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Eingestellt
50 g/min Dampfleistung, 180 g Dampfstoß
SteamGlide Plus Bügelsohle
Automatische Sicherheitsabschaltung
2.600 Watt
Die automatische Sicherheitsabschaltung sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es ein paar Minuten nicht verwendet worden ist, und spart so Energie.
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.
Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel – für ein optimales Bügelergebnis.
Auszeichnungen
4.4
von 5
41
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
pippi
10/01/2017
Suisse
Einfach genial!
Das Bügeleisen liegt super in der Hand, es ist sehr leicht, was mir enorm wichtig ist. Die Leistung ist extrem stark, ich hatte bereits viele Geräte ausprobiert, aber Philips Azur hat mich völlig überzeugt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen verfasst
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Diva1979
26/02/2016
Deutschland
Leistungsstark
Das Bügeleisen erfordert alle Leistungen zu meiner vollen Zufriedenheit. Natürlich kann man es nicht mit einer Dampfstation vergleichen, aber es bügelt alle Falten glatt. Es ist sehr schnell einsatzbereit, gleitet, durch seine besondere Beschichtung leicht über den Stoff und kommt sehr gut unter die Knopfleiste. Ich kann es nur weiterempfehlen.
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Ottokar
31/10/2011
Deutschland
Ein guter Kauf
Bin bis jetzt zufrieden. lediglich die Lesbarkeit auf dem Einstellrad ist zu schwach (bin sehbehindert !!!) Manchmal dampft das Eisen länger nach
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