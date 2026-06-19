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Eingestellt
GC020/00
Die Bezüge besitzen einen optimal passenden Verschluss, der den Bügelbrettbezug straff hält.
Der Bügelbrettbezug wurde speziell für das Easy8-Bügelbrett entworfen. Er passt auch auf Bügelbretter mit einer Größe von 120 x 45 cm.
Zwei Ersatzbezüge für Schulterpassformen mit optimal passendem Verschluss sind ebenfalls im Paket enthalten.
Auszeichnungen
Bewertungen
Reduzierter Geräuschpegel im Vergleich zu mehrlagigen Bügelbrettbezügen