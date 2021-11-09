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Energieeffizienzklasse AAA*
99,9 % Staubaufnahme**
Kompakt und leicht
Dieser Philips Staubsauger erreicht Klasse A in drei verschiedenen EU-Label-Kategorien: Energieverbrauch, Staubemission und Reinigungsleistung auf Hartböden.
Die Hochleistungsdüse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass Sie 99,9 % der Feinstaubpartikel** aufnehmen.
Das kompakte und leichte Design sorgt dafür, dass der Staubsauger ganz einfach verstaut und transportiert werden kann.
4.8
von 5
110
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
09/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
παλιό και καλό
Αυτή τη σκούπα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει καμία άλλη. Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να πουλήσω την καινούργια γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Την συγκεκριμένη θα προτιμούσα να την επισκευάσω παρά να την αντικαταστήσω με άλλο μοντέλο. Έχει και πολύ βολική κίνηση.
Vorteile
απόδοση, κίνηση, ευελιξία, χωρητικότητα
Nachteile
κανένα
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst
Ρινα
07/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Εξεραιτικη
Τελεια θα την αγοραζα ξανα και θα την πρωτεινα κ στις φιλες μου
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst
Στο♥️
07/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Πολύ δυνατή σκούπα
Δυνατή σκούπα κ αποτελεσματική Η καλύτερη από όσες έχω δοκιμάσει έως τώρα
Vorteile
Εύκολη στην χρήση κ αποτελεσματική
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst
Die Energieverbrauchskennzeichnung entspricht der delegierten Verordnung (EU) Nr. 665/2013 der Kommission im Bereich der Energieeffizienzklassen von "A+++" bis "D"
99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2).