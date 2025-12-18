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Eingestellt
HX991W
HX9913/17
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX993W
HX9944/13
HX960U
HX9681/01
Bis zu 10x mehr Plaque-Entfernung
Entfernt bis zu 100% mehr Verfärbungen
Härtegrad der Borsten: Medium
Kompatibel mit allen Sonicare Handstücken außer Philips One und Kids
Und dank seines flexiblen Designs entfernt er bis zu 10 x mehr Plaque an schwer zugänglichen Stellen* – für eine echte Tiefenreinigung am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen.
Mit unserer adaptiven Reinigungstechnologie erhalten Sie bei jeder Reinigung ein individuelles Putzerlebnis. Die weichen, flexiblen Seiten aus Gummi des Premium Plaque Defence passen sich den Konturen von Zahnfleisch und Zähnen an, absorbieren übermäßigen Druck und verbessern die Schallreinigungsleistung. Die Borsten erreichen bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt für eine gründlichere Reinigung in schwer zugänglichen Bereichen als bei einem herkömmlichen Bürstenkopf**.
Erhalten Sie jedes Mal die bestmögliche Reinigung mit unserer Smart-Bürstenkopferkennung*. Der Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart-Handstück**** und wählt automatisch den optimalen Putzmodus und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Reinigung. Sie müssen nur noch putzen.
4.6
von 5
390
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Don Dezibel
18/12/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Zahnbürste, kann ich sehr empfehlen
Für mich die beste Zahnbürste. Kaufe immer auf Vorrat.
Diese Bewertung wurde für Premium Plaque Defence HX9044/87 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst
Diese Bewertung wurde für Premium Plaque Defence HX9044/87 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst
Sebel48
17/08/2025
Suisse
Einfache Handhabung
Ein neues, überzeugendes Zahnputzgefühl! Ich würde sie wieder kaufen.
Diese Bewertung wurde für Premium Plaque Defence HX9044/88 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst
Diese Bewertung wurde für Premium Plaque Defence HX9044/88 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst
RVWE
26/06/2025
Suisse
Hervorragende Reinigungsergebnisse. Von meinem Zahnarzt bestätigt.
Vorteile
Gute Reinigungsergebnisse
Nachteile
Mit rund einem Monat eine etwas kurze Lebesdauer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
als mit einem DiamondClean-Bürstenkopf
Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart-Zahnbürstenhandstücken verfügbar