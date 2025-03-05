Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    Philips Support

    Ist mein Telefon mit der Philips GroomTribe App kompatibel?

    Veröffentlicht am 5. März 2025
    Laden Sie die Philips GroomTribe App auf Ihrem Telefon herunter, um sie mit Ihrem Philips Rasierer mit Bluetooth zu nutzen. Die App ist kompatibel mit dem iPhone 6S (oder höher), ausgestattet mit iOS 11.3 oder höher. Die App kann auch auf Android-Telefonen mit einem Bildschirm von mehr als 4,5 Zoll, mit Betriebssystemversion 6.0 oder höher und Bluetooth-Version 4.1 oder höher verwendet werden.

    Wie erkenne ich, ob mein Philips Rasierer über Bluetooth verfügt?

    Wenn Ihr Rasierer über eine Bluetooth-Verbindung verfügt, wird dies auf der Verpackung und im mitgelieferten Benutzerhandbuch angegeben.

    Was ist, wenn mein Philips Produkt nicht über Bluetooth verfügt?

    Die GroomTribe App enthält auch Supportinhalte und andere Informationen für verschiedene Philips Pflegeprodukte für Männer. Laden Sie die App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter, um mehr zu erfahren.

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XP9402/11 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9400/31 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9000/10 , X9000/30 , X9001/10 , X9001/30 , XP9404/46 , XP9401/38 , XP9208/30 , XP9405/11 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9202/10 , XP9203/30 , XP9405/31 , XP9202/33 , XP9404/38 , XP9404/31 , XP9202/30 , S7882/54 , S7886/58 , S7886/78 , S7887/78 , S9980/54 , S9975/54 , S9975/35 , S7782/53 , S7783/63 , S7885/63 , S7886/55 , S8697/23 , S9974/35 , S9974/55 , S9975/55 , S9976/55 , S9980/59 , S9980/74 , S9982/55 , S9982/59 , S9983/55 , S9986/63 , S7882/55 , S7887/58 , S7886/35 , S7886/63 , S7887/35 , S7887/55 , S7887/63 , S7885/55 , S7887/35R1 , S8697/35 , S7783/35 , S9987/50 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S9987/59 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/55 , S7782/50 , S7788/55 , S7786/59 , S7786/50 , S7788/59 , S7783/59 , S7783/55 , S7920/65 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Weitere nützliche Links

    Hilfe zum Produkt?

    Suchen Sie nach etwas anderem?

    Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

    Support-Homepage
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.