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Das Informationssystem IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) verbessert das gesamte Spektrum der Patientenversorgung. Durch die Kommunikation mit klinischen IT-Systemen und Geräten stehen aussagekräftige Informationen punktgenau zur Verfügung.
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ICCA auf Intensivstationen
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ICCA für die perioperative Versorgung
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Bessere Koordination der Patientenversorgung
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Die richtigen Informationen – jederzeit und überall
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Konfigurierbare Dokumentationstools
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Umfassende Berichterstellungsfunktionen
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Sicherheit und Interoperabilität
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Konfigurierbarer rollenbasierter Zugriff
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ICCA auf Intensivstationen
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ICCA auf Intensivstationen
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ICCA für die perioperative Versorgung
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Bessere Koordination der Patientenversorgung
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Die richtigen Informationen – jederzeit und überall
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Konfigurierbare Dokumentationstools
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Umfassende Berichterstellungsfunktionen
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Sicherheit und Interoperabilität
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Konfigurierbarer rollenbasierter Zugriff
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Die Philips Capsule Medical Device Information Platform (MDIP) ermöglicht in allen Abteilungen des Krankenhauses eine proaktive Versorgung und kann Vorteile für das gesamte Gesundheitssystem bieten. Werden Daten gesammelt und patientenbezogen präsentiert, können die medizinischen Anwender Maßnahmen effektiv und effizient priorisieren und koordinieren.
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PIC iX ist ein wichtiger Bestandteil des Philips Enterprise Monitoring-Systems, das alle Überwachungsstufen umfasst und einen fließenden Datenaustausch zwischen diesen Bereichen ermöglicht. Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten werden hierzu über verschiedene Versorgungsbereiche hinweg übertragen und Arbeitsabläufe vereinfacht, da Klinikteams Veränderungen des Zustands von Patient*innen überall im Krankenhaus erkennen und darauf reagieren können. Patientendaten werden gemäß strenger Industriestandards für Medizinprodukte geschützt. PIC iX lässt sich in bestehende Infrastrukturen integrieren, was eine schnelle Einrichtung neuer Einheiten ermöglicht. So sind Sie auf Veränderungen in der Versorgung vorbereitet. Skalierbarkeit und Flexibilität sind für Betriebsabläufe entscheidend. Daher bieten wir eine Remote-Lösung für das operative Management an, mit dem Ihre IT- und medizintechnischen Abteilungen die Systemverfügbarkeit verbessern, die Leistung überwachen und Betriebskosten senken können.
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Die Care Assist Anwendung für mobile Geräte bietet Zugriff auf viele Funktionen der Zentrale und ermöglicht Klinikteams, Streaming-Daten direkt am Mobilgerät anzuzeigen und darauf zu reagieren. Beispielsweise können Alarme quittiert sowie nichtinvasive Blutdruckmessungen gestartet und gestoppt werden.
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Philips IntelliBridge Enterprise bietet eine einzige, auf Standards basierende Schnittstelle für die Interoperabilität zwischen Ihren Medizinsystemen von Philips und den Informationssystemen Ihrer Einrichtung. Dank dieser Interoperabilität lassen sich Komplexität und Kosten in Ihrer Einrichtung reduzieren.
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Wie können Sie wichtige Patientendaten von verschiedenen Geräten in der Versorgungsumgebung zusammenführen? Das IntelliBridge EC10 Modul konsolidiert Daten von Point-of-Care-Geräten, die dann auf IntelliVue Patientenmonitoren angezeigt und an Krankenhausinformationssysteme übertragen werden.
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