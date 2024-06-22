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  • Weißere Zähne. Ganz sanft.
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Elektrische Schallzahnbürste

HX6848/92

4.3
| (932) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Weißere Zähne. Ganz sanft.
Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weißer werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Hellt Zähne in nur einer Woche auf

Weißere Zähne. Ganz sanft.

  • Integrierter Drucksensor

  • 1 Putzprogramm

  • BrushSync Funktion

Weißere Zähne in nur einer Woche

Weißere Zähne in nur einer Woche

Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen

Der i InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte hochwertige Borsten, um Plaque in den Zahnzwischenräumen zu entfernen. Zudem verringert er nachweislich Zahnfleischbluten und Entzündungen in nur zwei Wochen.

Eine sanfte Erinnerung für mehr Vorsicht

Eine sanfte Erinnerung für mehr Vorsicht

Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre Zahnbürste tut es. Wenn Patienten Ihr Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch als Erinnerung, weniger Druck auszuüben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.3

von 5

932

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

22/06/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Alles was man braucht

Nachdem unsere alte Philips Schallzahnbürste nach etlichen Jahren den Geist aufgegeben hat, musste eine Neue her. Da wir nicht so viel Geld ausgeben wollten (und wir sowieso noch Reinigungsstation und Transportbehälter von der Alten haben), entschieden wir uns für dieses Modell. Erfüllt seinen Zweck völlig und die Druckerkennung ist auch eine praktische Funktion. Akkulaufzeit ist ebenfalls gut, man kann sie viele Tage verwenden, bevor sie wieder geladen werden muss (habe die Tage nicht gezählt). Die bereits gekauften Bürstenköpfe und eben auch die vorhandene Reinigungs- und Ladestation können wir weiter verwenden. Super Konzept von Philips, das Elektro- und Platiskschrott möglichst gering hält. Danke! Kann ich auf jeden Fall weiter empfehlen!

Vorteile

Preis der Bürste, Reinigungsleistung, Akkulaufzeit

Nachteile

Preis der Bürstenköpfe relativ hoch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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27/05/2024

Suisse

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Verifizierter Käufer

Zahnbürste Oral B

ich benutz seit Jahren immer dieselbe , bin sehr zufrieden

Vorteile

für den Preis eine sehr gute Zahnbürste

Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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28/04/2024

Suisse

Suisse

Sanft und wirkungsvoll

Nach 4Mt. kein Zahnstein mehr ... sauberes Mundgefühl

Vorteile

Sanft

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste