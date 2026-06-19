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Arrêté
HU5930/10
Vitesse d'humidification : 500 ml/h*
CADR particules : 140 m³/h*
Filtration des particules de 0,02 µm
Salon (70 m²)*
Triple protection contre les bactéries et moisissures. La technologie Philips NanoCloud est certifiée hygiénique. Elle réduit de 99 %* le rejet des bactéries dans l'air par rapport aux appareils à ultrasons, protégeant votre santé à long terme grâce à un air plus sain qui ne contient aucun pathogène ni moisissure. La brume d'eau invisible produite par le Philips NanoCloud ne crée pas de poussière blanche ni de taches humides dans votre pièce. Performances d'humidification élevées jusqu'à 500 ml/h*.
La technologie Philips NanoCloud vivifie l'air des pièces, aussi bien à domicile que dans un espace professionnel ou autre, en maintenant un taux d'humidité relative constante compris entre 40 et 60 %. Elle vous offre de nombreux choix (40, 50, 60 %, continu) et vous permet de contrôler automatiquement le niveau d'humidité intérieur. Ce niveau optimal d'humidité minimise les problèmes de santé dus à un air trop sec et rend l'air agréable à respirer.
Ces 4 modes vous permettent de choisir et de régler facilement la vitesse de ventilateur la plus adaptée (Vitesse 1, Vitesse 2, Vitesse 3 et Auto).
Récompenses
Notation globale
Vitesse d'humidification : 500 ml/h - essais réalisés conformément à la norme GB/T 23332-2009 dans une chambre climatique interne de Philips, à Suzhou. Dimensions de la chambre : 25 m² ; température initiale de 20±2 °C et taux d'humidité relative de 30±3 % HR
Filtration des particules de 0,02 µm testée par l'IUTA. Selon le rapport de 2008 d'évaluation des risques microbiologiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les virus de la grippe aviaire, de la grippe humaine, de la légionellose et de l'hépatite ainsi que le coronavirus du SARS sont plus grands que 20 nanomètres (0,02 µm).
99 % de bactéries en moins : essais portant sur le Staphylococcus Albus. Propriétés antibactériennes testées conformément à la norme GB21551.3 sur le Staphylococcus Albus, concentration initiale de 1*105 UFC/m³
CADR particules : 140 m³/h - CADR (cigarette) testé par un tiers conformément à la norme GB/T 18801-2008
Salon (70 m²) : sur la base des performances d'humidification, conformément à la norme AHAM HU-1-2006 (R2011).