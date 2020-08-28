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Eingestellt
45 g/min Dampfausstoß, 180 g Dampfstoß
SteamGlide Plus Bügelsohle
Anti-Kalk
2.400 Watt
Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Kostas1981
28/08/2020
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Εξαιρετικό
Άπίστευτο!!! Απλά καταπληκτικό!!! Και εύκολα καθαρίζονται τα άλατα και πολύ ατμό έχει και δέ το γεμίζεις κάθε τρείς και λίγο!!!
Vorteile
Χαμηλή κατανάλωση, πλούσιο ατμό, εύκολο και αξιόπιστο σύστημα καθαρίσματος για τα άλατα!!!!!
Nachteile
Πιθανόν το βάρος γιά κάποιους/κάποιες
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4511/40 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4511/40 Ατμοσίδερο verfasst