Termes recherchés

FR
DE

IntelliSpace Critical Care and Anesthesia

Système de gestion des données patient

L’informatique clinique joue un rôle déterminant dans la démarche d’amélioration et de qualité des soins. Les systèmes hospitaliers sont confrontés à des problèmes de ressources pour toutes les spécialités ainsi qu’à des coûts de fonctionnement croissants. IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) fournit une aide avancée à la décision clinique, ce qui permet l’utilisation d’outils d’analyse et de documentation structurée tout au long du parcours de soins. La solution ICCA facilite votre quotidien en vous accompagnant pour une prise en charge de qualité, sécurisée (patients et personnel), et dans l’optimisation des résultats de traitement.

Contactez nous
Caractéristiques
Optimisation de la prise en charge des patients

Optimisation de la prise en charge des patients

Le système ICCA centralise et organise les données patient (documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoires, comptes-rendus de consultation) pour faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à un outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations exploitables et permet ainsi à l’équipe soignante d’améliorer la qualité de la prise en charge.

Optimisation de la prise en charge des patients

Le système ICCA centralise et organise les données patient (documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoires, comptes-rendus de consultation) pour faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à un outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations exploitables et permet ainsi à l’équipe soignante d’améliorer la qualité de la prise en charge.

Optimisation de la prise en charge des patients

Le système ICCA centralise et organise les données patient (documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoires, comptes-rendus de consultation) pour faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à un outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations exploitables et permet ainsi à l’équipe soignante d’améliorer la qualité de la prise en charge.
Un accès aux informations à tout moment, où que vous soyez

Un accès aux informations à tout moment, où que vous soyez

Examinez les images multimodalité de qualité diagnostique complète d’un patient, y compris les examens antérieurs, en réduisant la réalisation de nouveaux tests inutiles et coûteux. Cette solution vous permet d’inclure facilement les résultats et les mesures et de finaliser vos rapports à tout moment et presque* partout.

Un accès aux informations à tout moment, où que vous soyez

Examinez les images multimodalité de qualité diagnostique complète d’un patient, y compris les examens antérieurs, en réduisant la réalisation de nouveaux tests inutiles et coûteux. Cette solution vous permet d’inclure facilement les résultats et les mesures et de finaliser vos rapports à tout moment et presque* partout.

Un accès aux informations à tout moment, où que vous soyez

Examinez les images multimodalité de qualité diagnostique complète d’un patient, y compris les examens antérieurs, en réduisant la réalisation de nouveaux tests inutiles et coûteux. Cette solution vous permet d’inclure facilement les résultats et les mesures et de finaliser vos rapports à tout moment et presque* partout.
ICCA, solution adaptée aux soins intensifs

ICCA, solution adaptée aux soins intensifs

Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutien une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.

ICCA, solution adaptée aux soins intensifs

Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutien une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.

ICCA, solution adaptée aux soins intensifs

Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutien une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.
Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable

Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable

L’accès à des informations patient exhaustives est essentiel dans le processus de prise de décision clinique. Les outils qu’offre le système ICCA facilitent la prise de décisions éclairées ains que la mise en évidence et l’identification de potentiels événements indésirables.

Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable

L’accès à des informations patient exhaustives est essentiel dans le processus de prise de décision clinique. Les outils qu’offre le système ICCA facilitent la prise de décisions éclairées ains que la mise en évidence et l’identification de potentiels événements indésirables.

Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable

L’accès à des informations patient exhaustives est essentiel dans le processus de prise de décision clinique. Les outils qu’offre le système ICCA facilitent la prise de décisions éclairées ains que la mise en évidence et l’identification de potentiels événements indésirables.
Documentation structurée et standardisée

Documentation structurée et standardisée

La fonction Continuité des soins permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de l’unité de réanimation et soins intensifs vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en unité de réanimation et soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.

Documentation structurée et standardisée

La fonction Continuité des soins permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de l’unité de réanimation et soins intensifs vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en unité de réanimation et soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.

Documentation structurée et standardisée

La fonction Continuité des soins permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de l’unité de réanimation et soins intensifs vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en unité de réanimation et soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.
Plus d’interopérabilité

Plus d’interopérabilité

La solution ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et vous offre l’interopérabilité permettant de documenter les données patient tout au long du parcours de soins. ICCA peut fonctionner depuis votre infrastructure informatique existante, ce qui réduit les coûts et les préoccupations liées à la maintenance. Cette solution est conforme aux spécifications IHE et compatible avec d’autres systèmes de documentation afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins.

