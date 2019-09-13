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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
2 Putzprogramme
1 Bürstenkopf
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.
Der 30 Sekunden Intervall-Timer zeigt an, wann Sie jeden einzelnen Quadranten im Mund vollständig gereinigt haben, und signalisiert Ihnen, wann Sie zum nächsten Quadranten übergehen sollten. Dadurch wird eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund gewährleistet.
4.2
von 5
723
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Surfer66
13/09/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt entspricht meinen Vorstellungen.
Diese Zahnbürste ist sehr leise und der Akku hält auch sehr lange, bis zum nächsten Aufladen.
Vorteile
Leiser Summton
Nachteile
Die Abdichtung, wo die Bürste aufgesteckt wird ist etwas schwach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/02 Sonicare HealthyWhite Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/02 Sonicare HealthyWhite Schallzahnbürste verfasst
maggie
23/07/2018
Suisse
Verifizierter Käufer
Super! Völlig neues gutes Gefühl nach der Zahnreinigung!
Das ist meine erst Schall-Zahnbürste und ich bin total begeistert! Sichtbar sauberere Zähne und Zahn-Zwichenräume, auch die Farbe ist heller.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Miggy
23/01/2018
Suisse
Mir gefäfft dieses Produkt.
Wollte schon lange eine elektrische Zahnbürste kaufen...Mit diesem Produkt bin ich sehr zufrieden. Kann es weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm