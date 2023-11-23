Nehmen Sie den Scherkopfhalter vom Handstück des Rasierers ab. Drehen Sie das Einstellrad am Halterahmen gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln (1), und heben Sie ihn dann an (2). Heben Sie die Scherköpfe aus dem Halter. Entfernen Sie die Schneidwerkzeuge aus dem Schutz. Hinweis: Jedes Schermesser und jeder Schutz bilden ein separates Set. Verwechseln Sie sie daher nicht. Wenn Sie Ihren Rasierer reinigen müssen, spülen Sie jeden Scherkopf und den Schutz mit warmem Wasser ab. Setzen Sie das Schermesser wieder in seinen Schutz ein. Halten Sie den Scherkopfhalter kopfüber und setzen Sie die Scherköpfe mit den oberen Enden des Schutzes nach unten wieder ein. Setzen Sie den Halterahmen so auf die Scherköpfe, dass das Einstellrad nach oben zeigt (1) und drehen Sie dann das Einstellrad, um den Rahmen zu fixieren (2).

Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für alle Philips Rasierer mit einem Kunststoffrahmen oder einer Halterung, mit denen die Scherköpfe befestigt werden.Trennen Sie Ihren Rasierer von der Steckdose und stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet ist, bevor Sie beginnen. Wenn Sie die Scherköpfe durch neue ersetzen, können Sie die Schritte 5 bis 6 überspringen.Bringen Sie den Scherkopfhalter wieder an Ihrem Rasierer an. Falls Sie die Scherköpfe gereinigt haben, lassen Sie sie vor der nächsten Rasur an der Luft trocknen. Wenn sich Haare in der Haarkammer angesammelt haben, spülen Sie sie unter fließendem Wasser aus.