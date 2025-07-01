Meine Haut ist nach der Verwendung des Philips Rasierers gereizt

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Wenn Sie den Philips Rasierer vorher noch nie verwendet haben oder die Scherköpfe ausgetauscht haben, denken Sie daran, dass sich Ihre Haut an die (neuen) Scherköpfe gewöhnen muss. Das bedeutet, dass zu Beginn möglicherweise leichte Hautreizungen auftreten können. Geben Sie sich zwei oder drei Wochen Zeit, in der Sie sich an den neuen Philips Rasierer gewöhnen. Sie können auch eine Aloe-vera-Creme/-Lotion, eine sanfte Feuchtigkeitscreme oder eine alkoholfreie Aftershave-Lotion verwenden, um Hautreizungen nach der Rasur zu minimieren. Warten Sie außerdem die Eingewöhnungsphase ab, damit sich Ihre Haut zwischen den Rasuren etwas erholen kann.
Hier sind einige Tipps, um ein optimales Ergebnis mit Ihrem Philips Rasierer zu erzielen und Hautirritationen zu vermeiden:
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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