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Azurion 7 M20 with FlexArm

Monoplanares, deckenmontiertes System für die bildgeführte Therapie

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Das Philips Azurion System mit FlexArm wurde entwickelt, um Ihnen mehr Freiheit in Ihrer interventionellen und chirurgischen Umgebung zu geben. Das flexible, deckenmontierte Design passt sich Ihrem Arbeitsablauf an und unterstützt eine Vielzahl von Raumlayouts und Verfahren in einer einzigen Suite. Philips Azurion mit FlexArm arbeitet um Sie herum und hilft Ihnen so bei der Optimierung Ihres Suite-Einsatzes und der Versorgung Ihrer Patient*innen.

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Eigenschaften
Größere Flexibilität in der Bildgebung
Größere Flexibilität in der Bildgebung

Größere Flexibilität in der Bildgebung

Azurion 7 M20 mit FlexArm verfügt acht separate Bewegungsachsen. So kann höchste Flexibilität erreicht werden und eine 2D- und 3D-Bildgebung ist von beiden Seiten sowie von Kopf bis Fuß möglich. Der Bildstrahl bleibt an der Patientin bzw. am Patienten ausgerichtet, wodurch eine bessere Visualisierung der Anatomien auch bei Drehbewegungen und Winkelbewegungen möglich ist. Dementsprechend gaben 100% der Teilnehmenden einer Anwenderstudie an, dass FlexArm Ihnen höhere Flexibilität bei der Arbeit biete[2].

Größere Flexibilität in der Bildgebung

Größere Flexibilität in der Bildgebung
Azurion 7 M20 mit FlexArm verfügt acht separate Bewegungsachsen. So kann höchste Flexibilität erreicht werden und eine 2D- und 3D-Bildgebung ist von beiden Seiten sowie von Kopf bis Fuß möglich. Der Bildstrahl bleibt an der Patientin bzw. am Patienten ausgerichtet, wodurch eine bessere Visualisierung der Anatomien auch bei Drehbewegungen und Winkelbewegungen möglich ist. Dementsprechend gaben 100% der Teilnehmenden einer Anwenderstudie an, dass FlexArm Ihnen höhere Flexibilität bei der Arbeit biete[2].

Größere Flexibilität in der Bildgebung

Azurion 7 M20 mit FlexArm verfügt acht separate Bewegungsachsen. So kann höchste Flexibilität erreicht werden und eine 2D- und 3D-Bildgebung ist von beiden Seiten sowie von Kopf bis Fuß möglich. Der Bildstrahl bleibt an der Patientin bzw. am Patienten ausgerichtet, wodurch eine bessere Visualisierung der Anatomien auch bei Drehbewegungen und Winkelbewegungen möglich ist. Dementsprechend gaben 100% der Teilnehmenden einer Anwenderstudie an, dass FlexArm Ihnen höhere Flexibilität bei der Arbeit biete[2].
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Größere Flexibilität in der Bildgebung
Größere Flexibilität in der Bildgebung

Größere Flexibilität in der Bildgebung

Azurion 7 M20 mit FlexArm verfügt acht separate Bewegungsachsen. So kann höchste Flexibilität erreicht werden und eine 2D- und 3D-Bildgebung ist von beiden Seiten sowie von Kopf bis Fuß möglich. Der Bildstrahl bleibt an der Patientin bzw. am Patienten ausgerichtet, wodurch eine bessere Visualisierung der Anatomien auch bei Drehbewegungen und Winkelbewegungen möglich ist. Dementsprechend gaben 100% der Teilnehmenden einer Anwenderstudie an, dass FlexArm Ihnen höhere Flexibilität bei der Arbeit biete[2].
Mehr Kontrolle durch den Anwender
Mehr Kontrolle durch den Anwender

Mehr Kontrolle durch den Anwender

Azurion Systeme zeichnen sich durch die volle Kontrolle am Untersuchungstisch aus. FlexArm geht hierbei mit der intuitiven Axsys Steuerung sogar noch einen Schritt weiter: auch komplexeste Systembewegungen werden über einen einzigen Controller gesteuert. So kann der Anwender schnell und richtig auf Veränderungen oder Komplikationen reagieren. Mögliche Missverständnisse werden reduziert, und auch die Notwendigkeit, zwischen dem sterilen Bereich und dem Kontrollraum hin- und her zu wechseln, entfällt.

Mehr Kontrolle durch den Anwender

Mehr Kontrolle durch den Anwender
Azurion Systeme zeichnen sich durch die volle Kontrolle am Untersuchungstisch aus. FlexArm geht hierbei mit der intuitiven Axsys Steuerung sogar noch einen Schritt weiter: auch komplexeste Systembewegungen werden über einen einzigen Controller gesteuert. So kann der Anwender schnell und richtig auf Veränderungen oder Komplikationen reagieren. Mögliche Missverständnisse werden reduziert, und auch die Notwendigkeit, zwischen dem sterilen Bereich und dem Kontrollraum hin- und her zu wechseln, entfällt.

Mehr Kontrolle durch den Anwender

Azurion Systeme zeichnen sich durch die volle Kontrolle am Untersuchungstisch aus. FlexArm geht hierbei mit der intuitiven Axsys Steuerung sogar noch einen Schritt weiter: auch komplexeste Systembewegungen werden über einen einzigen Controller gesteuert. So kann der Anwender schnell und richtig auf Veränderungen oder Komplikationen reagieren. Mögliche Missverständnisse werden reduziert, und auch die Notwendigkeit, zwischen dem sterilen Bereich und dem Kontrollraum hin- und her zu wechseln, entfällt.
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Mehr Kontrolle durch den Anwender
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Azurion Systeme zeichnen sich durch die volle Kontrolle am Untersuchungstisch aus. FlexArm geht hierbei mit der intuitiven Axsys Steuerung sogar noch einen Schritt weiter: auch komplexeste Systembewegungen werden über einen einzigen Controller gesteuert. So kann der Anwender schnell und richtig auf Veränderungen oder Komplikationen reagieren. Mögliche Missverständnisse werden reduziert, und auch die Notwendigkeit, zwischen dem sterilen Bereich und dem Kontrollraum hin- und her zu wechseln, entfällt.
Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams
Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams

Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams

Dank der Flexibilität bei der Positionierung des FlexArm Systems kann das medizinische Team bei jedem Verfahren die optimale Arbeitsposition frei wählen. Der 270-Grad-Bewegungsradius des C-Bogens ermöglicht Aufnahmen aus allen Positionen, ohne dabei die Mitarbeiter bei der Arbeit zu behindern, den Patienten umzulagern oder den Patiententisch bewegen zu müssen. So können Ausrüstung und Geräte an der vorgesehenen Stelle liegen bleiben, und der Anästhesiebereich bleibt frei.

Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams

Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams
Dank der Flexibilität bei der Positionierung des FlexArm Systems kann das medizinische Team bei jedem Verfahren die optimale Arbeitsposition frei wählen. Der 270-Grad-Bewegungsradius des C-Bogens ermöglicht Aufnahmen aus allen Positionen, ohne dabei die Mitarbeiter bei der Arbeit zu behindern, den Patienten umzulagern oder den Patiententisch bewegen zu müssen. So können Ausrüstung und Geräte an der vorgesehenen Stelle liegen bleiben, und der Anästhesiebereich bleibt frei.

Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams

Dank der Flexibilität bei der Positionierung des FlexArm Systems kann das medizinische Team bei jedem Verfahren die optimale Arbeitsposition frei wählen. Der 270-Grad-Bewegungsradius des C-Bogens ermöglicht Aufnahmen aus allen Positionen, ohne dabei die Mitarbeiter bei der Arbeit zu behindern, den Patienten umzulagern oder den Patiententisch bewegen zu müssen. So können Ausrüstung und Geräte an der vorgesehenen Stelle liegen bleiben, und der Anästhesiebereich bleibt frei.
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Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams
Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams

Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams

Dank der Flexibilität bei der Positionierung des FlexArm Systems kann das medizinische Team bei jedem Verfahren die optimale Arbeitsposition frei wählen. Der 270-Grad-Bewegungsradius des C-Bogens ermöglicht Aufnahmen aus allen Positionen, ohne dabei die Mitarbeiter bei der Arbeit zu behindern, den Patienten umzulagern oder den Patiententisch bewegen zu müssen. So können Ausrüstung und Geräte an der vorgesehenen Stelle liegen bleiben, und der Anästhesiebereich bleibt frei.
Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte

Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte

Der FlexArm C-Bogen ermöglicht eine Off-Center-Bildgebung an beiden Tischseiten. So können die Ärzte einen Zugang über die Arteria radialis oder die Arteria brachialis am rechten oder linken Arm, vollständig oder teilweise ausgestreckt, ohne Umlagern des Patienten oder Schwenken des Tisches realisieren. Der Röntgenstrahl bleibt am Arm ausgerichtet und ermöglicht so eine reibungslose Navigation über die volle Länge ohne weitere Anpassungen.

Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte

Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
Der FlexArm C-Bogen ermöglicht eine Off-Center-Bildgebung an beiden Tischseiten. So können die Ärzte einen Zugang über die Arteria radialis oder die Arteria brachialis am rechten oder linken Arm, vollständig oder teilweise ausgestreckt, ohne Umlagern des Patienten oder Schwenken des Tisches realisieren. Der Röntgenstrahl bleibt am Arm ausgerichtet und ermöglicht so eine reibungslose Navigation über die volle Länge ohne weitere Anpassungen.

Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte

Der FlexArm C-Bogen ermöglicht eine Off-Center-Bildgebung an beiden Tischseiten. So können die Ärzte einen Zugang über die Arteria radialis oder die Arteria brachialis am rechten oder linken Arm, vollständig oder teilweise ausgestreckt, ohne Umlagern des Patienten oder Schwenken des Tisches realisieren. Der Röntgenstrahl bleibt am Arm ausgerichtet und ermöglicht so eine reibungslose Navigation über die volle Länge ohne weitere Anpassungen.
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Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte

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Der FlexArm C-Bogen ermöglicht eine Off-Center-Bildgebung an beiden Tischseiten. So können die Ärzte einen Zugang über die Arteria radialis oder die Arteria brachialis am rechten oder linken Arm, vollständig oder teilweise ausgestreckt, ohne Umlagern des Patienten oder Schwenken des Tisches realisieren. Der Röntgenstrahl bleibt am Arm ausgerichtet und ermöglicht so eine reibungslose Navigation über die volle Länge ohne weitere Anpassungen.
Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe
Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe

Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe

Die flexible Bewegung des FlexArm Systems ermöglicht zusammen mit der Axsys Bewegungssteuerung und den ProcedureCards das Arbeiten anhand verfahrensbasierter Arbeitsabläufe. So lässt sich ein breiteres Verfahrensspektrum realisieren. Zudem können bei Verfahren mit Tischbewegungen, beispielsweise Verfahren mit radialem Zugang, nachweislich im Durchschnitt 27% kürzere Systempositionierungszeiten im Vergleich zu Räumen mit klassischen interventionellen Systemen erreicht werden [4].

Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe

Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe
Die flexible Bewegung des FlexArm Systems ermöglicht zusammen mit der Axsys Bewegungssteuerung und den ProcedureCards das Arbeiten anhand verfahrensbasierter Arbeitsabläufe. So lässt sich ein breiteres Verfahrensspektrum realisieren. Zudem können bei Verfahren mit Tischbewegungen, beispielsweise Verfahren mit radialem Zugang, nachweislich im Durchschnitt 27% kürzere Systempositionierungszeiten im Vergleich zu Räumen mit klassischen interventionellen Systemen erreicht werden [4].

Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe

Die flexible Bewegung des FlexArm Systems ermöglicht zusammen mit der Axsys Bewegungssteuerung und den ProcedureCards das Arbeiten anhand verfahrensbasierter Arbeitsabläufe. So lässt sich ein breiteres Verfahrensspektrum realisieren. Zudem können bei Verfahren mit Tischbewegungen, beispielsweise Verfahren mit radialem Zugang, nachweislich im Durchschnitt 27% kürzere Systempositionierungszeiten im Vergleich zu Räumen mit klassischen interventionellen Systemen erreicht werden [4].
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Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe
Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe

Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe

Die flexible Bewegung des FlexArm Systems ermöglicht zusammen mit der Axsys Bewegungssteuerung und den ProcedureCards das Arbeiten anhand verfahrensbasierter Arbeitsabläufe. So lässt sich ein breiteres Verfahrensspektrum realisieren. Zudem können bei Verfahren mit Tischbewegungen, beispielsweise Verfahren mit radialem Zugang, nachweislich im Durchschnitt 27% kürzere Systempositionierungszeiten im Vergleich zu Räumen mit klassischen interventionellen Systemen erreicht werden [4].
Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen
Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen

Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen

Die hervorragende Flexibilität des FlexArm Systems in der Bildgebung und bei der Positionierung des medizinischen Teams schafft gemeinsam mit verfahrensspezifischen Arbeitsabläufen eine optimale multidisziplinäre Behandlungsumgebung in einem Raum. Möglich wäre zum Beispiel eine Kombination aus chirurgischen und endovaskulären Eingriffen, kardialen, peripheren sowie orthopädischen Eingriffen.

Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen

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Die hervorragende Flexibilität des FlexArm Systems in der Bildgebung und bei der Positionierung des medizinischen Teams schafft gemeinsam mit verfahrensspezifischen Arbeitsabläufen eine optimale multidisziplinäre Behandlungsumgebung in einem Raum. Möglich wäre zum Beispiel eine Kombination aus chirurgischen und endovaskulären Eingriffen, kardialen, peripheren sowie orthopädischen Eingriffen.

Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen

Die hervorragende Flexibilität des FlexArm Systems in der Bildgebung und bei der Positionierung des medizinischen Teams schafft gemeinsam mit verfahrensspezifischen Arbeitsabläufen eine optimale multidisziplinäre Behandlungsumgebung in einem Raum. Möglich wäre zum Beispiel eine Kombination aus chirurgischen und endovaskulären Eingriffen, kardialen, peripheren sowie orthopädischen Eingriffen.
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Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen
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Die hervorragende Flexibilität des FlexArm Systems in der Bildgebung und bei der Positionierung des medizinischen Teams schafft gemeinsam mit verfahrensspezifischen Arbeitsabläufen eine optimale multidisziplinäre Behandlungsumgebung in einem Raum. Möglich wäre zum Beispiel eine Kombination aus chirurgischen und endovaskulären Eingriffen, kardialen, peripheren sowie orthopädischen Eingriffen.
Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

Dieses System wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen[5]. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

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Dieses System wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen[5]. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

Dieses System wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen[5]. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.
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Dieses System wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen[5]. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle [6]. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen.

Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle [6]. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen.

Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle [6]. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen.
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Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle [6]. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen.
Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen[3]. So können Sie in sterilen Umgebungen fundiert und gezielt das weitere Vorgehen planen, Zeit sparen und dadurch Verzögerungen vermeiden.

Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen[3]. So können Sie in sterilen Umgebungen fundiert und gezielt das weitere Vorgehen planen, Zeit sparen und dadurch Verzögerungen vermeiden.

Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen[3]. So können Sie in sterilen Umgebungen fundiert und gezielt das weitere Vorgehen planen, Zeit sparen und dadurch Verzögerungen vermeiden.
  • Größere Flexibilität in der Bildgebung
  • Mehr Kontrolle durch den Anwender
  • Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams
  • Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
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Größere Flexibilität in der Bildgebung
Größere Flexibilität in der Bildgebung

Größere Flexibilität in der Bildgebung

Azurion 7 M20 mit FlexArm verfügt acht separate Bewegungsachsen. So kann höchste Flexibilität erreicht werden und eine 2D- und 3D-Bildgebung ist von beiden Seiten sowie von Kopf bis Fuß möglich. Der Bildstrahl bleibt an der Patientin bzw. am Patienten ausgerichtet, wodurch eine bessere Visualisierung der Anatomien auch bei Drehbewegungen und Winkelbewegungen möglich ist. Dementsprechend gaben 100% der Teilnehmenden einer Anwenderstudie an, dass FlexArm Ihnen höhere Flexibilität bei der Arbeit biete[2].

Größere Flexibilität in der Bildgebung

Größere Flexibilität in der Bildgebung
Azurion 7 M20 mit FlexArm verfügt acht separate Bewegungsachsen. So kann höchste Flexibilität erreicht werden und eine 2D- und 3D-Bildgebung ist von beiden Seiten sowie von Kopf bis Fuß möglich. Der Bildstrahl bleibt an der Patientin bzw. am Patienten ausgerichtet, wodurch eine bessere Visualisierung der Anatomien auch bei Drehbewegungen und Winkelbewegungen möglich ist. Dementsprechend gaben 100% der Teilnehmenden einer Anwenderstudie an, dass FlexArm Ihnen höhere Flexibilität bei der Arbeit biete[2].

Größere Flexibilität in der Bildgebung

Azurion 7 M20 mit FlexArm verfügt acht separate Bewegungsachsen. So kann höchste Flexibilität erreicht werden und eine 2D- und 3D-Bildgebung ist von beiden Seiten sowie von Kopf bis Fuß möglich. Der Bildstrahl bleibt an der Patientin bzw. am Patienten ausgerichtet, wodurch eine bessere Visualisierung der Anatomien auch bei Drehbewegungen und Winkelbewegungen möglich ist. Dementsprechend gaben 100% der Teilnehmenden einer Anwenderstudie an, dass FlexArm Ihnen höhere Flexibilität bei der Arbeit biete[2].
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Größere Flexibilität in der Bildgebung
Größere Flexibilität in der Bildgebung

Größere Flexibilität in der Bildgebung

Azurion 7 M20 mit FlexArm verfügt acht separate Bewegungsachsen. So kann höchste Flexibilität erreicht werden und eine 2D- und 3D-Bildgebung ist von beiden Seiten sowie von Kopf bis Fuß möglich. Der Bildstrahl bleibt an der Patientin bzw. am Patienten ausgerichtet, wodurch eine bessere Visualisierung der Anatomien auch bei Drehbewegungen und Winkelbewegungen möglich ist. Dementsprechend gaben 100% der Teilnehmenden einer Anwenderstudie an, dass FlexArm Ihnen höhere Flexibilität bei der Arbeit biete[2].
Mehr Kontrolle durch den Anwender
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Mehr Kontrolle durch den Anwender

Azurion Systeme zeichnen sich durch die volle Kontrolle am Untersuchungstisch aus. FlexArm geht hierbei mit der intuitiven Axsys Steuerung sogar noch einen Schritt weiter: auch komplexeste Systembewegungen werden über einen einzigen Controller gesteuert. So kann der Anwender schnell und richtig auf Veränderungen oder Komplikationen reagieren. Mögliche Missverständnisse werden reduziert, und auch die Notwendigkeit, zwischen dem sterilen Bereich und dem Kontrollraum hin- und her zu wechseln, entfällt.

