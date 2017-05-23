IntelliSpace Critical Care and Anesthesia

Un accès aux informations à tout moment, où que vous soyez

Examinez les images multimodalité de qualité diagnostique complète d’un patient, y compris les examens antérieurs, en réduisant la réalisation de nouveaux tests inutiles et coûteux. Cette solution vous permet d’inclure facilement les résultats et les mesures et de finaliser vos rapports à tout moment et presque* partout.