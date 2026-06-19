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Eingestellt
GC9222/02
5,5 bar
Dampfstoß von 300 g
Abnehmbarer 1,5-l-Wasserbehälter
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.
Die Dampfbügelstation ist in 2 Minuten einsatzbereit. Der Wasserbehälter kann während des Bügelns jederzeit nachgefüllt werden.
Der Wasserbehälter kann ganz einfach abgenommen und unter dem Wasserhahn nachgefüllt werden. Die große Einfüllöffnung sorgt für schnelles Nachfüllen. Dank des Wasserbehälters mit 1,5 l Fassungsvermögen kannst du bis zu 2 Stunden ununterbrochen bügeln, ohne nachfüllen zu müssen.
Auszeichnungen
Bewertungen