Plus d’interopérabilité

La solution ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et vous offre l’interopérabilité permettant de documenter les données patient tout au long du parcours de soins. ICCA peut fonctionner depuis votre infrastructure informatique existante, ce qui réduit les coûts et les préoccupations liées à la maintenance. Cette solution est conforme aux spécifications IHE et compatible avec d’autres systèmes de documentation afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins.

Plus d’interopérabilité

La solution ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et vous offre l’interopérabilité permettant de documenter les données patient tout au long du parcours de soins. ICCA peut fonctionner depuis votre infrastructure informatique existante, ce qui réduit les coûts et les préoccupations liées à la maintenance. Cette solution est conforme aux spécifications IHE et compatible avec d’autres systèmes de documentation afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins.
Optimisation des résultats financiers

Optimisation des résultats financiers

Pour garantir précision et rapidité de l’aspect financier du parcours de soins, les diagnostics CIM 10 et CCAM sont détectés automatiquement dans ICCA et transmis au collecteur d’actes ou les codes s’y rapportant peuvent être sélectionnés dans des thésaurus. Le moteur de recherche intégré et les listes d’occurrences facilitent la recherche rapide des codes.

Optimisation des résultats financiers

Pour garantir précision et rapidité de l’aspect financier du parcours de soins, les diagnostics CIM 10 et CCAM sont détectés automatiquement dans ICCA et transmis au collecteur d’actes ou les codes s’y rapportant peuvent être sélectionnés dans des thésaurus. Le moteur de recherche intégré et les listes d’occurrences facilitent la recherche rapide des codes.

Optimisation des résultats financiers

Pour garantir précision et rapidité de l’aspect financier du parcours de soins, les diagnostics CIM 10 et CCAM sont détectés automatiquement dans ICCA et transmis au collecteur d’actes ou les codes s’y rapportant peuvent être sélectionnés dans des thésaurus. Le moteur de recherche intégré et les listes d’occurrences facilitent la recherche rapide des codes.
  • Optimisation de la prise en charge des patients
  • Un accès aux informations à tout moment, où que vous soyez
  • ICCA, solution adaptée aux soins intensifs
  • Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable
Voir toutes les caractéristiques
Optimisation de la prise en charge des patients

Optimisation de la prise en charge des patients

Le système ICCA centralise et organise les données patient (documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoires, comptes-rendus de consultation) pour faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à un outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations exploitables et permet ainsi à l’équipe soignante d’améliorer la qualité de la prise en charge.

Optimisation de la prise en charge des patients

Le système ICCA centralise et organise les données patient (documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoires, comptes-rendus de consultation) pour faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à un outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations exploitables et permet ainsi à l’équipe soignante d’améliorer la qualité de la prise en charge.

Optimisation de la prise en charge des patients

Le système ICCA centralise et organise les données patient (documents d’admission, paramètres vitaux, résultats de laboratoires, comptes-rendus de consultation) pour faciliter l’accès aux informations cliniques essentielles. Grâce à un outil intégré d’aide à la décision clinique, le système ICCA transforme les données patient en informations exploitables et permet ainsi à l’équipe soignante d’améliorer la qualité de la prise en charge.
Un accès aux informations à tout moment, où que vous soyez

Un accès aux informations à tout moment, où que vous soyez

Examinez les images multimodalité de qualité diagnostique complète d’un patient, y compris les examens antérieurs, en réduisant la réalisation de nouveaux tests inutiles et coûteux. Cette solution vous permet d’inclure facilement les résultats et les mesures et de finaliser vos rapports à tout moment et presque* partout.

Un accès aux informations à tout moment, où que vous soyez

Examinez les images multimodalité de qualité diagnostique complète d’un patient, y compris les examens antérieurs, en réduisant la réalisation de nouveaux tests inutiles et coûteux. Cette solution vous permet d’inclure facilement les résultats et les mesures et de finaliser vos rapports à tout moment et presque* partout.

Un accès aux informations à tout moment, où que vous soyez

Examinez les images multimodalité de qualité diagnostique complète d’un patient, y compris les examens antérieurs, en réduisant la réalisation de nouveaux tests inutiles et coûteux. Cette solution vous permet d’inclure facilement les résultats et les mesures et de finaliser vos rapports à tout moment et presque* partout.
ICCA, solution adaptée aux soins intensifs

ICCA, solution adaptée aux soins intensifs

Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutien une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.

ICCA, solution adaptée aux soins intensifs

Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutien une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.

