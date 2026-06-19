Ersatzbezug für eine anhaltende Leistung

Verwenden Sie diesen besonderen Ersatz-Bügelbrettbezug für das Easy8-Bügelbrett für eine anhaltende Leistung, einschließlich Abdeckungen für die einzigartige Schulterpassform. Die Abdeckungen sind dank des Easy-Fit-Verschlusssystems leicht auf dem Brett zu positionieren und zu befestigen.