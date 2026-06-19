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  • Leistung mit Präzision
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Eingestellt

AzurDampfbügeleisen

GC4410/02

1 Auszeichnung

Leistung mit Präzision
Für ein einfaches und gleichmäßiges Bügeln benötigen Sie beste Gleitfähigkeit und eine kraftvolle Dampfleistung. Mit diesem Philips Dampfbügeleisen GC4410/02 mit SteamGlide-Bügelsohle erhalten Sie das Beste von beiden!
Alle Vorteile anzeigen

Optimale Dampfleistung und Gleitfähigkeit

Leistung mit Präzision

  • 40 g/Min. Dampfleist., 130 g Dampfstoß

  • SteamGlide Plus-Bügelsohle

  • 2400 Watt

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

2400 W für konstant hohe Dampfleistung

2400 W für konstant hohe Dampfleistung

2400 W für konstant hohe Dampfleistung

Dampfstoß von 130 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Dampfstoß von 130 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

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