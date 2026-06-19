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  • Ersatzbezug für eine anhaltende Leistung
  • Ersatzbezug für eine anhaltende Leistung

Eingestellt

Easy8Bügelbrettbezug

GC020/00

1 Auszeichnung

Ersatzbezug für eine anhaltende Leistung
Verwenden Sie diesen besonderen Ersatz-Bügelbrettbezug für das Easy8-Bügelbrett für eine anhaltende Leistung, einschließlich Abdeckungen für die einzigartige Schulterpassform. Die Abdeckungen sind dank des Easy-Fit-Verschlusssystems leicht auf dem Brett zu positionieren und zu befestigen.
Alle Vorteile anzeigen

Für das Easy8-Bügelbrett

Ersatzbezug für eine anhaltende Leistung

Optimal passendes System

Optimal passendes System

Die Bezüge besitzen einen optimal passenden Verschluss, der den Bügelbrettbezug straff hält.

Perfekt für das Easy8-Bügelbrett: 120 x 45 cm

Perfekt für das Easy8-Bügelbrett: 120 x 45 cm

Der Bügelbrettbezug wurde speziell für das Easy8-Bügelbrett entworfen. Er passt auch auf Bügelbretter mit einer Größe von 120 x 45 cm.

Inklusive Schulterpassform

Inklusive Schulterpassform

Zwei Ersatzbezüge für Schulterpassformen mit optimal passendem Verschluss sind ebenfalls im Paket enthalten.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Reduzierter Geräuschpegel im Vergleich zu mehrlagigen Bügelbrettbezügen