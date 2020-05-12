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  • Ultraschnelles und leises Bügeln
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Eingestellt

PerfectCare Aqua SilenceDampfbügelstation

GC8650/80

3.7
| (3) Bewertungen

1 Auszeichnung

Ultraschnelles und leises Bügeln
Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Ihr Philips PerfectCare Dampfbügeleisen liefert ultraschnelle Ergebnisse, ohne dass Sie Gefahr laufen, dass Ihre Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.
Alle Vorteile anzeigen

keine Temperatureinstellung erforderlich

Ultraschnelles und leises Bügeln

  • Bis zu 6,2 Bar Druck

  • Dampfstoß von 330 g

  • Transportverriegelung

  • Fester Wasserbehälter für 2,5 l

SilentSteam Technologie: hohe Dampfleistung bei minimalem Geräuschpegel

SilentSteam Technologie: hohe Dampfleistung bei minimalem Geräuschpegel

Bügeln Sie im Kreise Ihrer Familie oder beim Fernsehen, ohne vom Geräusch des Dampfes gestört zu werden. Die SilentSteam Technologie bietet leisen und doch ausgesprochen starken Dampf. Ihre Dampfbügelstation ist mit 3 geräuschreduzierenden Dampffiltern ausgestattet, die den Geräuschpegel verringern. Eine geräuschabsorbierende Plattform reduziert das Pumpengeräusch in der Gerätebasis.

Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung

Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung

Jetzt können Sie alles von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung bügeln. Garantiert brandfleckenlose Kleidungsstücke. Revolutionäre Technologie mit 1) Modernem Smart Control-Prozessor, der die Temperatur der Bügelsohle präzise steuert. Es ist keine Temperatureinstellung nötig 2) Leistungsstarker Zyklondampfkammer, die leistungsstarken, gleichmäßigen Dampf bietet und das Bügeln einfacher und schneller macht.

Entkalken Sie Ihr Gerät effektiv und einfach, um die Lebensdauer zu verlängern

Entkalken Sie Ihr Gerät effektiv und einfach, um die Lebensdauer zu verlängern

Besonders lang anhaltende Dampfleistung: Die exklusive Easy De-Calc-Funktion von Philips bietet die ideale Methode zur Entfernung von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation. Ihr Bügeleisen erinnert Sie durch Licht- und Tonsignal an das Entkalken. Wenn das Gerät kalt ist, öffnen Sie einfach den Easy De-Calc-Verschluss, und fangen Sie das Wasser mit Schmutz- und Kalkresten in einer Tasse auf.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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3.7

von 5

3

Bewertungen

3
1

12/05/2020

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Facil e leve

Um dos pontos que mais gostei foi do ferro ser bastante leve. Sendo menos cansativo. Rápido a ficar operacional. Boa capacidade do jacto de vapor. Adorei a funcionalidade de poder retirar o deposito para encher.

Vorteile

Leve e rápido

Nachteile

modelo anterior tinha ficha de alimentação a condizer com a estrutura

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor verfasst

23/08/2019

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Um Excelente ferro de jacto a vapor!

Excelente produto! Recomendo sem dúvida.Muito Prático e versátil de utilizar.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor verfasst

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Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor verfasst

27/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Καλό για 2 χρόνια

Πολύ ωραίο εργαλείο. Αλλά μόλις τελείωσε η εγγύηση έφυγε για επισκευή...

Vorteile

Ελαφρύ ευχάριστο εργαλείο

Nachteile

Διάρκεια ζωής 2 έτη

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού verfasst

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. In der Kategorie der unbegrenzten Dampfbügelstationen