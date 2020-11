Der PowerCyclone 7 behält länger eine starke Saugleistung

Das aerodynamische Design des PowerCyclone 7 minimiert den Luftwiderstand und sorgt für eine hervorragende Reinigungsleistung durch drei hocheffiziente Schritte: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal befördert die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben. 3) Am Ende des Kanals wird die Luft durch die Seitenflügel effektiv vom Staub befreit.