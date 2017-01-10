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Eingestellt

AzurDampfbügeleisen

GC4850/02

4.4
| (41) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Entwickelt für Perfektion
Das neue Philips Azur GC4850/02 besitzt ein optimales Design und Gewicht, damit Sie das Bügeleisen einfach über Ihre Kleidung bewegen und sogar schwer erreichbare Stellen besser glätten können. In Verbindung mit der hohen Dampfleistung verfügt es über alles, was Sie für perfekte Bügelergebnisse benötigen.
Alle Vorteile anzeigen

Bügeleisen mit hoher Dampfleistung

Entwickelt für Perfektion

  • 50 g/min Dampfleistung, 180 g Dampfstoß

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

  • Automatische Sicherheitsabschaltung

  • 2.600 Watt

Automatische Abschaltung für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch

Automatische Abschaltung für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch

Die automatische Sicherheitsabschaltung sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es ein paar Minuten nicht verwendet worden ist, und spart so Energie.

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.

Die Dampfspitze sorgt an schwer erreichbaren Stellen für genügend Dampf

Die Dampfspitze sorgt an schwer erreichbaren Stellen für genügend Dampf

Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel – für ein optimales Bügelergebnis.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.4

von 5

41

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

1

10/01/2017

Suisse

Suisse

Einfach genial!

Das Bügeleisen liegt super in der Hand, es ist sehr leicht, was mir enorm wichtig ist. Die Leistung ist extrem stark, ich hatte bereits viele Geräte ausprobiert, aber Philips Azur hat mich völlig überzeugt!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4850/02 Dampfbügeleisen verfasst

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26/02/2016

Deutschland

Deutschland

Leistungsstark

Das Bügeleisen erfordert alle Leistungen zu meiner vollen Zufriedenheit. Natürlich kann man es nicht mit einer Dampfstation vergleichen, aber es bügelt alle Falten glatt. Es ist sehr schnell einsatzbereit, gleitet, durch seine besondere Beschichtung leicht über den Stoff und kommt sehr gut unter die Knopfleiste. Ich kann es nur weiterempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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31/10/2011

Deutschland

Deutschland

Ein guter Kauf

Bin bis jetzt zufrieden. lediglich die Lesbarkeit auf dem Einstellrad ist zu schwach (bin sehbehindert !!!) Manchmal dampft das Eisen länger nach

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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