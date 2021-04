SmartClean-System

Das Philips SmartClean-System können Sie verwenden, um Ihren Philips Rasierer zu laden, zu reinigen und zu ölen. Der SmartClean Plus (Modellnummer 5.2) verfügt auch über ein Trocknungsprogramm.



Das Philips SmartClean-System 5.1 ist kompatibel mit Philips Rasierern der Series 7000 und Series 5000 (S51xx – S56xx), die wie in Abbildung 1 dargestellt aussehen (Abbildung zum Vergleich des alten Modells mit dem neuen Modell hinzufügen).



Das Philips SmartClean-System 5.2 ist kompatibel mit Philips Rasierern der Series 9000.



Wenn Sie anhand der Bilderkennung nicht feststellen können, ob Ihr Rasierer mit dem SmartClean-System kompatibel ist, finden Sie weitere Informationen im Benutzerhandbuch oder Sie können sich an uns wenden.