Favorise un travail d’équipe efficace

Pour favoriser un travail d’équipe efficace, une personne peut consulter l’image en temps réel sur la console FlexSpot dans la salle de commande tandis qu’une autre la visualise sur le module à écran tactile Pro dans la salle d’examen. Vous pouvez régler facilement tous les paramètres radiologiques, effectuer un balayage de l’image clinique et sélectionner des images pour les consulter et en réaliser un post-traitement – avec la même simplicité qu’une tablette. Stocker et réutiliser les positions du système est on ne peut plus facile.