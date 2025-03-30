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    Philips Support

    Kann ich meine elektrische Doppelmilchpumpe auch als Einzelmilchpumpe verwenden?

    Veröffentlicht am 30. März 2025

    Ja. Sie können Ihre Philips Avent elektrische Doppelmilchpumpe oder die elektrische freihändige (Hands-free) Milchpumpe als Einzelmilchpumpe verwenden.

    Schließen Sie dafür nur einen Schlauch an den Motor an oder trennen Sie den Schlauch von einem Auffangbecher, der nicht verwendet wird.

    Die Saugkraft der Pumpe bleibt stabil, auch wenn Sie den zweiten Schlauch nicht verwenden.

    Sie können auch den vom Motor getrennten Schlauch entfernen oder, wenn Sie eine elektrische freihändige (Hands-free) Milchpumpe verwenden, können Sie ihn an der Schlauchverbindung befestigen, damit er nicht im Weg ist und Geräusche von der Motoreinheit unterdrückt werden.

      Häufig gestellte Fragen (FAQ)

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