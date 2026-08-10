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Eingestellt

WardrobeCareInklusive Bügelbrett

GC9940/05

4.1
| (94) Bewertungen

1 Auszeichnung

Halber Aufwand – Optimales Ergebnis
Die Philips Bügelstation mit integriertem Kleidungspflegesystem GC9940/05 sorgt für müheloses Bügeln von der Einrichtung bis hin zur Aufbewahrung. Die Kombination aus aktivem Bügelbrett und leistungsstarkem Bügeleisen liefert Ihnen auch zuhause professionelle Ergebnisse.
Alle Vorteile anzeigen

Integrierte Bügelstation

Halber Aufwand – Optimales Ergebnis

  • Ikonisches Trolley-Design

  • Zusammenklappbares Bügelbrett

DualProtect Anti-Kalk-System für sorgenfreies Bügeln

DualProtect Anti-Kalk-System für sorgenfreies Bügeln

Das DualProtect Anti-Kalk-System sorgt dafür, dass das System zu 99% kalkfrei bleibt. Dieses einfach zu verwendende Anti-Kalk-System schützt das System vor Kalk und verlängert seine Lebensdauer. Der doppelte Schutz wird durch spezielle Anti-Kalk-Kartuschen gewährleistet, die verhindern, dass Kalk in das System eindringt, und einen zusätzlichen Spülzyklus, wenn die Kartuschen ausgetauscht werden. Doppelter Schutz, damit du sorgenfreies Bügeln ohne Kalkprobleme genießen kannst.

Integriertes Bügelbrett mit Dampfdruckgenerator

Integriertes Philips Bügelbrett mit Dampfdruckgenerator.

Aktives Bügelbrett mit Blas- und Saugfunktion

Aktives Bügelbrett mit Blas- und Saugfunktion

Ein perfektes Bügelergebnis leicht gemacht. Das aktive Bügelbrett verfügt über einen Ventilator, der eine Blas- und eine Saugfunktion ermöglicht. Mit der Blasfunktion bügelst du auf einem Luftkissen, was ideal für leichte und empfindliche Stoffe ist und falsche Falten sowie glänzende Stellen auf dunklen Stoffen verhindert. Die Saugfunktion hilft, das Kleidungsstück auf dem Brett zu fixieren und ermöglicht dir, die perfekte Falte in Hosen zu bügeln.

Technische Daten

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

94

Bewertungen

10/08/2026

Suisse

Suisse

Das Produkt ist einfach Spitze

Diese Bügelstation ist einmalig bügelt super, besser als Laura Star! Wollte nach nunmehr 15 Jahren eine neue kaufen und sehe mit Schrecken , dass das Modell nicht mehr produziert wird! Jammerschade!

Nachteile

Keine Nachteile

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett verfasst

Date of Use 2026-08-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett verfasst

Date of Use 2026-08-07

30/12/2019

Suisse

Suisse

Das Beste System zu diesem Preis

Das Beste System meines Erachtens. Habe dies seit knapp sechs Jahren im Einsatz mit vielen Hemden. Noch nie eine Störung oder eine Reparatur. Hoffe, dass es noch lange hält, da es leider nicht mehr hergestellt wird. Hier sollte Phillips wieder eine Lösung haben.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett verfasst

21/10/2018

Suisse

Suisse

Top Bügelsystem

Das Bügelsystem von Philips leistet und seit vielen Jahren gute Dienste! Zuverlässig, top Qualität und ausgezeichnete Bügelergebnisse auch bei heiklen Stoffen zeichnen das Gerät aus. Nur mit dem Design könnte ich mich bis heute nocht ganz anfreunden. Aber alles in allem top und empfehlenswert. Ich hoffe, dass es ein Nachfolesystem geben wird!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett verfasst

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Diese Bewertung wurde für WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett verfasst

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