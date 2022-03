Intelligenter Bürstenkopf entwickelt für empfindliche Haut

Der intelligente Bürstenkopf für empfindliche Haut mit seiner einzigartigen Borstentechnologie sorgt für eine besonders sanfte Reinigung Ihrer empfindlichen Haut. Die 32.000 ultradünnen Borsten sind länger und flexibler, was weniger Reibung auf der Haut verursacht. So haben Sie ein sehr weiches und sanftes Reinigungserlebnis. Dank des intelligenten NFC-Tags kann diese Bürste mit niedrigeren Rotationsstufen, weniger Vibration und einer kürzeren Dauer an Ihren empfindlichen Hauttyp angepasst werden. Genießen Sie die Vorteile eines speziellen Bürstenkopfs, der sich mit verschiedenen Intensitätsstufen, die für Ihre Haut am besten geeignet sind, an Ihre Bedürfnisse anpasst.