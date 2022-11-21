Wie verwende ich den Philips Nasenhaartrimmer?

Nasenhaartrimmer sind mit einem Schutzsystem ausgestattet, z. B. die Modelle mit einer Schneideeinheit auf jeder Seite, um sicherzustellen, dass die Klingen die Haut nicht direkt berühren. Das Schutzsystem hinterlässt kurze Haarstümpfe. Es sorgt für ein sauberes Ergebnis ohne das Risiko von Schnittverletzungen, eingewachsenen oder herausgezogenen Haaren.



Führen Sie den Trimmer in die Nase ein. Drehen Sie den Trimmeraufsatz, um auch Haare mit verschiedenen Wuchsrichtungen zu erfassen. Führen Sie den Trimmeraufsatz nicht zu weit in die Nasenlöcher ein. Führen Sie Aufsätze mit rotierender Spitze ca. 5 mm und Trimmeraufsätze mit linearer Spitze ca. 12 mm ein. Während sich der Trimmer dreht, können Sie die flache Seite des Trimmers gegen die Haut halten, um eventuelles Kitzeln zu minimieren.



Befestigen Sie den Augenbrauenkamm beim Schneiden der Augenbrauen immer am Trimmeraufsatz. Mit dem Kammaufsatz können Sie das Haar auf die gewünschte Länge kürzen.