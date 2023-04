Azurion 3 F15

Améliorez vos capacités en matière d’imagerie vasculaire avec l’Azurion 3 et son capteur plat 15”. Vos équipes d’intervention profitent d’une cohérence et d’une efficacité exceptionnelles lors des diverses procédures neurologiques, endovasculaires, oncologiques et cardiaques. Passez à l’étape suivante en améliorant la prise en charge et en maîtrisant vos coûts. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.

