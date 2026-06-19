Hervorragende NanoCloud-Luftbefeuchtung

Dreifacher Schutz gegen Bakterien und Schimmel. Philips NanoCloud wurde als hygienisch sichere Technologie zertifiziert. Sie gibt im Vergleich zu Ultraschall-Luftbefeuchtern nachweislich 99 %* weniger Bakterien in die Luft ab und schützt somit langfristig Ihre Gesundheit mit sauberer Luft, die praktisch frei von Krankheitserregern und Schimmelpilzen ist. Der unsichtbare Sprühnebel von Philips NanoCloud verursacht keinen weißen Staub und keine nassen Stellen in Ihrem Zuhause. Hohe Befeuchtungsleistung von bis zu 500 ml/h*.