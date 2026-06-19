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Eingestellt
GC9246/02
Bis zu 6,5 Bar Druck
Dampfstoß von 340 g
Transportverriegelung
Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,5 l
Die Dampfbügelstation ist in 2 Minuten einsatzbereit; der Wasserbehälter kann während des Bügelns jederzeit aufgefüllt werden.
Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Es wird gleichbleibend starker Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.
Besonders lang anhaltende Dampfleistung: Die exklusive Easy De-Calc Funktion von Philips bietet die ideale Methode zur Entfernung von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation. Ihr Bügeleisen erinnert Sie durch Licht- und Tonsignal an das Entkalken. Wenn das Gerät kalt ist, öffnen Sie einfach den Easy De-Calc Verschluss, und fangen Sie das Wasser mit Schmutz- und Kalkresten in einer Tasse auf.
Auszeichnungen
Bewertungen