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IntelliSpace Critical Care and Anesthesia

System für das Patientendatenmanagement

Das Informationssystem IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) verbessert das gesamte Spektrum der Patientenversorgung. Durch die Kommunikation mit klinischen IT-Systemen und Geräten stehen aussagekräftige Informationen punktgenau zur Verfügung.

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Eigenschaften
ICCA auf Intensivstationen
ICCA auf Intensivstationen

ICCA auf Intensivstationen

ICCA wandelt klinische Daten in aussagekräftige Informationen um, liefert standardisierte klinische Dokumentation, arbeitet mit anderen Krankenhaus-Dokumentationssystemen zusammen und ermöglicht die präzise Dokumentation im intensivmedizinischen Bereich. Die ICCA Software bietet klinische Entscheidungsunterstützung, Datenanalysen und Berichterstellung, Unterstützung evidenzbasierter Versorgung, Erkennung unerwünschter Arzneimittelereignisse, integriertes Verordnungsmanagement und flexiblen Zugriff für das Klinikteam.

ICCA auf Intensivstationen

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ICCA wandelt klinische Daten in aussagekräftige Informationen um, liefert standardisierte klinische Dokumentation, arbeitet mit anderen Krankenhaus-Dokumentationssystemen zusammen und ermöglicht die präzise Dokumentation im intensivmedizinischen Bereich. Die ICCA Software bietet klinische Entscheidungsunterstützung, Datenanalysen und Berichterstellung, Unterstützung evidenzbasierter Versorgung, Erkennung unerwünschter Arzneimittelereignisse, integriertes Verordnungsmanagement und flexiblen Zugriff für das Klinikteam.

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ICCA wandelt klinische Daten in aussagekräftige Informationen um, liefert standardisierte klinische Dokumentation, arbeitet mit anderen Krankenhaus-Dokumentationssystemen zusammen und ermöglicht die präzise Dokumentation im intensivmedizinischen Bereich. Die ICCA Software bietet klinische Entscheidungsunterstützung, Datenanalysen und Berichterstellung, Unterstützung evidenzbasierter Versorgung, Erkennung unerwünschter Arzneimittelereignisse, integriertes Verordnungsmanagement und flexiblen Zugriff für das Klinikteam.
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ICCA auf Intensivstationen
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ICCA wandelt klinische Daten in aussagekräftige Informationen um, liefert standardisierte klinische Dokumentation, arbeitet mit anderen Krankenhaus-Dokumentationssystemen zusammen und ermöglicht die präzise Dokumentation im intensivmedizinischen Bereich. Die ICCA Software bietet klinische Entscheidungsunterstützung, Datenanalysen und Berichterstellung, Unterstützung evidenzbasierter Versorgung, Erkennung unerwünschter Arzneimittelereignisse, integriertes Verordnungsmanagement und flexiblen Zugriff für das Klinikteam.
ICCA für die perioperative Versorgung
ICCA für die perioperative Versorgung

ICCA für die perioperative Versorgung

In einer dynamischen Umgebung wie der perioperativen Anästhesieversorgung, in der sich der Zustand Ihrer Patient*innen rapide, oftmals von einem Herzschlag zum nächsten, verändern kann, kommt es auf das perfekte Gleichgewicht an. Anästhesist*innen und Anästhesiepflegepersonal müssen ihre gesamte Aufmerksamkeit auf ihre Patient*innen richten und dabei die Zeit genau im Blick behalten, um die von ihnen bereitgestellte Versorgung entsprechend zu dokumentieren. Dank IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) können Sie diese Herausforderung mit Hilfe eines Krankenblatts mit umfassenden Daten während der gesamten perioperativen Versorgung besser bewältigen.

ICCA für die perioperative Versorgung

ICCA für die perioperative Versorgung
In einer dynamischen Umgebung wie der perioperativen Anästhesieversorgung, in der sich der Zustand Ihrer Patient*innen rapide, oftmals von einem Herzschlag zum nächsten, verändern kann, kommt es auf das perfekte Gleichgewicht an. Anästhesist*innen und Anästhesiepflegepersonal müssen ihre gesamte Aufmerksamkeit auf ihre Patient*innen richten und dabei die Zeit genau im Blick behalten, um die von ihnen bereitgestellte Versorgung entsprechend zu dokumentieren. Dank IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) können Sie diese Herausforderung mit Hilfe eines Krankenblatts mit umfassenden Daten während der gesamten perioperativen Versorgung besser bewältigen.

