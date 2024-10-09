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  • Une stylisation inégalée du visage, des cheveux et du corps
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Arrêté

Multigroom series 900013-en-1 Visage, Cheveux et Corps

MG9720/90

4.4
| (466) Avis | 93% recommandent ce produit
Une stylisation inégalée du visage, des cheveux et du corps
Obtenez un style parfait avec le set tondeuse Prestige Edition comprenant notre tondeuse multistyle et 13 outils de qualité, dont des lames métalliques auto-affûtées et un OneBlade Visage + Corps qui vous permet de tailler, styliser et raser votre barbe, même longue, pour un style inégalé.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Prestige Edition : set tondeuse haut de gamme 13 en 1

Une stylisation inégalée du visage, des cheveux et du corps

  • 13 outils

  • Lames auto-affûtées en métal

  • Jusqu'à 180 minutes d'autonomie

  • Utilisation sous la douche

Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas

Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas

Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.

13 accessoires pour le visage et la tête

13 accessoires pour le visage et la tête

La tondeuse multistyle Philips tout-en-un est fournie avec 13 accessoires pour tout le corps.

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4.4

sur 6

466

Avis

93%

recommandent ce produit

09/10/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Super produit

Super produit le seul point négatif c’est que l’on peut pas l’utiliser quand il charge mais si on s’organise bien tout roule

Contre

Pas d’utilisation quand il charge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

06/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

Super

Super cadeau de mon fis à noël je suis très content !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9556/15 Tondeuse 19-en-1

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9556/15 Tondeuse 19-en-1

31/01/2026

France

France

Produit machaa lah par tt ces caractéristiques...c une pépite

Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 Tondeuse 23-en-1

Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 Tondeuse 23-en-1

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  1. Chaque lame offre jusqu'à 4 mois d'utilisation. Pour une expérience optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.