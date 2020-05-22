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Eingestellt
DynaGlide Bügelsohle
1,8 m langes Kabel
1.200 Watt Bügelleistung
1.200 Watt
Die DynaGlide Beschichtung ist eine der besten Bügelsohlen-Beschichtungen von Philips. Sie ist weitaus kratzfester und gleitet besser als Bügelsohlen aus Aluminium oder Keramik bzw. mit Antihaftbeschichtung.
Dank der schmalen Spitze der Bügelsohle erreichst du selbst schwer zugängliche Stellen zum Beispiel beim Bügeln zwischen Knöpfen und von Falten und Rundungen.
Knopfrille für schnelleres Bügeln an Knöpfen und Säumen.
Auszeichnungen
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
FS2020
22/05/2020
Ελλάδα
Πολύ καλό
Απίστευτα ελαφρύ γλιστράει στο ρούχο πολύ καλό αποτέλεσμα
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα verfasst
Μαλαματένια
21/08/2018
Ελλάδα
KAΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ
Εχω χρησιμοποιήσει άπειρα ξηρά σίδερα,είναι το πρώτο που χαίρομαι το σιδέρωμα(βαρετή οικιακή εργασία) Σαν παλιά νοικοκυρά δεν μπόρεσα να συνηθίσω τα ατμοσίδερα που έχουν κατακλύσει την αγορά με αποτέλεσμα αυτό το σίδερο να μου έχει κάνει το σιδέρωμα κυριολεκτικά παιχνιδάκι ΜΠΡΑΒΟ στη PHILIPS
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα verfasst