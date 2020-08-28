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Arrêté
Vapeur 45 g/min, effet pressing 180 g
Semelle SteamGlide Plus
Anticalcaire
2 400 W
Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.
Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
Récompenses
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Kostas1981
28/08/2020
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Εξαιρετικό
Άπίστευτο!!! Απλά καταπληκτικό!!! Και εύκολα καθαρίζονται τα άλατα και πολύ ατμό έχει και δέ το γεμίζεις κάθε τρείς και λίγο!!!
Avantages
Χαμηλή κατανάλωση, πλούσιο ατμό, εύκολο και αξιόπιστο σύστημα καθαρίσματος για τα άλατα!!!!!
Contre
Πιθανόν το βάρος γιά κάποιους/κάποιες
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4511/40 Ατμοσίδερο
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