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Alle Serien

  • Die Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit
  • Die Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit
  • Die Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit
  • Die Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit
  • Die Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit
  • Die Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit
  • Die Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit
  • Die Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit

Eingestellt

Trockenbügeleisen

GC160/02

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Die Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit
Affinia ist das neue Philips Trockenbügeleisen mit DynaGlide Bügelsohle, die leicht auf der Kleidung gleitet. Die Bügelsohle mit dünner Spitze, komfortablem, strukturiertem Griff und erhöhtem Temperaturregler sorgen für ein benutzerfreundliches Bügeln.
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Für Philips Trockenbügeleisen

Die Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit

  • DynaGlide Bügelsohle

  • 1,8 m langes Kabel

  • 1.200 Watt Bügelleistung

  • 1.200 Watt

DynaGlide Bügelsohle für leichtes Gleiten auf allen Kleidungsstücken

DynaGlide Bügelsohle für leichtes Gleiten auf allen Kleidungsstücken

Die DynaGlide Beschichtung ist eine der besten Bügelsohlen-Beschichtungen von Philips. Sie ist weitaus kratzfester und gleitet besser als Bügelsohlen aus Aluminium oder Keramik bzw. mit Antihaftbeschichtung.

Bügelsohle mit schmaler Spitze erreicht selbst schwer zugängliche Stellen

Bügelsohle mit schmaler Spitze erreicht selbst schwer zugängliche Stellen

Dank der schmalen Spitze der Bügelsohle erreichst du selbst schwer zugängliche Stellen zum Beispiel beim Bügeln zwischen Knöpfen und von Falten und Rundungen.

Knopfrille für schnelleres Bügeln an Knöpfen und Säumen

Knopfrille für schnelleres Bügeln an Knöpfen und Säumen

Knopfrille für schnelleres Bügeln an Knöpfen und Säumen.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

22/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό

Απίστευτα ελαφρύ γλιστράει στο ρούχο πολύ καλό αποτέλεσμα

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα verfasst

21/08/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

KAΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ

Εχω χρησιμοποιήσει άπειρα ξηρά σίδερα,είναι το πρώτο που χαίρομαι το σιδέρωμα(βαρετή οικιακή εργασία) Σαν παλιά νοικοκυρά δεν μπόρεσα να συνηθίσω τα ατμοσίδερα που έχουν κατακλύσει την αγορά με αποτέλεσμα αυτό το σίδερο να μου έχει κάνει το σιδέρωμα κυριολεκτικά παιχνιδάκι ΜΠΡΑΒΟ στη PHILIPS

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα verfasst

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