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Arrêté
FC9921/09
2,2 l NanoClean
Super Parquet
Grâce à son design aérodynamique, le PowerCyclone 7 minimise la résistance à l'air et offre des performances de nettoyage exceptionnelles en 3 étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique. 3) Au sommet du cyclone, les lames de sortie séparent efficacement la poussière de l'air.
La brosse TriActiveMax adhère parfaitement au sol et réalise 3 actions en un seul passage pour nettoyer vos sols en profondeur : 1) Sa semelle spécialement conçue écarte légèrement les fibres du tapis pour aspirer la poussière en profondeur. 2) L'ouverture plus large à l'avant capture les particules de plus grande taille. 3) Les brosses latérales garantissent un nettoyage parfait le long des plinthes et des meubles.
La nouvelle brosse TriActive Z pour sols durs élimine toutes les poussières et les miettes en un seul passage. Son design unique en Z guide la poussière et les plus grandes miettes dans le conduit d'air sans les repousser vers l'avant. Les conduits d'air latéraux nettoient parfaitement le long des plinthes. Désormais, vous n'avez plus besoin de soulever la brosse pour éliminer les plus grandes miettes et offrir une propreté exceptionnelle à vos sols durs.
Récompenses
Notation globale
Aspiration de la poussière comparée aux résultats des 10 aspirateurs 2 400 W les plus vendus en Europe ; testé par un institut indépendant conformément à la norme EN 60312-1/2013 sur moquette, février/avril 2014