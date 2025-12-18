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Eingestellt

Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence2x Weiße Bürstenköpfe für Schallzahnbürste HX9

HX9042/17

4.6
| (390) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
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Weiß
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Bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung* für hervorragende Ergebnisse
Eine Reinigung so einzigartig wie Ihr Lächeln. Unser C3 Premium Plaque Defence-Bürstenkopf passt sich den Konturen von Zähnen und Zahnfleisch dank weicher, biegsamer Seiten an, die 4 x mehr Oberflächenkontakt als ein herkömmlicher Bürstenkopf** und dadurch eine bequeme, gründliche Reinigung ermöglichen.
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Alle 3 Monate wechseln, um optimale Ergebnisse zu erzielen

Bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung* für hervorragende Ergebnisse

  • Bis zu 10x mehr Plaque-Entfernung

  • Entfernt bis zu 100% mehr Verfärbungen

  • Härtegrad der Borsten: Medium

  • Kompatibel mit allen Sonicare Handstücken außer Philips One und Kids

Bis zu 10 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Bis zu 10 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Und dank seines flexiblen Designs entfernt er bis zu 10 x mehr Plaque an schwer zugänglichen Stellen* – für eine echte Tiefenreinigung am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen.

Bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** für mühelose Reinigung

Bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** für mühelose Reinigung

Mit unserer adaptiven Reinigungstechnologie erhalten Sie bei jeder Reinigung ein individuelles Putzerlebnis. Die weichen, flexiblen Seiten aus Gummi des Premium Plaque Defence passen sich den Konturen von Zahnfleisch und Zähnen an, absorbieren übermäßigen Druck und verbessern die Schallreinigungsleistung. Die Borsten erreichen bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt für eine gründlichere Reinigung in schwer zugänglichen Bereichen als bei einem herkömmlichen Bürstenkopf**.

Wählt automatisch den besten Putzmodus für optimale Ergebnisse***

Wählt automatisch den besten Putzmodus für optimale Ergebnisse***

Erhalten Sie jedes Mal die bestmögliche Reinigung mit unserer Smart-Bürstenkopferkennung*. Der Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart-Handstück**** und wählt automatisch den optimalen Putzmodus und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Reinigung. Sie müssen nur noch putzen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.6

von 5

390

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

18/12/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Zahnbürste, kann ich sehr empfehlen

Für mich die beste Zahnbürste. Kaufe immer auf Vorrat.

Diese Bewertung wurde für Premium Plaque Defence HX9044/87 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst

Diese Bewertung wurde für Premium Plaque Defence HX9044/87 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst

17/08/2025

Suisse

Suisse

Einfache Handhabung

Ein neues, überzeugendes Zahnputzgefühl! Ich würde sie wieder kaufen.

Diese Bewertung wurde für Premium Plaque Defence HX9044/88 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst

Diese Bewertung wurde für Premium Plaque Defence HX9044/88 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst

26/06/2025

Suisse

Suisse

Hervorragende Reinigungsergebnisse. Von meinem Zahnarzt bestätigt.

Vorteile

Gute Reinigungsergebnisse

Nachteile

Mit rund einem Monat eine etwas kurze Lebesdauer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. als mit einem DiamondClean-Bürstenkopf

  3. Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart-Zahnbürstenhandstücken verfügbar