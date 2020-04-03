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Das Philips Azurion System mit FlexArm wurde entwickelt, um Ihnen mehr Freiheit in Ihrer interventionellen und chirurgischen Umgebung zu geben. Das flexible, deckenmontierte Design passt sich Ihrem Arbeitsablauf an und unterstützt eine Vielzahl von Raumlayouts und Verfahren in einer einzigen Suite. Philips Azurion mit FlexArm arbeitet um Sie herum und hilft Ihnen so bei der Optimierung Ihres Suite-Einsatzes und der Versorgung Ihrer Patient*innen.
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Größere Flexibilität in der Bildgebung
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Mehr Kontrolle durch den Anwender
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Mehr Kontrolle durch den Anwender
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Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams
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Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
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Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe
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Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe
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Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen
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Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen
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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
Größere Flexibilität in der Bildgebung
Größere Flexibilität in der Bildgebung
Größere Flexibilität in der Bildgebung
Größere Flexibilität in der Bildgebung
Mehr Kontrolle durch den Anwender
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Mehr Kontrolle durch den Anwender
Mehr Kontrolle durch den Anwender
Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams
Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams
Volle Freiheit bei der Positionierung des medizinischen Teams
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Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
Optimierter Arbeitsablauf für mehrere Patientenzugangspunkte
Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe
Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe
Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe
Höhere Raumauslastung dank verfahrensbasierter Arbeitsabläufe
Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen
Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen
Unterstützt eine multidisziplinäre Nutzung – heute und morgen
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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
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IntraSight ist eine Anwendungsplattform, in der durch das Zusammenspiel von Bildgebung, Physiologie, Koregistrierung* und Software koronare Herzkrankheiten und periphere arterielle Verschlusskrankheiten eindeutig identifiziert und besser abgestimmte Behandlungspläne erstellt werden können. IntraSight ist auf einer neuen Basisplattform aufgebaut, die darauf ausgelegt ist, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft die sich entwickelnden Anforderungen Ihres Labors zu erfüllen.
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VesselNavigator ermöglicht die Wiederverwendung von dreidimensionalen Gefäßanatomiedaten aus bestehenden CTA- und MRA-Datensätzen als 3D-Roadmap-Überlagerung auf einem Echtzeit-Röntgenbild. Dank der hervorragenden Darstellung bietet VesselNavigator eine intuitive und kontinuierliche 3D-Roadmap, die Sie während des gesamten Verfahrens durch das Gefäßsystem führt.
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ClarityIQ, verfügbar auf Azurion Systemen, verwendet Echtzeit-Bildverarbeitungsalgorithmen und Computertechnologie zur Optimierung der Bildqualität.
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Aufgrund der ansteigenden Anzahl und der zunehmenden Komplexität von Verfahren in Ihrem Labor ist möglichst effizientes Arbeiten wichtiger als jemals zuvor. Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Teammitglieder können verschiedene Aufgaben separat ausführen, ohne einander zu unterbrechen, um Lücken zwischen den Fällen zu minimieren.
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Alle kompatiblen Anwendungen lassen sich über das TSM Pro bedienen, ganz ohne Kabelgewirr am Tisch. So haben Sie immer schnellen und einfachen Zugriff auf Physiologie-, IVUS-, Hämodynamik- und Bildgebungsparameter sowie interventionelle Tools.
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Machen Sie Transkatheter-Aortenklappen-Implantationen (TAVI) und andere anspruchsvollen Verfahren zur Behandlung organischer Herzkrankheiten zuverlässiger und einfacher. Das immersive Benutzererlebnis ist hochgradig automatisiert, um Planung, Implantatauswahl und Auswahl des Projektionswinkels zu vereinfachen. Während der Verfahren bietet HeartNavigator Live-Bildführung zur Unterstützung der Positionierung des Implantats.
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