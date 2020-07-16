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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
3 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
2 Zungenreiniger
Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.
Philips Sonicare Zahnbürste mit Sensitive-Putzprogramm: Sanfte, aber dennoch gründliche Reinigung bei empfindlichem Zahnfleisch.
Mit dem zweiminütigen Clean-Putzprogramm und der zusätzlichen White-Einstellung (30 Sekunden) können Sie speziell die sichtbaren Schneidezähne gründlich reinigen. Dadurch reduzieren Sie alltägliche Verfärbungen, z. B. durch Kaffee, Tee, Tabak und Rotwein. Ihre Zähne werden so in nur 2 Wochen um 2 Stufen weißer.*
4.3
von 5
101
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Habe ich nicht
16/07/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach toll
Diese 3 Stufen sind einfach klasse. Sehr gute Reinigung
Vorteile
Gründliche Reinigung
Nachteile
bisher keine bemerkt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Paperwhite
09/06/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Preisgünstig und gut
Preisgünstige Schallzahnbürste für das normale Reinigen er Zähne. Timer für die 4 Sektoren ist gut spürbar. Reinigung einfach. Eine Akkuladung hält sehr lange, daher muss das Ladegerät für Kurzreisen nicht mit ins Gepäck. Negativ: Weichmacher im Plastik/Gummi (Einschaltknopf, z.T. Rückseitenbeschichtung) - wird nach einiger Zeit klebrig und ist das erste Teil das dann mal verschleisst. Insgesamt gutes Produkt und einfache Handhabung.
Vorteile
einfach, praktisch, gut
Nachteile
Weichmacher im Plastik-Einschaltknopf bzw. Gummi.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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JRB0207
01/06/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr zufrieden
Meine Frau hat schon lange eine solche E Zahnbürste und ich war skeptisch. Am Anfang eine Umstellung aber es lohnt. Man putzt mehr und vor allem besser. Gute Massage des Zahnfleisch. Bin begeistert. Jetzt sollte nur der Akku noch lange halten dann wäre das Produkt sensationell.
Vorteile
Sauberes Putzen. Einfach im Handling. Hält mind. eine Woche mit einer Akkuladung
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste