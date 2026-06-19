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  • Schnell von Anfang an
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Eingestellt

EasySpeedDampfbügeleisen

GC2046/20

1 Auszeichnung

Schnell von Anfang an
Mit diesem EasySpeed Bügeleisen bügelst du dank folgender Merkmale noch schneller: Dreifache Präzisionsspitze, gleichmäßige Wärmeverteilung entlang der Bügelsohle und gleichmäßiger Dampfausstoß.
Alle Vorteile anzeigen

3 Funktionen für schnelleres Bügeln

Schnell von Anfang an

  • 35 g/min Dampfausstoß, 110 g Dampfstoß

  • Keramikbügelsohle

  • Automatische Sicherheitsabschaltung + Anti-Kalk

  • 2.200 Watt

Leistung von bis zu 2.200 W für durchgehend hohen Dampfausstoß

Leistung von bis zu 2.200 W für durchgehend hohen Dampfausstoß

Leistung von bis zu 2.200 W für durchgehend hohen Dampfausstoß.

Dampfstoß von 110 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Dampfstoß von 110 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Der Dampfstoß des Bügeleisens von 110 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 35 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 35 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 35 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.

Technische Daten

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