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Eingestellt
GC9940/05
Ikonisches Trolley-Design
Zusammenklappbares Bügelbrett
Das DualProtect Anti-Kalk-System sorgt dafür, dass das System zu 99% kalkfrei bleibt. Dieses einfach zu verwendende Anti-Kalk-System schützt das System vor Kalk und verlängert seine Lebensdauer. Der doppelte Schutz wird durch spezielle Anti-Kalk-Kartuschen gewährleistet, die verhindern, dass Kalk in das System eindringt, und einen zusätzlichen Spülzyklus, wenn die Kartuschen ausgetauscht werden. Doppelter Schutz, damit du sorgenfreies Bügeln ohne Kalkprobleme genießen kannst.
Integriertes Philips Bügelbrett mit Dampfdruckgenerator.
Ein perfektes Bügelergebnis leicht gemacht. Das aktive Bügelbrett verfügt über einen Ventilator, der eine Blas- und eine Saugfunktion ermöglicht. Mit der Blasfunktion bügelst du auf einem Luftkissen, was ideal für leichte und empfindliche Stoffe ist und falsche Falten sowie glänzende Stellen auf dunklen Stoffen verhindert. Die Saugfunktion hilft, das Kleidungsstück auf dem Brett zu fixieren und ermöglicht dir, die perfekte Falte in Hosen zu bügeln.
Auszeichnungen
4.1
von 5
94
Bewertungen
Wolke3
10/08/2026
Suisse
Das Produkt ist einfach Spitze
Diese Bügelstation ist einmalig bügelt super, besser als Laura Star! Wollte nach nunmehr 15 Jahren eine neue kaufen und sehe mit Schrecken , dass das Modell nicht mehr produziert wird! Jammerschade!
Nachteile
Keine Nachteile
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett verfasst
Date of Use 2026-08-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett verfasst
Date of Use 2026-08-07
maede
30/12/2019
Suisse
Das Beste System zu diesem Preis
Das Beste System meines Erachtens. Habe dies seit knapp sechs Jahren im Einsatz mit vielen Hemden. Noch nie eine Störung oder eine Reparatur. Hoffe, dass es noch lange hält, da es leider nicht mehr hergestellt wird. Hier sollte Phillips wieder eine Lösung haben.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quantenspringer
21/10/2018
Suisse
Top Bügelsystem
Das Bügelsystem von Philips leistet und seit vielen Jahren gute Dienste! Zuverlässig, top Qualität und ausgezeichnete Bügelergebnisse auch bei heiklen Stoffen zeichnen das Gerät aus. Nur mit dem Design könnte ich mich bis heute nocht ganz anfreunden. Aber alles in allem top und empfehlenswert. Ich hoffe, dass es ein Nachfolesystem geben wird!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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