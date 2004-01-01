Suchbegriffe

IntelliBridge EC10

Schnittstellenmodul für medizinische Geräte

Wie können Sie wichtige Patientendaten von verschiedenen Geräten in der Versorgungsumgebung zusammenführen? Das IntelliBridge EC10 Modul konsolidiert Daten von Point-of-Care-Geräten, die dann auf IntelliVue Patientenmonitoren angezeigt und an Krankenhausinformationssysteme übertragen werden.

Eigenschaften
Um die Erfassung von Patientendaten zu vereinfachen, sammelt unsere IntelliBridge EC10 Schnittstelle Echtzeitdaten von bis zu vier medizinischen Geräten direkt am Point of Care. Dabei kann es sich um Beatmungsgeräte, Anästhesiesysteme, Infusionspumpen und Multi-Parameter-Messgeräte handeln. Diese Daten werden auf Philips IntelliVue Patientenmonitoren angezeigt und können an zentrale Monitoringsysteme, Schwesternrufsysteme und Dokumentationssysteme weitergeleitet werden.

Konsolidierte Informationen ermöglichen bessere Versorgung Ihrer Patient*innen
Die IntelliBridge EC10 Schnittstelle erfasst physiologische Parameter, Kurven, Geräteeinstellungen und Alarmdaten. Diese Daten können auf dem IntelliVue Patientenmonitor angezeigt und außerdem zur weiteren Verarbeitung an das zentrale Monitoringsystem gesendet werden. Es ist auch möglich, Alarme an ein Funkrufsystem für Pflegekräfte auf der Intensivstation weiterzuleiten oder die Daten in eine elektronische Patientenakte hochzuladen.

Kompatibel mit Geräten vieler namhafter Hersteller
Die IntelliBridge EC10 Schnittstellenlösung verdeutlicht unser Bekenntnis zu offenen Systemen. Krankenhäuser haben die Möglichkeit, Patientenmonitore von Philips zusammen mit Geräten zahlreicher namhafter Hersteller zu verwenden, u.a. mit Geräten von MAQUET, Dräger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett oder Edwards Lifesciences.

  • Die Namen von anderen Herstellern sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

