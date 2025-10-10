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Arrêté
GC9940/05
Conception sur roulettes unique
planche pliable
Le système Anti-Calc DualProtect protège le fer du calcaire avec une efficacité de 99 %. Facile d'utilisation, il évite l'accumulation de tartre et prolonge la durée de vie de votre appareil. La double protection est assurée par des cartouches anticalcaires qui empêchent le calcaire de pénétrer dans le système et par un cycle de rinçage supplémentaire lors du remplacement des cartouches. Grâce à cette double protection, vous repassez l'esprit tranquille, sans vous soucier du calcaire.
Planche à repasser avec centrale vapeur haute pression Philips.
Un repassage parfait, en toute simplicité. La planche à repasser active est dotée d'un ventilateur avec fonctions d'aspiration et de soufflerie. La fonction soufflerie vous permet de repasser sur un coussin d'air, ce qui est idéal pour les textiles délicats car cela évite les faux-plis et les zones brillantes sur les tissus sombres. La fonction d'aspiration maintient le vêtement sur la planche, pour des plis de pantalons parfaits.
Récompenses
4.1
sur 6
94
Avis
Babibabi
10/10/2025
Suisse
Excellence
Excellent appareil avec des performances exceptionnelles. Malheureusement il vient de tomber en panne. Quelqu'un pourrait m'indiquer un réparateur à Bruxelles-belgique s’il vous plait ? Merci d'avance
Cet avis a été rédigé pour WardrobeCare GC9940/05 Planche à repasser intégrée
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Adrienne
05/06/2016
Suisse
Trop bien
Voilà plusieurs année que j'utilise cette planche à repasser . Facile à déplacer, à ranger. La possibilité de gonflé la planche impeccable. L'aspiration repassage d'une grande perfection. Comme j'aime à la dire "j'ai une place à repasser de compétition"
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour WardrobeCare GC9940 Planche à repasser intégrée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour WardrobeCare GC9940 Planche à repasser intégrée
dolo
16/04/2013
Suisse
excellent
Beaucoup de gain de temps. Centrale puissante et légère. Défroissage vertical très efficace, Délai de livraison rapide,
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour WardrobeCare GC9940/05 Planche à repasser intégrée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour WardrobeCare GC9940/05 Planche à repasser intégrée