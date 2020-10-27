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Eingestellt
Max. 5 Bar Pumpendruck
Dampfstoß von 240 g
Transportverriegelung
Fester Wasserbehälter für 1,5 l
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Durch Verwendung des ECO-Modus mit verringerter Dampfmenge kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse bei den Bügelergebnissen eingehen zu müssen. Für schnelleres Bügeln schaltest du auf die Turboeinstellung, bei der mehr Dampf erzeugt wird.
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.
Auszeichnungen
4.0
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
27/10/2020
Portugal
excelente desempenho
designer bonito rápido e eficiente, não precisa regular a temperatura
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron verfasst
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30/09/2020
Portugal
Melhor opção
Tenho o meu a mais de 5 anos e adoro! Mas tenho dificuldades de encontrar o cartucho para repor no Brasil.
Vorteile
Praticidade
Nachteile
reposição do cartucho/filtro
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mari
28/09/2017
Portugal
excelente ferro
excelente produto ,não queima a roupa, adaptação de temperatura,porém demora um pouco para funcionar,e o filtro de agua tem que ser trocado muito rápido.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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