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Arrêté
GC2046/20
Vapeur 35 g/min, effet pressing 110 g
Semelle en céramique
Arrêt auto + système anticalcaire
2 200 W
Jusqu'à 2 200 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.
L'effet pressing 110 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Récompenses
Notation globale