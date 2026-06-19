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Eingestellt
GC3801/60
40 g/min Dampfausstoß, 140 g Dampfstoß
SteamGlide Bügelsohle
Anti-Kalk
2.400 Watt
Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 40 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Dampfstoß von bis zu 140 g zum schnellen Glätten von selbst hartnäckigsten Falten.
Auszeichnungen
Bewertungen