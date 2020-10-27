ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Schnelles und einfaches Bügeln
  • Schnelles und einfaches Bügeln

Eingestellt

PerfectCare PureDampfbügelstation

GC7635/30

4
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnelles und einfaches Bügeln
Bügeln Sie Ihre Kleidung ohne Temperatureinstellung dank der revolutionären Optimal TEMP Technologie. Noch kompakteres und leichteres Design für einfache Aufbewahrung. PureSteam Anti-Kalk-Kartuschen halten das Gerät zu 99 % kalkfrei und verlängern die Lebensdauer um das Fünffache.
Alle Vorteile anzeigen

keine Temperatureinstellung erforderlich

Schnelles und einfaches Bügeln

  • Max. 5 Bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von 240 g

  • Transportverriegelung

  • Fester Wasserbehälter für 1,5 l

Dampfstoß von bis zu 240 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Energie sparen mit dem ECO-Modus

Energie sparen mit dem ECO-Modus

Durch Verwendung des ECO-Modus mit verringerter Dampfmenge kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse bei den Bügelergebnissen eingehen zu müssen. Für schnelleres Bügeln schaltest du auf die Turboeinstellung, bei der mehr Dampf erzeugt wird.

Max. 5 bar Pumpendruck

Max. 5 bar Pumpendruck

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

27/10/2020

Portugal

Portugal

excelente desempenho

designer bonito rápido e eficiente, não precisa regular a temperatura

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron verfasst

30/09/2020

Portugal

Portugal

Melhor opção

Tenho o meu a mais de 5 anos e adoro! Mas tenho dificuldades de encontrar o cartucho para repor no Brasil.

Vorteile

Praticidade

Nachteile

reposição do cartucho/filtro

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron verfasst

28/09/2017

Portugal

Portugal

excelente ferro

excelente produto ,não queima a roupa, adaptação de temperatura,porém demora um pouco para funcionar,e o filtro de agua tem que ser trocado muito rápido.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Pure GC7635/30 Steam generator iron verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.