Termes recherchés
L’informatique clinique joue un rôle déterminant dans la démarche d’amélioration et de qualité des soins. Les systèmes hospitaliers sont confrontés à des problèmes de ressources pour toutes les spécialités ainsi qu’à des coûts de fonctionnement croissants. IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) fournit une aide avancée à la décision clinique, ce qui permet l’utilisation d’outils d’analyse et de documentation structurée tout au long du parcours de soins. La solution ICCA facilite votre quotidien en vous accompagnant pour une prise en charge de qualité, sécurisée (patients et personnel), et dans l’optimisation des résultats de traitement.
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Optimisation de la prise en charge des patients
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Un accès aux informations à tout moment, où que vous soyez
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ICCA, solution adaptée aux soins intensifs
ICCA, solution adaptée aux soins intensifs
ICCA, solution adaptée aux soins intensifs
Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable
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Documentation structurée et standardisée
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Plus d’interopérabilité
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Optimisation des résultats financiers
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Optimisation de la prise en charge des patients
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Un accès aux informations à tout moment, où que vous soyez
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ICCA, solution adaptée aux soins intensifs
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Mise à disposition d’informations exploitables pour un diagnostic plus fiable
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Documentation structurée et standardisée
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Optimisation des résultats financiers
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La plateforme Philips Capsule MDIP favorise des soins proactifs dans tous les services hospitaliers, avec des avantages potentiels pour l’ensemble du système de santé. Lorsque les données sont agrégées et présentées en fonction du contexte du patient, le personnel soignant peut hiérarchiser et coordonner efficacement les interventions.
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Le PIC iX fait partie intégrante de l’environnement de monitorage Philips. Il est adapté aux unités de criticité réduite à élevée et assure l’échange des données patient – provenant d’appareils Philips ou d’autres fabricants – dans ces unités cliniques. Vous pouvez rationaliser les processus en permettant aux cliniciens – où qu’ils se trouvent dans l’hôpital – de détecter et de répondre à l’évolution de l’état des patients, et d’assurer la protection des données conformément aux normes strictes de l’industrie. Le PIC iX s’intègre à votre infrastructure existante et vous pouvez ainsi mettre en place rapidement de nouvelles unités afin de répondre à l’évolution de la prise en charge. Nous proposons une solution de gestion des appareils à distance qui améliore la disponibilité de vos systèmes et le suivi des performances car l’évolutivité et la flexibilité sont des facteurs essentiels.
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Avec l’application Care Assist, les cliniciens disposent de nombreuses fonctionnalités du poste central, ce qui leur permet de visualiser les données en temps réel et d’interagir depuis leur appareil mobile – ceci inclut notamment l’acquittement des alarmes, le début ou l’arrêt de la mesure de la pression non invasive.
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Philips IntelliBridge Enterprise provides a single, standards-based point of interoperability between your Philips clinical systems and your enterprise information systems, while reducing complexity and cost in your healthcare environment.
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Comment rassembler les informations patient clés provenant de différents environnements de soins et équipements ? Le module IntelliBridge EC10 centralise les données des appareils de chevet, puis les affiche sur les moniteurs patient IntelliVue et les transmet aux systèmes d’information hospitaliers et cliniques.
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