ICCA, solution adaptée aux soins intensifs

Le système IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) convertit les données cliniques en informations exploitables, fournit des documents cliniques standardisés, est compatible avec d’autres systèmes d’information hospitaliers et vous permet de garder le contrôle sur vos documents de soins intensifs. Le logiciel ICCA aide à la décision clinique, facilite l’analyse de données et la création de rapports, soutien une prise en charge fondée sur des données probantes, identifie les événements indésirables liés aux médicaments, comprend un outil intégré de gestion des prescriptions et offre une flexibilité d’accès aux cliniciens.
Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable

Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable

L’accès à des informations patient exhaustives est essentiel dans le processus de prise de décision clinique. Les outils qu’offre le système ICCA facilitent la prise de décisions éclairées ains que la mise en évidence et l’identification de potentiels événements indésirables.

Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable

L’accès à des informations patient exhaustives est essentiel dans le processus de prise de décision clinique. Les outils qu’offre le système ICCA facilitent la prise de décisions éclairées ains que la mise en évidence et l’identification de potentiels événements indésirables.

Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable

L’accès à des informations patient exhaustives est essentiel dans le processus de prise de décision clinique. Les outils qu’offre le système ICCA facilitent la prise de décisions éclairées ains que la mise en évidence et l’identification de potentiels événements indésirables.
Documentation structurée et standardisée

Documentation structurée et standardisée

La fonction Continuité des soins permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de l’unité de réanimation et soins intensifs vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en unité de réanimation et soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.

Documentation structurée et standardisée

La fonction Continuité des soins permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de l’unité de réanimation et soins intensifs vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en unité de réanimation et soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.

Documentation structurée et standardisée

La fonction Continuité des soins permet de transférer facilement les informations de la feuille de surveillance de l’unité de réanimation et soins intensifs vers le dossier d’anesthésie, et inversement. Les patients pris en charge à la fois au bloc opératoire et en unité de réanimation et soins intensifs bénéficient d’un suivi continu, notamment en ce qui concerne les sites d’apports et de pertes, le bilan hydrique et les principaux traitements administrés.
Plus d’interopérabilité

Plus d’interopérabilité

La solution ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et vous offre l’interopérabilité permettant de documenter les données patient tout au long du parcours de soins. ICCA peut fonctionner depuis votre infrastructure informatique existante, ce qui réduit les coûts et les préoccupations liées à la maintenance. Cette solution est conforme aux spécifications IHE et compatible avec d’autres systèmes de documentation afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins.

Plus d’interopérabilité

La solution ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et vous offre l’interopérabilité permettant de documenter les données patient tout au long du parcours de soins. ICCA peut fonctionner depuis votre infrastructure informatique existante, ce qui réduit les coûts et les préoccupations liées à la maintenance. Cette solution est conforme aux spécifications IHE et compatible avec d’autres systèmes de documentation afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins.

Plus d’interopérabilité

La solution ICCA est compatible avec d’autres systèmes de documentation et vous offre l’interopérabilité permettant de documenter les données patient tout au long du parcours de soins. ICCA peut fonctionner depuis votre infrastructure informatique existante, ce qui réduit les coûts et les préoccupations liées à la maintenance. Cette solution est conforme aux spécifications IHE et compatible avec d’autres systèmes de documentation afin d’optimiser la gestion des données patient tout au long du parcours de soins.
Optimisation des résultats financiers

Optimisation des résultats financiers

Pour garantir précision et rapidité de l’aspect financier du parcours de soins, les diagnostics CIM 10 et CCAM sont détectés automatiquement dans ICCA et transmis au collecteur d’actes ou les codes s’y rapportant peuvent être sélectionnés dans des thésaurus. Le moteur de recherche intégré et les listes d’occurrences facilitent la recherche rapide des codes.

Optimisation des résultats financiers

Pour garantir précision et rapidité de l’aspect financier du parcours de soins, les diagnostics CIM 10 et CCAM sont détectés automatiquement dans ICCA et transmis au collecteur d’actes ou les codes s’y rapportant peuvent être sélectionnés dans des thésaurus. Le moteur de recherche intégré et les listes d’occurrences facilitent la recherche rapide des codes.

Optimisation des résultats financiers

Pour garantir précision et rapidité de l’aspect financier du parcours de soins, les diagnostics CIM 10 et CCAM sont détectés automatiquement dans ICCA et transmis au collecteur d’actes ou les codes s’y rapportant peuvent être sélectionnés dans des thésaurus. Le moteur de recherche intégré et les listes d’occurrences facilitent la recherche rapide des codes.

Documentation

Fiche technique (1)

Fiche technique

Brochure (2)

Brochure

Fiche technique (1)

Fiche technique

Brochure (2)

Brochure

Voir toute la documentation

Fiche technique (1)

Fiche technique

Brochure (2)

Brochure

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.