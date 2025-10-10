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Arrêté

WardrobeCarePlanche à repasser intégrée

GC9940/05

4.1
| (94) Avis

1 récompense

Deux fois moins d'effort - Satisfaction maximum
Le Soin du Linge Philips GC9940/05 est un produit « tout en un » qui vous garantit un repassage sans effort, du réglage au rangement. Il combine une planche à repasser active et un fer puissant, pour des résultats dignes d'un professionnel, chez vous.
Voir tous les avantages

Centrale vapeur intégrée

Deux fois moins d'effort - Satisfaction maximum

  • Conception sur roulettes unique

  • planche pliable

Système Anti-Calc DualProtect pour un repassage sans effort

Système Anti-Calc DualProtect pour un repassage sans effort

Le système Anti-Calc DualProtect protège le fer du calcaire avec une efficacité de 99 %. Facile d'utilisation, il évite l'accumulation de tartre et prolonge la durée de vie de votre appareil. La double protection est assurée par des cartouches anticalcaires qui empêchent le calcaire de pénétrer dans le système et par un cycle de rinçage supplémentaire lors du remplacement des cartouches. Grâce à cette double protection, vous repassez l'esprit tranquille, sans vous soucier du calcaire.

Planche à repasser avec centrale vapeur haute pression

Planche à repasser avec centrale vapeur haute pression Philips.

Planche à repasser active avec une fonction de soufflerie et d'aspiration

Planche à repasser active avec une fonction de soufflerie et d'aspiration

Un repassage parfait, en toute simplicité. La planche à repasser active est dotée d'un ventilateur avec fonctions d'aspiration et de soufflerie. La fonction soufflerie vous permet de repasser sur un coussin d'air, ce qui est idéal pour les textiles délicats car cela évite les faux-plis et les zones brillantes sur les tissus sombres. La fonction d'aspiration maintient le vêtement sur la planche, pour des plis de pantalons parfaits.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

94

Avis

10/10/2025

Suisse

Suisse

Excellence

Excellent appareil avec des performances exceptionnelles. Malheureusement il vient de tomber en panne. Quelqu'un pourrait m'indiquer un réparateur à Bruxelles-belgique s’il vous plait ? Merci d'avance

Cet avis a été rédigé pour WardrobeCare GC9940/05 Planche à repasser intégrée

Cet avis a été rédigé pour WardrobeCare GC9940/05 Planche à repasser intégrée

05/06/2016

Suisse

Suisse

Trop bien

Voilà plusieurs année que j'utilise cette planche à repasser . Facile à déplacer, à ranger. La possibilité de gonflé la planche impeccable. L'aspiration repassage d'une grande perfection. Comme j'aime à la dire "j'ai une place à repasser de compétition"

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour WardrobeCare GC9940 Planche à repasser intégrée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour WardrobeCare GC9940 Planche à repasser intégrée

16/04/2013

Suisse

Suisse

excellent

Beaucoup de gain de temps. Centrale puissante et légère. Défroissage vertical très efficace, Délai de livraison rapide,

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour WardrobeCare GC9940/05 Planche à repasser intégrée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour WardrobeCare GC9940/05 Planche à repasser intégrée

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