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Eingestellt
FC9921/09
2,2 l, NanoClean
Super Parkett
Das aerodynamische Design des PowerCyclone 7 minimiert den Luftwiderstand und sorgt für eine hervorragende Reinigungsleistung durch drei hocheffiziente Schritte: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal befördert die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben. 3) Am Ende des Kanals wird die Luft durch die Seitenflügel effektiv vom Staub befreit.
Die TriActiveMax-Düse ist optimal mit dem Boden in Kontakt und führt für eine gründliche Reinigung Ihrer Böden 3 Aktionen in einem Arbeitsgang aus: 1) Die speziell entwickelte Saugfläche öffnet sanft die Fasern des Teppichs und entfernt gründlich den Staub. 2) Die größere Öffnung vorn nimmt größere Partikel auf. 3) Die Seitenbürsten sorgen für eine perfekte Reinigung entlang von Sockeln.
Die neue TriActive Z Hartbodendüse entfernt Staub und Krümel in einem Arbeitsschritt. Das einzigartige Z-förmige Design leitet Staub und größere Krümel ohne Nachvornschieben in den Saugkanal. Die seitlichen Luftkanäle sorgen für eine hervorragende Reinigung an Sockeln entlang. Jetzt ist es nicht mehr notwendig, die Düse anzuheben, um größere Krümel zu entfernen und eine herausragende Reinigungsleistung auf Hartböden zu erzielen.
Auszeichnungen
Bewertungen
Durchschnittliche Ergebnisse bei der Staubaufnahme im Vergleich zu den Top 10 der meist verkauften 2400 Watt Staubsauger in Europa, von einem externem Testinstitut gemäß EN 60312-1/2013 auf Teppich geprüft, Februar/April 2014