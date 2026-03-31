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Eingestellt
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
13 Tools
Selbstschärfende Metallklingen
Akkulaufzeit von bis zu 180 Min.
Wasserfest
Die selbstschärfenden Edelstahlklingen an diesem Trimmer für Gesicht und Körper sind für maximale Festigkeit mit Eisen verstärkt und gehärtet. Dadurch bleiben die Klingen so scharf wie am 1. Tag. Kein Rost. Kein Klingenöl erforderlich.
Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.
Der Philips Multigroom All-in-One-Haarschneider verfügt über 13 Aufsätze für eine Ganzkörperpflege.
4.4
von 5
466
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Menschh
31/03/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Schneidet sehr sanft
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-in-1-Trimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-in-1-Trimmer verfasst
22/03/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Gerät
Das Set kommt gut verpackt in einem stabilem Karton. Die Auswahl an Möglichkeiten der Haarpflege und -Stylings ist nahezu unbegrenzt. Der" MG9553/15 20in1" bietet insgesamt bis zu 27 verschiedene Schnittlängen. Zusätzlich ist ein One-Blade-Trimmer beigelegt, der auch die schärfsten Konturen ermöglicht, egal ob Bart- oder Bikinizone. Geladen wird der MG9553, denkbar enifach, über USB, wobei zwar ein USB-Kabel, aber kein Netzteil mit an Bord ist. Nach kürzester Zeit hat man, auch in Notsituationen, schnell eine Rasur nachgeladen. Aber auch im täglichen Gebrauch ist eine Ladung von 0 auf 100 innerhalb einer Stunde erledigt. Die Reinigung kann sowohl mit Pinsel/Bürste erfolgen, wie auch durch kurzes Abspühlen unter dem Wasserhahn, da er zu 100% wasserdicht ist. So einfach kann Styling. Das Trimmen ist dahingegen noch viel unspektakulärer. Ein leises, monotones Summen verrät, dass der MG9553 bereit ist, seine Arbeit zu verrichten. Mit dem ersten Zug durch die zu stutzenden Haarbereiche merkt man aber, dass sich hinter dem schnurrenden Kätzchen ein ausgewachsener „Haarfresser“ versteckt. Dieser meistert seine Aufgabe mit Bravour. Kontinuierlich fallen die Haare seinen selbstschärfenden Klingen zum Opfer. Zusätzlich geht der Trimmer sehr sanft und pfleglich mit seinem Benutzer um. Reizungen sind nahezu ausgeschlossen, da der MG9553, durch seine Gleitbeschichtung, sehr angenehm geführt werden kann. Egal ob Kopf-, Bart-, oder sonstige Köperbehaarung, der MG9553/15 ist ein idealer Begleiter. Erst recht mit der beiliegenden kleinen Tasche. So kann er, unkompliziert verpackt, überall mit hin genommen werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG9553/15 Serie 9000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG9553/15 Serie 9000 verfasst
Zigi260478
16/01/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Top-Produkt
Bin mit dem Produkt bisher sehr zufrieden!! Für meinen gebrauch ideal
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.