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In einer dynamischen Umgebung wie der perioperativen Anästhesieversorgung, in der sich der Zustand Ihrer Patient*innen rapide, oftmals von einem Herzschlag zum nächsten, verändern kann, kommt es auf das perfekte Gleichgewicht an. Anästhesist*innen und Anästhesiepflegepersonal müssen ihre gesamte Aufmerksamkeit auf ihre Patient*innen richten und dabei die Zeit genau im Blick behalten, um die von ihnen bereitgestellte Versorgung entsprechend zu dokumentieren. Dank IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) können Sie diese Herausforderung mit Hilfe eines Krankenblatts mit umfassenden Daten während der gesamten perioperativen Versorgung besser bewältigen.
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ICCA für die perioperative Versorgung
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In einer dynamischen Umgebung wie der perioperativen Anästhesieversorgung, in der sich der Zustand Ihrer Patient*innen rapide, oftmals von einem Herzschlag zum nächsten, verändern kann, kommt es auf das perfekte Gleichgewicht an. Anästhesist*innen und Anästhesiepflegepersonal müssen ihre gesamte Aufmerksamkeit auf ihre Patient*innen richten und dabei die Zeit genau im Blick behalten, um die von ihnen bereitgestellte Versorgung entsprechend zu dokumentieren. Dank IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) können Sie diese Herausforderung mit Hilfe eines Krankenblatts mit umfassenden Daten während der gesamten perioperativen Versorgung besser bewältigen.
Bessere Koordination der Patientenversorgung

Bessere Koordination der Patientenversorgung

Mit ICCA lassen sich Patientendaten* nahtlos von Bettmonitoren, Infusionspumpen, Beatmungsgeräten, Laborsystemen und anderen Quellen integrieren und die Datenvisualisierung in allen Bereichen der Intensivmedizin verbessern. Es ermöglicht dem Klinikteam, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen, und fördert eine bessere Koordination der klinischen Entscheidungsfindung.

Bessere Koordination der Patientenversorgung

Mit ICCA lassen sich Patientendaten* nahtlos von Bettmonitoren, Infusionspumpen, Beatmungsgeräten, Laborsystemen und anderen Quellen integrieren und die Datenvisualisierung in allen Bereichen der Intensivmedizin verbessern. Es ermöglicht dem Klinikteam, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen, und fördert eine bessere Koordination der klinischen Entscheidungsfindung.

Bessere Koordination der Patientenversorgung

Mit ICCA lassen sich Patientendaten* nahtlos von Bettmonitoren, Infusionspumpen, Beatmungsgeräten, Laborsystemen und anderen Quellen integrieren und die Datenvisualisierung in allen Bereichen der Intensivmedizin verbessern. Es ermöglicht dem Klinikteam, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen, und fördert eine bessere Koordination der klinischen Entscheidungsfindung.
Die richtigen Informationen – jederzeit und überall

Die richtigen Informationen – jederzeit und überall

Prüfen Sie Patientenbilder mehrerer Modalitäten in diagnostischer Qualität, auch aus früheren Untersuchungen, und reduzieren Sie so unnötige und kostspielige Wiederholungsuntersuchungen. Sie können Befunde und Messwerte einfach in Berichte integrieren und diese Berichte abschließen – zu jeder Zeit und praktisch* überall.

Die richtigen Informationen – jederzeit und überall

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Die richtigen Informationen – jederzeit und überall

Prüfen Sie Patientenbilder mehrerer Modalitäten in diagnostischer Qualität, auch aus früheren Untersuchungen, und reduzieren Sie so unnötige und kostspielige Wiederholungsuntersuchungen. Sie können Befunde und Messwerte einfach in Berichte integrieren und diese Berichte abschließen – zu jeder Zeit und praktisch* überall.
Konfigurierbare Dokumentationstools

Konfigurierbare Dokumentationstools

Die Intensivstation eines Krankenhauses generiert enorme Mengen an Patientendaten, die für klinische Entscheidungen von zentraler Bedeutung sind – die Verwaltung dieser Daten kann sich sehr zeitaufwändig gestalten. ICCA ist eine fortschrittliche Lösung zur klinischen Entscheidungsfindung und Dokumentation sowie zur Organisation von Patientendaten. Ihr Team erhält umfassende Patienteninformationen über alle relevanten Bereiche.