Mehr Kontrolle durch den Anwender

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Azurion Systeme zeichnen sich durch die volle Kontrolle am Untersuchungstisch aus. FlexArm geht hierbei mit der intuitiven Axsys Steuerung sogar noch einen Schritt weiter: auch komplexeste Systembewegungen werden über einen einzigen Controller gesteuert. So kann der Anwender schnell und richtig auf Veränderungen oder Komplikationen reagieren. Mögliche Missverständnisse werden reduziert, und auch die Notwendigkeit, zwischen dem sterilen Bereich und dem Kontrollraum hin- und her zu wechseln, entfällt.

Mehr Kontrolle durch den Anwender

Azurion Systeme zeichnen sich durch die volle Kontrolle am Untersuchungstisch aus. FlexArm geht hierbei mit der intuitiven Axsys Steuerung sogar noch einen Schritt weiter: auch komplexeste Systembewegungen werden über einen einzigen Controller gesteuert. So kann der Anwender schnell und richtig auf Veränderungen oder Komplikationen reagieren. Mögliche Missverständnisse werden reduziert, und auch die Notwendigkeit, zwischen dem sterilen Bereich und dem Kontrollraum hin- und her zu wechseln, entfällt.
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Mehr Kontrolle durch den Anwender

Azurion Systeme zeichnen sich durch die volle Kontrolle am Untersuchungstisch aus. FlexArm geht hierbei mit der intuitiven Axsys Steuerung sogar noch einen Schritt weiter: auch komplexeste Systembewegungen werden über einen einzigen Controller gesteuert. So kann der Anwender schnell und richtig auf Veränderungen oder Komplikationen reagieren. Mögliche Missverständnisse werden reduziert, und auch die Notwendigkeit, zwischen dem sterilen Bereich und dem Kontrollraum hin- und her zu wechseln, entfällt.
Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams
Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams

Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams

Dank der Flexibilität bei der Positionierung des FlexArm Systems kann das medizinische Team bei jedem Verfahren die optimale Arbeitsposition frei wählen. Der 270-Grad-Bewegungsradius des C-Bogens ermöglicht Aufnahmen aus allen Positionen, ohne dabei die Mitarbeiter bei der Arbeit zu behindern, den Patienten umzulagern oder den Patiententisch bewegen zu müssen. So können Ausrüstung und Geräte an der vorgesehenen Stelle liegen bleiben, und der Anästhesiebereich bleibt frei.

Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams

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Dank der Flexibilität bei der Positionierung des FlexArm Systems kann das medizinische Team bei jedem Verfahren die optimale Arbeitsposition frei wählen. Der 270-Grad-Bewegungsradius des C-Bogens ermöglicht Aufnahmen aus allen Positionen, ohne dabei die Mitarbeiter bei der Arbeit zu behindern, den Patienten umzulagern oder den Patiententisch bewegen zu müssen. So können Ausrüstung und Geräte an der vorgesehenen Stelle liegen bleiben, und der Anästhesiebereich bleibt frei.

Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams

Dank der Flexibilität bei der Positionierung des FlexArm Systems kann das medizinische Team bei jedem Verfahren die optimale Arbeitsposition frei wählen. Der 270-Grad-Bewegungsradius des C-Bogens ermöglicht Aufnahmen aus allen Positionen, ohne dabei die Mitarbeiter bei der Arbeit zu behindern, den Patienten umzulagern oder den Patiententisch bewegen zu müssen. So können Ausrüstung und Geräte an der vorgesehenen Stelle liegen bleiben, und der Anästhesiebereich bleibt frei.
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Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams
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Dank der Flexibilität bei der Positionierung des FlexArm Systems kann das medizinische Team bei jedem Verfahren die optimale Arbeitsposition frei wählen. Der 270-Grad-Bewegungsradius des C-Bogens ermöglicht Aufnahmen aus allen Positionen, ohne dabei die Mitarbeiter bei der Arbeit zu behindern, den Patienten umzulagern oder den Patiententisch bewegen zu müssen. So können Ausrüstung und Geräte an der vorgesehenen Stelle liegen bleiben, und der Anästhesiebereich bleibt frei.
Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte

Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte

Der FlexArm C-Bogen ermöglicht eine Off-Center-Bildgebung an beiden Tischseiten. So können die Ärzte einen Zugang über die Arteria radialis oder die Arteria brachialis am rechten oder linken Arm, vollständig oder teilweise ausgestreckt, ohne Umlagern des Patienten oder Schwenken des Tisches realisieren. Der Röntgenstrahl bleibt am Arm ausgerichtet und ermöglicht so eine reibungslose Navigation über die volle Länge ohne weitere Anpassungen.

Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte

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Der FlexArm C-Bogen ermöglicht eine Off-Center-Bildgebung an beiden Tischseiten. So können die Ärzte einen Zugang über die Arteria radialis oder die Arteria brachialis am rechten oder linken Arm, vollständig oder teilweise ausgestreckt, ohne Umlagern des Patienten oder Schwenken des Tisches realisieren. Der Röntgenstrahl bleibt am Arm ausgerichtet und ermöglicht so eine reibungslose Navigation über die volle Länge ohne weitere Anpassungen.

Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte

Der FlexArm C-Bogen ermöglicht eine Off-Center-Bildgebung an beiden Tischseiten. So können die Ärzte einen Zugang über die Arteria radialis oder die Arteria brachialis am rechten oder linken Arm, vollständig oder teilweise ausgestreckt, ohne Umlagern des Patienten oder Schwenken des Tisches realisieren. Der Röntgenstrahl bleibt am Arm ausgerichtet und ermöglicht so eine reibungslose Navigation über die volle Länge ohne weitere Anpassungen.
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Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte

Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte

Der FlexArm C-Bogen ermöglicht eine Off-Center-Bildgebung an beiden Tischseiten. So können die Ärzte einen Zugang über die Arteria radialis oder die Arteria brachialis am rechten oder linken Arm, vollständig oder teilweise ausgestreckt, ohne Umlagern des Patienten oder Schwenken des Tisches realisieren. Der Röntgenstrahl bleibt am Arm ausgerichtet und ermöglicht so eine reibungslose Navigation über die volle Länge ohne weitere Anpassungen.
Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe
Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe

Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe

Die flexible Bewegung des FlexArm Systems ermöglicht zusammen mit der Axsys Bewegungssteuerung und den ProcedureCards das Arbeiten anhand verfahrensbasierter Arbeitsabläufe. So lässt sich ein breiteres Verfahrensspektrum realisieren. Zudem können bei Verfahren mit Tischbewegungen, beispielsweise Verfahren mit radialem Zugang, nachweislich im Durchschnitt 27% kürzere Systempositionierungszeiten im Vergleich zu Räumen mit klassischen interventionellen Systemen erreicht werden [4].

Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe

Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe
Die flexible Bewegung des FlexArm Systems ermöglicht zusammen mit der Axsys Bewegungssteuerung und den ProcedureCards das Arbeiten anhand verfahrensbasierter Arbeitsabläufe. So lässt sich ein breiteres Verfahrensspektrum realisieren. Zudem können bei Verfahren mit Tischbewegungen, beispielsweise Verfahren mit radialem Zugang, nachweislich im Durchschnitt 27% kürzere Systempositionierungszeiten im Vergleich zu Räumen mit klassischen interventionellen Systemen erreicht werden [4].

Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe

Die flexible Bewegung des FlexArm Systems ermöglicht zusammen mit der Axsys Bewegungssteuerung und den ProcedureCards das Arbeiten anhand verfahrensbasierter Arbeitsabläufe. So lässt sich ein breiteres Verfahrensspektrum realisieren. Zudem können bei Verfahren mit Tischbewegungen, beispielsweise Verfahren mit radialem Zugang, nachweislich im Durchschnitt 27% kürzere Systempositionierungszeiten im Vergleich zu Räumen mit klassischen interventionellen Systemen erreicht werden [4].
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Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe
Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe

