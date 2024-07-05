Wie benutze ich die Philips Avent Handmilchpumpe?

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihre Philips Avent Handmilchpumpe verwenden, dann lesen Sie bitte unsere Anweisungen unten.
Nehmen Sie alle Teile der Milchpumpe auseinander, reinigen und desinfizieren Sie sie vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch.
Hinweis: Verwenden Sie die Milchpumpe immer mit dem Kissen.
Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife und stellen Sie sicher, dass Ihre Brust sauber ist.
Drücken Sie das zusammengesetzte Pumpe an Ihre Brust. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Brustwarze in der Mitte ist, damit das Massagekissen luftdicht an der Brust sitzt.
Drücken Sie den Handgriff vorsichtig nach unten, bis Sie die Saugwirkung an Ihrer Brust spüren (siehe Abbildung unten). Lassen Sie den Handgriff wieder los, sodass er in seine Ruheposition zurückkehrt. Wiederholen Sie diesen Schritt 5 oder 6 Mal schnell hintereinander, um den Milchspenderreflex anzuregen.
Hinweis: Sie müssen den Handgriff nicht ganz nach unten drücken. Drücken Sie ihn nur so weit nach unten, wie es sich für Sie gut anfühlt. Auch wenn Sie nicht die gesamte Saugleistung nutzen, die die Pumpe erzeugen kann, beginnt Ihre Milch bald zu fließen.
Verlangsamen Sie den Rhythmus, wenn die Milch zu fließen beginnt, indem Sie den Handgriff einen Moment nach unten gedrückt halten, bevor Sie ihn in die Ruheposition zurückkehren lassen. Behalten Sie diesen Rhythmus bei, während Ihre Milch fließt. Versuchen Sie, die andere Hand zu verwenden oder pumpen Sie die andere Brust ab, wenn Ihre Hand müde wird.
Hinweis: Machen Sie sich keine Sorgen, wenn der Milchfluss nicht sofort einsetzt. Entspannen Sie sich, und setzen Sie das Abpumpen fort. Die Milchpumpe auf der Brust gelegentlich neu zu positionieren, kann den Milchfluss stimulieren.
Pumpen Sie weiter, bis Sie das Gefühl haben, dass Ihre Brust leer ist.
Entfernen Sie die Milchpumpe vorsichtig von Ihrer Brust und schrauben Sie die Flasche von der Pumpe ab, wenn Sie mit dem Abpumpen fertig sind. Reinigen Sie die anderen verwendeten Teile der Milchpumpe.
Wenn Sie immer noch Probleme mit der Philips Avent Handmilchpumpe haben, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:SCF430/01 , SCF430/16 , SCF430/10 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›