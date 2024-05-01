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Eingestellt
Strahlende, revitalisierte und erfrischte Haut
VisaPure Advanced ist eine Gesichtsreinigungsbürste, die Ihre tägliche Gesichtspflege professionell unterstützt. Ihre Haut erhält ein strahlendes, frisches und revitalisiertes Aussehen. Genießen Sie reine, weiche Haut mit einem gesunden Teint.
Angepasste DualMotion-Technologie
Reinigung, Massage
2 Scherköpfe
2 Intensitätsstufen
Die Bürstenköpfe sind leicht zu reinigen. Reinigen Sie sie einfach im Waschbecken mit warmem Wasser und Seife.
VisaPure Advanced ist mit individueller DualMotion-Technologie ausgestattet. Jeder mit VisaPure gelieferte Bürstenkopf verfügt über spezielle Rotations- und Vibrationsstufen. Sowohl das Handstück als auch die neuen Aufsätze sind mit einem innovativen NFC-Tag ausgestattet, welcher die intelligente Bürstenkopferkennung ermöglicht. Das bedeutet, dass das Handstück sofort den jeweiligen Kopf erkennt, wenn Sie ihn aufgesteckt haben. So können Sie die speziellen Programme der individuellen DualMotion-Technologie für verschiedene Pflegeanwendungen genießen.
Durch die Reinigung mit VisaPure können Sie mehr Make-up-Rückstände und abgestorbene Hautzellen entfernen. Dank des gründlichen Reinigungseffekts werden Hautpflegeprodukte wie Cremes, Seren und Essenzen besser aufgenommen.
4.6
von 5
927
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Snesha
01/05/2024
Suisse
Man merkt einen Unterschied nach der Behandlung.
Das beste Gerä für die Gesichtsreinigung und Massage, welches ich je gekauft habe. Die Haut ist viel praller und straffer. Man hat sogar einen kleinen Liftig-Effekt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Verwendung 2023-05-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Verwendung 2023-05-01
Redbelt
16/04/2019
Suisse
Ich liebe mein VisaPure
Ich benutze mein VisaPure jeden Morgen und Abend nur mit Wasser und bin hell begeistert. Die Haut ist richtig rein und es hat noch ein tolles Design. Die Programme sind super auf die Aufsätze abgestimmt. Einziger Nachteil: Mit dem Reinigungsaufsatz kann das Handstück nicht in den Ständer gestellt werden, muss ihn jedes Mal entfernen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced BSC431/05 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced BSC431/05 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Susanna
17/08/2018
Suisse
Möchte ich nicht mehr missen
Ich bin total begeistert von dieser Bürste. Meine Haut ist nach der Reinigung wirklich sauber. Das bekommt man mit der Reinigung von Hand wirklich niemals hin. Ich reinige auch meinen Hals und mein Dekolleté mit der Bürste und benutze den Bürstenkopf für sensible Haut. Meine Haut fühlt sich jetzt weicher und ebener an. Nach meiner Produktregistrierung hatte ich ziemlich schnell den versprochenen Ersatzbürstenkopf im Briefkasten. Darüber habe ich mich sehr gefreut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
10 Mal effektiver als die Reinigung von Hand, aber genauso sanft. Verglichen mit der Make-up-Entfernung von Hand.