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Wie baue ich die Philips Avent Handmilchpumpe zusammen?

Dieser Artikel bezieht sich auf die unten dargestellten Philips Avent Milchpumpen. 
 
Befolgen Sie die angegebenen Schritte, um die Philips Avent Handmilchpumpe zusammenzubauen.

Hinweis: Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Sie alle Teile der Milchpumpe, die in Kontakt mit Muttermilch kommen, gereinigt und desinfiziert haben.

Wie baue ich die Philips Avent Handmilchpumpe zusammen?

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF430/01 , SCF430/16 , SCF430/10 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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