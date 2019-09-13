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  • Weißere, gesündere Zähne
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Eingestellt

Philips Sonicare HealthyWhiteSonicare HealthyWhite Schallzahnbürste

HX6730/02

4.2
| (723) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Weißere, gesündere Zähne
Jeder liebt ein strahlend weißes Lächeln. Bringen Sie das natürliche Weiß Ihrer Zähne zum Strahlen. Mit der Clean- & White-Einstellung entfernt die elektrische Sonicare HealthyWhite Zahnbürste erwiesenermaßen einen Großteil der täglichen Verfärbungen in gerade einmal zwei Wochen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die ultimative Zahnbürste für weißere Zähne

Weißere, gesündere Zähne

  • 3 Putzprogramme

  • 1 Bürstenkopf

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

723

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

13/09/2019

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Das Produkt entspricht meinen Vorstellungen.

Diese Zahnbürste ist sehr leise und der Akku hält auch sehr lange, bis zum nächsten Aufladen.

Vorteile

Leiser Summton

Nachteile

Die Abdichtung, wo die Bürste aufgesteckt wird ist etwas schwach.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/02 Sonicare HealthyWhite Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/02 Sonicare HealthyWhite Schallzahnbürste verfasst

23/07/2018

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super! Völlig neues gutes Gefühl nach der Zahnreinigung!

Das ist meine erst Schall-Zahnbürste und ich bin total begeistert! Sichtbar sauberere Zähne und Zahn-Zwichenräume, auch die Farbe ist heller.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

23/01/2018

Suisse

Suisse

Mir gefäfft dieses Produkt.

Wollte schon lange eine elektrische Zahnbürste kaufen...Mit diesem Produkt bin ich sehr zufrieden. Kann es weiter empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm

  2. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste