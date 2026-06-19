ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Ultraschnelles Bügeln
  • Ultraschnelles Bügeln

Eingestellt

PerfectCare ExpertDampfbügelstation

GC9246/02

1 Auszeichnung

Ultraschnelles Bügeln
Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Ihr Philips PerfectCare Bügeleisen liefert ultraschnelle Ergebnisse, ohne dass Sie Gefahr laufen, dass Ihre Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.
Alle Vorteile anzeigen

keine Temperatureinstellung erforderlich

Ultraschnelles Bügeln

  • Bis zu 6,5 Bar Druck

  • Dampfstoß von 340 g

  • Transportverriegelung

  • Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,5 l

Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar

Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar

Die Dampfbügelstation ist in 2 Minuten einsatzbereit; der Wasserbehälter kann während des Bügelns jederzeit aufgefüllt werden.

Bis zu 6,5 Bar Druck

Bis zu 6,5 Bar Druck

Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Es wird gleichbleibend starker Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

Entkalken Sie Ihr Gerät effektiv und einfach, um die Lebensdauer zu verlängern

Entkalken Sie Ihr Gerät effektiv und einfach, um die Lebensdauer zu verlängern

Besonders lang anhaltende Dampfleistung: Die exklusive Easy De-Calc Funktion von Philips bietet die ideale Methode zur Entfernung von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation. Ihr Bügeleisen erinnert Sie durch Licht- und Tonsignal an das Entkalken. Wenn das Gerät kalt ist, öffnen Sie einfach den Easy De-Calc Verschluss, und fangen Sie das Wasser mit Schmutz- und Kalkresten in einer Tasse auf.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.