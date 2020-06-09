L’imagerie de type TDM dans la salle de radio. intervent. libère le scanner pour opérations de diag.

La solution SmartCT offre des images de type TDM au sein de la salle de radiologie interventionnelle pour faciliter toutes les phases des procédures interventionnelles. Les images peuvent être visualisées, segmentées et traitées comme celles d’une image TDM classique avec une visualisation avancée du volume 3D. L’accès aux informations d’imagerie de type TDM en salle de radiologie interventionnelle permet de libérer votre scanner pour effectuer des examens diagnostiques supplémentaires.