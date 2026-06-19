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Eingestellt

Luftwäscher

HU5930/10

1 Auszeichnung

Atmen Sie den Unterschied
Atmen Sie gesündere Luft mit Philips NanoClean. Sie werden vor Allergenen geschützt und erhalten ganz bequem gesündere Luft dank hervorragender NanoCloud-Luftbefeuchtungstechnologie und effizienter NanoProtect-Luftreinigungsleistung.
Alle Vorteile anzeigen

NanoCloud-Luftbefeuchtung, NanoProtect-Luftreinigung

Atmen Sie den Unterschied

  • Befeuchtungsrate: 500 ml/h*

  • Partikel CADR:140 m3/h*

  • 0,02 µm Partikelfilterung

  • Wohnzimmer (70 m2)*

Hervorragende NanoCloud-Luftbefeuchtung

Dreifacher Schutz gegen Bakterien und Schimmel. Philips NanoCloud wurde als hygienisch sichere Technologie zertifiziert. Sie gibt im Vergleich zu Ultraschall-Luftbefeuchtern nachweislich 99 %* weniger Bakterien in die Luft ab und schützt somit langfristig Ihre Gesundheit mit sauberer Luft, die praktisch frei von Krankheitserregern und Schimmelpilzen ist. Der unsichtbare Sprühnebel von Philips NanoCloud verursacht keinen weißen Staub und keine nassen Stellen in Ihrem Zuhause. Hohe Befeuchtungsleistung von bis zu 500 ml/h*.

4 präzise Feuchtigkeitseinstellungen

Philips NanoCloud-Technologie verbessert die Luft in Wohn-, Büro- und anderen Innenräumen, indem sie eine konstante und gleichmäßige relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 % aufrechterhält. Mit Feuchtigkeitseinstellungen von 40 %, 50 %, 60 % oder durchgehender Befeuchtung können Sie die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen automatisch nach Bedarf steuern. Durch diese optimale Luftfeuchtigkeit werden gesundheitliche Probleme, die durch trockene Luft verursacht werden, reduziert, und das Atmen wird angenehmer.

4 Lüftergeschwindigkeiten

Dank 4 verschiedener Modi können Sie ganz einfach die gewünschte Lüftergeschwindigkeit aus Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und Auto auswählen und einstellen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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  • Award image VRS_AWARD-1679640

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Haftungsausschlüsse

  1. Befeuchtungsrate: 500 ml/h: getestet durch GB/T 23332-2009 in Philips' eigener Klimakammer, Suzhou. Kammerngröße 25 m2, Ausgangstemperatur von 20±2 °C und relative Luftfeuchtigkeit von 30±3 % RH

  2. Filtert Partikel bis 0,02 µm: Laut dem "2008 Microbiological Risk Assessment Report" (Gutachten zu mikrobiologischen Risiken aus dem Jahr 2008) der Weltgesundheitsorganisation haben Grippe- und Vogelgrippeviren, Legionellen, Hepatitisviren sowie der SARS-Coronavirus eine Größe von über 0,02 µm.

  3. Entfernt 99 % an Bakterien: getestet für Staphylococcus Albus, bezieht sich auf antibakterielle Eigenschaften geprüft nach GB21551.3 mit Staphylococcus Albus (ursprüngliche Konzentration: 1*105 cfu/m³)

  4. Partikel CADR:140m3/h: CADR (Zigarettenrauch) von Drittanbietern getestet nach GB/T 18801-2008

  5. Wohnzimmer (70 m2): basierend auf Luftbefeuchtungsleistung gemäß AHAM HU-1-2006 (R2011)-Standard.