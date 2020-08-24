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HX6483/52
Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste
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Elektrische Schallzahnbürste
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Der C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz bietet Ihnen unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.
Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre Zahnbürste tut es. Wenn Patienten Ihr Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch als Erinnerung, weniger Druck auszuüben.
Egal ob Sie sich auf die Plaque-Entfernung oder auf die Pflege und Gesundheit Ihres Zahnfleischs konzentrieren möchten, diese Bürste verfügt über einen passenden Modus: Der Clean-Modus bietet eine hervorragende Reinigung, während der Gum Care-Modus eine zusätzliche Putzminute mit verringerter Leistung hinzufügt, sodass Sie das Zahnfleisch sanft massieren können.
Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück - eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.
Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Doch auch daran haben wir gedacht: Unsere intelligente Bürstenerkennung weiß, wie lange Patienten ihren Bürstenkopf schon verwenden und mit wie viel Druck sie putzen. Wenn es Zeit zum Austauschen ist, weist eine Anzeige am Handstück darauf hin. So können sie sicher sein, dass der Bürstenkopf dauerhaft gute Ergebnisse liefert.
Etwas Neues zu beginnen, kann gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.
Unser 4-Quadranten-Timer teilt Patienten mit, wenn sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.
Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.
Leistung
Technische Daten
Design und Materialausführung
Service
Benutzerfreundlichkeit
Artikel enthalten
Reinigungsleistung
Programme
Intelligente Sensor-Technologie