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Die flexible Bewegung des FlexArm Systems ermöglicht zusammen mit der Axsys Bewegungssteuerung und den ProcedureCards das Arbeiten anhand verfahrensbasierter Arbeitsabläufe. So lässt sich ein breiteres Verfahrensspektrum realisieren. Zudem können bei Verfahren mit Tischbewegungen, beispielsweise Verfahren mit radialem Zugang, nachweislich im Durchschnitt 27% kürzere Systempositionierungszeiten im Vergleich zu Räumen mit klassischen interventionellen Systemen erreicht werden [4].
Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen
Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen

Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen

Die hervorragende Flexibilität des FlexArm Systems in der Bildgebung und bei der Positionierung des medizinischen Teams schafft gemeinsam mit verfahrensspezifischen Arbeitsabläufen eine optimale multidisziplinäre Behandlungsumgebung in einem Raum. Möglich wäre zum Beispiel eine Kombination aus chirurgischen und endovaskulären Eingriffen, kardialen, peripheren sowie orthopädischen Eingriffen.

Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen

Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen
Die hervorragende Flexibilität des FlexArm Systems in der Bildgebung und bei der Positionierung des medizinischen Teams schafft gemeinsam mit verfahrensspezifischen Arbeitsabläufen eine optimale multidisziplinäre Behandlungsumgebung in einem Raum. Möglich wäre zum Beispiel eine Kombination aus chirurgischen und endovaskulären Eingriffen, kardialen, peripheren sowie orthopädischen Eingriffen.

Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen

Die hervorragende Flexibilität des FlexArm Systems in der Bildgebung und bei der Positionierung des medizinischen Teams schafft gemeinsam mit verfahrensspezifischen Arbeitsabläufen eine optimale multidisziplinäre Behandlungsumgebung in einem Raum. Möglich wäre zum Beispiel eine Kombination aus chirurgischen und endovaskulären Eingriffen, kardialen, peripheren sowie orthopädischen Eingriffen.
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Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen
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Die hervorragende Flexibilität des FlexArm Systems in der Bildgebung und bei der Positionierung des medizinischen Teams schafft gemeinsam mit verfahrensspezifischen Arbeitsabläufen eine optimale multidisziplinäre Behandlungsumgebung in einem Raum. Möglich wäre zum Beispiel eine Kombination aus chirurgischen und endovaskulären Eingriffen, kardialen, peripheren sowie orthopädischen Eingriffen.
Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

Dieses System wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen[5]. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
Dieses System wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen[5]. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

Dieses System wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen[5]. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.
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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

Dieses System wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen[5]. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle [6]. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen.

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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle [6]. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen.

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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle [6]. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen.
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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle [6]. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen.
Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen[3]. So können Sie in sterilen Umgebungen fundiert und gezielt das weitere Vorgehen planen, Zeit sparen und dadurch Verzögerungen vermeiden.

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Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen[3]. So können Sie in sterilen Umgebungen fundiert und gezielt das weitere Vorgehen planen, Zeit sparen und dadurch Verzögerungen vermeiden.

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Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen[3]. So können Sie in sterilen Umgebungen fundiert und gezielt das weitere Vorgehen planen, Zeit sparen und dadurch Verzögerungen vermeiden.

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  • 1. Auswertung durch klinische Anwender*innen in einer simulierten Laborumgebung. In einer Simulationsstudie waren sich 100% der teilnehmenden Ärzt*innen einig, dass der FlexArm eine hohe Flexibilität bei ihrer Arbeit gewährt.
  • 2. Auswertung durch klinische Anwender*innen in einer simulierten Laborumgebung.
  • 3. Gilt nur für Systeme mit TSM Pro.
  • 4. Auswertung durch klinische Anwender*innen in einer simulierten Laborumgebung, nachdem die Positionierung von C-Bogen und Tisch ca. 20 Minuten lang geübt wurde (Serie 7, Deckenaufhängung FD20 mit monoplanarer Konfiguration).
  • 5. Gilt nur für eine DVI-Video-Infrastruktur.

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