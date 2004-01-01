ClarityIQ liefert bei zahlreichen klinischen Verfahren unabhängig vom Patiententyp hohe Bildqualität und Detailgenauigkeit bei konstant niedriger Strahlendosis. Mehrere bisher zu ClarityIQ publizierte klinische Studien mit mehr als 19000 Patient*innen zeigen eine deutlich geringere Strahlendosis über klinische Bereiche, Patient*innen und Anwender*innen hinweg.
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Hohe Bildqualität bei besonders geringer Dosis
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Besser sichtbare Gefäßstrukturen
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Weniger Bewegungsunschärfe
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Einzigartige klinische Flexibilität
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Maßgeschneiderte Anwendungseinstellungen
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Weniger Bewegungsartefakte
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Behandlung von Hochrisikopatienten
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Hohe Bildqualität bei besonders geringer Dosis
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Besser sichtbare Gefäßstrukturen
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Weniger Bewegungsunschärfe
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Einzigartige klinische Flexibilität
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Maßgeschneiderte Anwendungseinstellungen
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Weniger Bewegungsartefakte
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Behandlung von Hochrisikopatienten
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Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 12″-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten in der interventionellen Kardiologie, der pädiatrischen Kardiologie und der Elektrophysiologie mit dem biplanaren System der Azurion 7 Serie mit zwei 12''-Detektoren (Diagonale: 30,5 cm). Diese fortschrittliche Lösung für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Verfahren auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einheitlichen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Interventionslabors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patienten zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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Mit dem biplanaren Azurion 7 System mit frontalem 20"- (Diagonale: 50,8 cm) und lateralem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) können Sie eine Vielzahl kardiologischer und vaskulärer Interventionen mit bemerkenswerter Präzision und Leichtigkeit durchführen. Diese fortschrittliche Plattform für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Verfahren auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einzigartigen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Interventionslabors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patienten zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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Das Philips Azurion System ermöglicht die einfache und zuverlässige Durchführung der verschiedensten routinemäßigen und komplexen interventionellen Verfahren bei höchster Anwenderfreundlichkeit. Fortschrittliche Funktionalität in Kombination mit einer innovativen Systemgeometrie unterstützen einen verbesserten Arbeitsablauf und helfen Ihnen dabei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu optimieren und Ihren Patienten eine erstklassige Versorgung zu bieten.
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Dieses deckenmontierte System besticht durch seine quasi unbegrenzte Flexibilität in der Bildgebung für verschiedenste Verfahren sowie durch herausragende Freiheit bei der Positionierung der medizinischen Teams. Das kompakte Systemdesign ermöglicht eine ebenso kosteneffiziente wie zukunftssichere Umgebung. Alle relevanten Anwendungen können direkt am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedient werden, ohne dass Sie das sterile Umfeld verlassen müssen – ein entscheidender Vorteil, wenn Sie schnell informierte Entscheidungen treffen müssen. Philips Azurion mit FlexArm passt sich an Sie an, damit Sie effizienter arbeiten und Ihren Patienten eine hervorragende Versorgung bieten können.
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