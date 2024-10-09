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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
13 outils
Lames auto-affûtées en métal
Jusqu'à 180 minutes d'autonomie
Utilisation sous la douche
Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.
Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.
La tondeuse multistyle Philips tout-en-un est fournie avec 13 accessoires pour tout le corps.
4.4
sur 6
466
Avis
93%
recommandent ce produit
Jeronimo21
09/10/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Super produit
Super produit le seul point négatif c’est que l’on peut pas l’utiliser quand il charge mais si on s’organise bien tout roule
Contre
Pas d’utilisation quand il charge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
DaQuin
06/02/2026
France
Acheteur vérifié
Super
Super cadeau de mon fis à noël je suis très content !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9556/15 Tondeuse 19-en-1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9556/15 Tondeuse 19-en-1
Amar31
31/01/2026
France
Produit machaa lah par tt ces caractéristiques...c une pépite
Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 Tondeuse 23-en-1
Cet avis a été rédigé pour All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 Tondeuse 23-en-1
Chaque lame offre jusqu'à 4 mois d'utilisation. Pour une expérience optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.