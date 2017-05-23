Patient Information Center iX (PIC iX)

PIC iX ist ein wichtiger Bestandteil des Philips Enterprise Monitoring-Systems, das alle Überwachungsstufen umfasst und einen fließenden Datenaustausch zwischen diesen Bereichen ermöglicht. Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten werden hierzu über verschiedene Versorgungsbereiche hinweg übertragen und Arbeitsabläufe vereinfacht, da Klinikteams Veränderungen des Zustands von Patient*innen überall im Krankenhaus erkennen und darauf reagieren können. Patientendaten werden gemäß strenger Industriestandards für Medizinprodukte geschützt. PIC iX lässt sich in bestehende Infrastrukturen integrieren, was eine schnelle Einrichtung neuer Einheiten ermöglicht. So sind Sie auf Veränderungen in der Versorgung vorbereitet. Skalierbarkeit und Flexibilität sind für Betriebsabläufe entscheidend. Daher bieten wir eine Remote-Lösung für das operative Management an, mit dem Ihre IT- und medizintechnischen Abteilungen die Systemverfügbarkeit verbessern, die Leistung überwachen und Betriebskosten senken können.

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