr Bilder verarbeitet werden, ohne nennenswerte Verzögerungen zwischen Erfassung und Anzeige.

Einzigartige klinische Flexibilität

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Die flexible Bildverarbeitung von ClarityIQ führt zu neuen Möglichkeiten im Dosismanagement für ein flexibleres klinisches Arbeiten. Während klassische Systeme die Bildverarbeitung sequenziell durchführen, beschreitet ClarityIQ mit seinem digitalen Konzept einen neuen Weg und verarbeitet viele Bildverarbeitungsvorgänge parallel und stufenweise. Dadurch können in kürzerer Zeit mehr Bilder verarbeitet werden, ohne nennenswerte Verzögerungen zwischen Erfassung und Anzeige.

Einzigartige klinische Flexibilität

Die flexible Bildverarbeitung von ClarityIQ führt zu neuen Möglichkeiten im Dosismanagement für ein flexibleres klinisches Arbeiten. Während klassische Systeme die Bildverarbeitung sequenziell durchführen, beschreitet ClarityIQ mit seinem digitalen Konzept einen neuen Weg und verarbeitet viele Bildverarbeitungsvorgänge parallel und stufenweise. Dadurch können in kürzerer Zeit mehr Bilder verarbeitet werden, ohne nennenswerte Verzögerungen zwischen Erfassung und Anzeige.
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Die flexible Bildverarbeitung von ClarityIQ führt zu neuen Möglichkeiten im Dosismanagement für ein flexibleres klinisches Arbeiten. Während klassische Systeme die Bildverarbeitung sequenziell durchführen, beschreitet ClarityIQ mit seinem digitalen Konzept einen neuen Weg und verarbeitet viele Bildverarbeitungsvorgänge parallel und stufenweise. Dadurch können in kürzerer Zeit mehr Bilder verarbeitet werden, ohne nennenswerte Verzögerungen zwischen Erfassung und Anzeige.
Maßgeschneiderte Anwendungseinstellungen
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Zur Unterstützung unterschiedlicher Anwendungen wurden über 500 Systemparameter in ClarityIQ präzise abgestimmt. Zudem kann die Bildverarbeitung unabhängig angepasst werden. So wird beispielsweise die Echtzeit-Pixelverschiebung mit automatischer Bewegungssteuerung angewendet, um die Sichtbarkeit kleinster Gefäße bei neurologischen Eingriffen zu verbessern. Die Bewegungskompensation reduziert das Rauschen in Bildern des schlagenden Herzens.

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Zur Unterstützung unterschiedlicher Anwendungen wurden über 500 Systemparameter in ClarityIQ präzise abgestimmt. Zudem kann die Bildverarbeitung unabhängig angepasst werden. So wird beispielsweise die Echtzeit-Pixelverschiebung mit automatischer Bewegungssteuerung angewendet, um die Sichtbarkeit kleinster Gefäße bei neurologischen Eingriffen zu verbessern. Die Bewegungskompensation reduziert das Rauschen in Bildern des schlagenden Herzens.

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Zur Unterstützung unterschiedlicher Anwendungen wurden über 500 Systemparameter in ClarityIQ präzise abgestimmt. Zudem kann die Bildverarbeitung unabhängig angepasst werden. So wird beispielsweise die Echtzeit-Pixelverschiebung mit automatischer Bewegungssteuerung angewendet, um die Sichtbarkeit kleinster Gefäße bei neurologischen Eingriffen zu verbessern. Die Bewegungskompensation reduziert das Rauschen in Bildern des schlagenden Herzens.
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Zur Unterstützung unterschiedlicher Anwendungen wurden über 500 Systemparameter in ClarityIQ präzise abgestimmt. Zudem kann die Bildverarbeitung unabhängig angepasst werden. So wird beispielsweise die Echtzeit-Pixelverschiebung mit automatischer Bewegungssteuerung angewendet, um die Sichtbarkeit kleinster Gefäße bei neurologischen Eingriffen zu verbessern. Die Bewegungskompensation reduziert das Rauschen in Bildern des schlagenden Herzens.
Weniger Bewegungsartefakte
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Durch das Ausrichten der Bilder vor der Subtraktion trägt die Echtzeit-Pixelverschiebung zur Reduzierung von Bewegungsartefakten bei. ClarityIQ führt mit Hilfe der automatischen Bewegungssteuerung (Automatic Motion Control, AMC) automatisch und in Echtzeit Pixelverschiebungen durch. Bei neurologischen Eingriffen korrigiert die AMC Kopfbewegungen und Artefakte, was beim Platzieren kleiner Instrumente an der Schädelbasis wichtig ist.

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Behandlung von Hochrisikopatienten
Behandlung von Hochrisikopatienten

Behandlung von Hochrisikopatienten

Je komplexer die Untersuchungen, desto zahlreicher die Herausforderungen. Hierzu zählt die zunehmende Anzahl an Patient*innen mit hohem BMI. Eine geeignete anatomische Darstellung kann hierbei eine erhöhte Strahlendosis erfordern und die Durchleuchtungsdauer verlängern. Die Niedrigdosis-Bildgebung von ClarityIQ bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Verwaltung der Dosisraten und der Verlängerung der Durchleuchtungsdauer für die Bildgebung bei adipösen und Hochrisikopatienten.

Behandlung von Hochrisikopatienten

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Je komplexer die Untersuchungen, desto zahlreicher die Herausforderungen. Hierzu zählt die zunehmende Anzahl an Patient*innen mit hohem BMI. Eine geeignete anatomische Darstellung kann hierbei eine erhöhte Strahlendosis erfordern und die Durchleuchtungsdauer verlängern. Die Niedrigdosis-Bildgebung von ClarityIQ bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Verwaltung der Dosisraten und der Verlängerung der Durchleuchtungsdauer für die Bildgebung bei adipösen und Hochrisikopatienten.

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Je komplexer die Untersuchungen, desto zahlreicher die Herausforderungen. Hierzu zählt die zunehmende Anzahl an Patient*innen mit hohem BMI. Eine geeignete anatomische Darstellung kann hierbei eine erhöhte Strahlendosis erfordern und die Durchleuchtungsdauer verlängern. Die Niedrigdosis-Bildgebung von ClarityIQ bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Verwaltung der Dosisraten und der Verlängerung der Durchleuchtungsdauer für die Bildgebung bei adipösen und Hochrisikopatienten.
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