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Die Intensivstation eines Krankenhauses generiert enorme Mengen an Patientendaten, die für klinische Entscheidungen von zentraler Bedeutung sind – die Verwaltung dieser Daten kann sich sehr zeitaufwändig gestalten. ICCA ist eine fortschrittliche Lösung zur klinischen Entscheidungsfindung und Dokumentation sowie zur Organisation von Patientendaten. Ihr Team erhält umfassende Patienteninformationen über alle relevanten Bereiche.

Konfigurierbare Dokumentationstools

Die Intensivstation eines Krankenhauses generiert enorme Mengen an Patientendaten, die für klinische Entscheidungen von zentraler Bedeutung sind – die Verwaltung dieser Daten kann sich sehr zeitaufwändig gestalten. ICCA ist eine fortschrittliche Lösung zur klinischen Entscheidungsfindung und Dokumentation sowie zur Organisation von Patientendaten. Ihr Team erhält umfassende Patienteninformationen über alle relevanten Bereiche.
Umfassende Berichterstellungsfunktionen

Umfassende Berichterstellungsfunktionen

 Die integrierten Tools für Datenanalyse und Berichte (Data Analysis and Reporting, DAR) erleichtern das Medikamentenmanagement, die Dokumentation von Eingriffen sowie die nachträgliche Überprüfung von Behandlungsverläufen. Dies ermöglicht eine bessere Langzeitbeurteilung, Einhaltung von Protokollen und klinische Forschung.

Umfassende Berichterstellungsfunktionen

 Die integrierten Tools für Datenanalyse und Berichte (Data Analysis and Reporting, DAR) erleichtern das Medikamentenmanagement, die Dokumentation von Eingriffen sowie die nachträgliche Überprüfung von Behandlungsverläufen. Dies ermöglicht eine bessere Langzeitbeurteilung, Einhaltung von Protokollen und klinische Forschung.

Umfassende Berichterstellungsfunktionen

 Die integrierten Tools für Datenanalyse und Berichte (Data Analysis and Reporting, DAR) erleichtern das Medikamentenmanagement, die Dokumentation von Eingriffen sowie die nachträgliche Überprüfung von Behandlungsverläufen. Dies ermöglicht eine bessere Langzeitbeurteilung, Einhaltung von Protokollen und klinische Forschung.
Sicherheit und Interoperabilität

Sicherheit und Interoperabilität

Durch die Einhaltung internationaler Normen und Vorschriften, einschließlich der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte, unterstreicht ICCA unser Engagement für Patientensicherheit und Datenschutz. Der modulare Aufbau bietet Interoperabilität und lässt sich an die klinischen Anforderungen Ihrer Einrichtung anpassen.

Sicherheit und Interoperabilität

Durch die Einhaltung internationaler Normen und Vorschriften, einschließlich der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte, unterstreicht ICCA unser Engagement für Patientensicherheit und Datenschutz. Der modulare Aufbau bietet Interoperabilität und lässt sich an die klinischen Anforderungen Ihrer Einrichtung anpassen.

Sicherheit und Interoperabilität

Durch die Einhaltung internationaler Normen und Vorschriften, einschließlich der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte, unterstreicht ICCA unser Engagement für Patientensicherheit und Datenschutz. Der modulare Aufbau bietet Interoperabilität und lässt sich an die klinischen Anforderungen Ihrer Einrichtung anpassen.
Konfigurierbarer rollenbasierter Zugriff

Konfigurierbarer rollenbasierter Zugriff

ICCA unterstützt einen rollenbasierten Zugriff und lässt sich an die Anforderungen Ihrer Einrichtung anpassen. Dies fördert einen besseren Datenzugriff und eine stärkere Verantwortlichkeit in intensivmedizinischen Versorgungsumgebungen. Diese kombinierten Funktionen sorgen nicht nur für effizientere Arbeitsabläufe, sondern ermöglichen es medizinischen Einrichtungen zudem, gezielte klinische Lösungen zu entwickeln: Für eine fundiertere Entscheidungsfindung, Einhaltung von Vorschriften und schließlich bessere Outcomes.

