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Alle Serien

  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden
  • Leistungsstark auf allen Böden

2000 SeriesStaubsauger mit Beutel

FC8243/19

4.8
| (110) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstark auf allen Böden
Der Philips PowerGo Staubsauger liefert eine hervorragende Reinigungsleistung mit einem energieeffizienten Motor. Sorge in deinem Zuhause für saubere und gesunde Luft mit unserem Allergiefilter, der mindestens 99,9 % aller schädlichen Partikel erfasst.
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Mit Allergiefilter, der Feinstaub und Allergene einfängt

Leistungsstark auf allen Böden

  • Energieeffizienzklasse AAA*

  • 99,9 % Staubaufnahme**

  • Kompakt und leicht

Leistungsklassifizierung AAA auf dem EU-Energie-Label

Leistungsklassifizierung AAA auf dem EU-Energie-Label

Dieser Philips Staubsauger erreicht Klasse A in drei verschiedenen EU-Label-Kategorien: Energieverbrauch, Staubemission und Reinigungsleistung auf Hartböden.

99,9 % Staubaufnahme** für großartige Reinigungsergebnisse

99,9 % Staubaufnahme** für großartige Reinigungsergebnisse

Die Hochleistungsdüse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass Sie 99,9 % der Feinstaubpartikel** aufnehmen.

Kompakte Größe und geringes Gewicht für leichten Transport

Kompakte Größe und geringes Gewicht für leichten Transport

Das kompakte und leichte Design sorgt dafür, dass der Staubsauger ganz einfach verstaut und transportiert werden kann.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.8

von 5

110

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

09/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

παλιό και καλό

Αυτή τη σκούπα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει καμία άλλη. Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να πουλήσω την καινούργια γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Την συγκεκριμένη θα προτιμούσα να την επισκευάσω παρά να την αντικαταστήσω με άλλο μοντέλο. Έχει και πολύ βολική κίνηση.

Vorteile

απόδοση, κίνηση, ευελιξία, χωρητικότητα

Nachteile

κανένα

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξεραιτικη

Τελεια θα την αγοραζα ξανα και θα την πρωτεινα κ στις φιλες μου

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ δυνατή σκούπα

Δυνατή σκούπα κ αποτελεσματική Η καλύτερη από όσες έχω δοκιμάσει έως τώρα

Vorteile

Εύκολη στην χρήση κ αποτελεσματική

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Energieverbrauchskennzeichnung entspricht der delegierten Verordnung (EU) Nr. 665/2013 der Kommission im Bereich der Energieeffizienzklassen von "A+++" bis "D"

  2. 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2).