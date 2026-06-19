Performances d'humidification NanoCloud optimales

Triple protection contre les bactéries et moisissures. La technologie Philips NanoCloud est certifiée hygiénique. Elle réduit de 99 %* le rejet des bactéries dans l'air par rapport aux appareils à ultrasons, protégeant votre santé à long terme grâce à un air plus sain qui ne contient aucun pathogène ni moisissure. La brume d'eau invisible produite par le Philips NanoCloud ne crée pas de poussière blanche ni de taches humides dans votre pièce. Performances d'humidification élevées jusqu'à 500 ml/h*.