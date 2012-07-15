Mir wurde die Sonicare vor 6 Jahren von mehreren Zahnärzten empfohlen. Ich hatte bis dato eine manuelle Zahnbürste und sehr viel Karies. Seit ich die Sonicare benutze, habe kein einziges Loch neu dazu bekommen bzw. kleine bereits bestehende Löcher sind nicht schlimmer geworden und kommen ohne Füllung aus. Auch fühlen sich die Zähne sauberer und glatter an. Dass meine Zähne weißer geworden sind kann ich bei mir nicht bestätigen, bei einer Freundin aber schon. Etwas enttäuschend finde ich die Lebensdauer der Sonicare. Meine jetzige ist bereits die dritte, nachdem die ersten beiden direkt nach Garantiablauf den Geist aufgegeben haben. Diesmal nutze ich die Garantieverlängerung durch die Registrierung bei Philips und hoffe, dass sie dann wenigstens in der Garantiverlängerung kaputt geht :-) Auch ein kleines Manko ist, dass sich bei mir kleine schwarze Schimmelpünktchen im Gummiring, wo man die Bürste rauf setzt, bilden. Allles in Allem, erfüllt die Sonicare ihren Zweck indem ich keinen Karies mehr bekomme und sich der Mundraum hygienischer anfühlt. Die Lebensdauer und die Schimmelpünktchen sind allerdings für den Preis zwei Kritikpunkte und Verbesserungswürdig!