Konfigurierbarer rollenbasierter Zugriff

ICCA unterstützt einen rollenbasierten Zugriff und lässt sich an die Anforderungen Ihrer Einrichtung anpassen. Dies fördert einen besseren Datenzugriff und eine stärkere Verantwortlichkeit in intensivmedizinischen Versorgungsumgebungen. Diese kombinierten Funktionen sorgen nicht nur für effizientere Arbeitsabläufe, sondern ermöglichen es medizinischen Einrichtungen zudem, gezielte klinische Lösungen zu entwickeln: Für eine fundiertere Entscheidungsfindung, Einhaltung von Vorschriften und schließlich bessere Outcomes.

Konfigurierbarer rollenbasierter Zugriff

ICCA unterstützt einen rollenbasierten Zugriff und lässt sich an die Anforderungen Ihrer Einrichtung anpassen. Dies fördert einen besseren Datenzugriff und eine stärkere Verantwortlichkeit in intensivmedizinischen Versorgungsumgebungen. Diese kombinierten Funktionen sorgen nicht nur für effizientere Arbeitsabläufe, sondern ermöglichen es medizinischen Einrichtungen zudem, gezielte klinische Lösungen zu entwickeln: Für eine fundiertere Entscheidungsfindung, Einhaltung von Vorschriften und schließlich bessere Outcomes.
  • ICCA auf Intensivstationen
  • ICCA für die perioperative Versorgung
  • Bessere Koordination der Patientenversorgung
  • Die richtigen Informationen – jederzeit und überall
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ICCA auf Intensivstationen
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ICCA wandelt klinische Daten in aussagekräftige Informationen um, liefert standardisierte klinische Dokumentation, arbeitet mit anderen Krankenhaus-Dokumentationssystemen zusammen und ermöglicht die präzise Dokumentation im intensivmedizinischen Bereich. Die ICCA Software bietet klinische Entscheidungsunterstützung, Datenanalysen und Berichterstellung, Unterstützung evidenzbasierter Versorgung, Erkennung unerwünschter Arzneimittelereignisse, integriertes Verordnungsmanagement und flexiblen Zugriff für das Klinikteam.

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ICCA wandelt klinische Daten in aussagekräftige Informationen um, liefert standardisierte klinische Dokumentation, arbeitet mit anderen Krankenhaus-Dokumentationssystemen zusammen und ermöglicht die präzise Dokumentation im intensivmedizinischen Bereich. Die ICCA Software bietet klinische Entscheidungsunterstützung, Datenanalysen und Berichterstellung, Unterstützung evidenzbasierter Versorgung, Erkennung unerwünschter Arzneimittelereignisse, integriertes Verordnungsmanagement und flexiblen Zugriff für das Klinikteam.
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ICCA für die perioperative Versorgung
ICCA für die perioperative Versorgung

ICCA für die perioperative Versorgung

In einer dynamischen Umgebung wie der perioperativen Anästhesieversorgung, in der sich der Zustand Ihrer Patient*innen rapide, oftmals von einem Herzschlag zum nächsten, verändern kann, kommt es auf das perfekte Gleichgewicht an. Anästhesist*innen und Anästhesiepflegepersonal müssen ihre gesamte Aufmerksamkeit auf ihre Patient*innen richten und dabei die Zeit genau im Blick behalten, um die von ihnen bereitgestellte Versorgung entsprechend zu dokumentieren. Dank IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) können Sie diese Herausforderung mit Hilfe eines Krankenblatts mit umfassenden Daten während der gesamten perioperativen Versorgung besser bewältigen.

ICCA für die perioperative Versorgung

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In einer dynamischen Umgebung wie der perioperativen Anästhesieversorgung, in der sich der Zustand Ihrer Patient*innen rapide, oftmals von einem Herzschlag zum nächsten, verändern kann, kommt es auf das perfekte Gleichgewicht an. Anästhesist*innen und Anästhesiepflegepersonal müssen ihre gesamte Aufmerksamkeit auf ihre Patient*innen richten und dabei die Zeit genau im Blick behalten, um die von ihnen bereitgestellte Versorgung entsprechend zu dokumentieren. Dank IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) können Sie diese Herausforderung mit Hilfe eines Krankenblatts mit umfassenden Daten während der gesamten perioperativen Versorgung besser bewältigen.

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In einer dynamischen Umgebung wie der perioperativen Anästhesieversorgung, in der sich der Zustand Ihrer Patient*innen rapide, oftmals von einem Herzschlag zum nächsten, verändern kann, kommt es auf das perfekte Gleichgewicht an. Anästhesist*innen und Anästhesiepflegepersonal müssen ihre gesamte Aufmerksamkeit auf ihre Patient*innen richten und dabei die Zeit genau im Blick behalten, um die von ihnen bereitgestellte Versorgung entsprechend zu dokumentieren. Dank IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) können Sie diese Herausforderung mit Hilfe eines Krankenblatts mit umfassenden Daten während der gesamten perioperativen Versorgung besser bewältigen.
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In einer dynamischen Umgebung wie der perioperativen Anästhesieversorgung, in der sich der Zustand Ihrer Patient*innen rapide, oftmals von einem Herzschlag zum nächsten, verändern kann, kommt es auf das perfekte Gleichgewicht an. Anästhesist*innen und Anästhesiepflegepersonal müssen ihre gesamte Aufmerksamkeit auf ihre Patient*innen richten und dabei die Zeit genau im Blick behalten, um die von ihnen bereitgestellte Versorgung entsprechend zu dokumentieren. Dank IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) können Sie diese Herausforderung mit Hilfe eines Krankenblatts mit umfassenden Daten während der gesamten perioperativen Versorgung besser bewältigen.
Bessere Koordination der Patientenversorgung

Bessere Koordination der Patientenversorgung

Mit ICCA lassen sich Patientendaten* nahtlos von Bettmonitoren, Infusionspumpen, Beatmungsgeräten, Laborsystemen und anderen Quellen integrieren und die Datenvisualisierung in allen Bereichen der Intensivmedizin verbessern. Es ermöglicht dem Klinikteam, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen, und fördert eine bessere Koordination der klinischen Entscheidungsfindung.

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Mit ICCA lassen sich Patientendaten* nahtlos von Bettmonitoren, Infusionspumpen, Beatmungsgeräten, Laborsystemen und anderen Quellen integrieren und die Datenvisualisierung in allen Bereichen der Intensivmedizin verbessern. Es ermöglicht dem Klinikteam, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen, und fördert eine bessere Koordination der klinischen Entscheidungsfindung.

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Mit ICCA lassen sich Patientendaten* nahtlos von Bettmonitoren, Infusionspumpen, Beatmungsgeräten, Laborsystemen und anderen Quellen integrieren und die Datenvisualisierung in allen Bereichen der Intensivmedizin verbessern. Es ermöglicht dem Klinikteam, zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen, und fördert eine bessere Koordination der klinischen Entscheidungsfindung.
Die richtigen Informationen – jederzeit und überall

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Prüfen Sie Patientenbilder mehrerer Modalitäten in diagnostischer Qualität, auch aus früheren Untersuchungen, und reduzieren Sie so unnötige und kostspielige Wiederholungsuntersuchungen. Sie können Befunde und Messwerte einfach in Berichte integrieren und diese Berichte abschließen – zu jeder Zeit und praktisch* überall.

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Konfigurierbare Dokumentationstools

Konfigurierbare Dokumentationstools

Die Intensivstation eines Krankenhauses generiert enorme Mengen an Patientendaten, die für klinische Entscheidungen von zentraler Bedeutung sind – die Verwaltung dieser Daten kann sich sehr zeitaufwändig gestalten. ICCA ist eine fortschrittliche Lösung zur klinischen Entscheidungsfindung und Dokumentation sowie zur Organisation von Patientendaten. Ihr Team erhält umfassende Patienteninformationen über alle relevanten Bereiche.

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Die Intensivstation eines Krankenhauses generiert enorme Mengen an Patientendaten, die für klinische Entscheidungen von zentraler Bedeutung sind – die Verwaltung dieser Daten kann sich sehr zeitaufwändig gestalten. ICCA ist eine fortschrittliche Lösung zur klinischen Entscheidungsfindung und Dokumentation sowie zur Organisation von Patientendaten. Ihr Team erhält umfassende Patienteninformationen über alle relevanten Bereiche.

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Die Intensivstation eines Krankenhauses generiert enorme Mengen an Patientendaten, die für klinische Entscheidungen von zentraler Bedeutung sind – die Verwaltung dieser Daten kann sich sehr zeitaufwändig gestalten. ICCA ist eine fortschrittliche Lösung zur klinischen Entscheidungsfindung und Dokumentation sowie zur Organisation von Patientendaten. Ihr Team erhält umfassende Patienteninformationen über alle relevanten Bereiche.
Umfassende Berichterstellungsfunktionen

Umfassende Berichterstellungsfunktionen

 Die integrierten Tools für Datenanalyse und Berichte (Data Analysis and Reporting, DAR) erleichtern das Medikamentenmanagement, die Dokumentation von Eingriffen sowie die nachträgliche Überprüfung von Behandlungsverläufen. Dies ermöglicht eine bessere Langzeitbeurteilung, Einhaltung von Protokollen und klinische Forschung.

Umfassende Berichterstellungsfunktionen

 Die integrierten Tools für Datenanalyse und Berichte (Data Analysis and Reporting, DAR) erleichtern das Medikamentenmanagement, die Dokumentation von Eingriffen sowie die nachträgliche Überprüfung von Behandlungsverläufen. Dies ermöglicht eine bessere Langzeitbeurteilung, Einhaltung von Protokollen und klinische Forschung.

Umfassende Berichterstellungsfunktionen

 Die integrierten Tools für Datenanalyse und Berichte (Data Analysis and Reporting, DAR) erleichtern das Medikamentenmanagement, die Dokumentation von Eingriffen sowie die nachträgliche Überprüfung von Behandlungsverläufen. Dies ermöglicht eine bessere Langzeitbeurteilung, Einhaltung von Protokollen und klinische Forschung.
Sicherheit und Interoperabilität

Sicherheit und Interoperabilität

Durch die Einhaltung internationaler Normen und Vorschriften, einschließlich der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte, unterstreicht ICCA unser Engagement für Patientensicherheit und Datenschutz. Der modulare Aufbau bietet Interoperabilität und lässt sich an die klinischen Anforderungen Ihrer Einrichtung anpassen.

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Durch die Einhaltung internationaler Normen und Vorschriften, einschließlich der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte, unterstreicht ICCA unser Engagement für Patientensicherheit und Datenschutz. Der modulare Aufbau bietet Interoperabilität und lässt sich an die klinischen Anforderungen Ihrer Einrichtung anpassen.

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Durch die Einhaltung internationaler Normen und Vorschriften, einschließlich der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte, unterstreicht ICCA unser Engagement für Patientensicherheit und Datenschutz. Der modulare Aufbau bietet Interoperabilität und lässt sich an die klinischen Anforderungen Ihrer Einrichtung anpassen.
Konfigurierbarer rollenbasierter Zugriff

Konfigurierbarer rollenbasierter Zugriff

ICCA unterstützt einen rollenbasierten Zugriff und lässt sich an die Anforderungen Ihrer Einrichtung anpassen. Dies fördert einen besseren Datenzugriff und eine stärkere Verantwortlichkeit in intensivmedizinischen Versorgungsumgebungen. Diese kombinierten Funktionen sorgen nicht nur für effizientere Arbeitsabläufe, sondern ermöglichen es medizinischen Einrichtungen zudem, gezielte klinische Lösungen zu entwickeln: Für eine fundiertere Entscheidungsfindung, Einhaltung von Vorschriften und schließlich bessere Outcomes.

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ICCA unterstützt einen rollenbasierten Zugriff und lässt sich an die Anforderungen Ihrer Einrichtung anpassen. Dies fördert einen besseren Datenzugriff und eine stärkere Verantwortlichkeit in intensivmedizinischen Versorgungsumgebungen. Diese kombinierten Funktionen sorgen nicht nur für effizientere Arbeitsabläufe, sondern ermöglichen es medizinischen Einrichtungen zudem, gezielte klinische Lösungen zu entwickeln: Für eine fundiertere Entscheidungsfindung, Einhaltung von Vorschriften und schließlich bessere Outcomes.

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  • * Für die Datenintegration ist eine Datenerfassungsplattform wie die Informationszentrale Philips Patient Information Center iX (PIC iX) und/oder die *Philips Capsule Medical Device Information Platform (MDIP) erforderlich.

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