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Für empfindliche Hauttypen entwickelt
Für die tägliche Anwendung
Alle 3 Monate austauschen
Einfaches Austauschen
Der intelligente Bürstenkopf für empfindliche Haut mit seiner einzigartigen Borstentechnologie sorgt für eine besonders sanfte Reinigung Ihrer empfindlichen Haut. Die 32.000 ultradünnen Borsten sind länger und flexibler, was weniger Reibung auf der Haut verursacht. So haben Sie ein sehr weiches und sanftes Reinigungserlebnis. Dank des intelligenten NFC-Tags kann diese Bürste mit niedrigeren Rotationsstufen, weniger Vibration und einer kürzeren Dauer an Ihren empfindlichen Hauttyp angepasst werden. Genießen Sie die Vorteile eines speziellen Bürstenkopfs, der sich mit verschiedenen Intensitätsstufen, die für Ihre Haut am besten geeignet sind, an Ihre Bedürfnisse anpasst.
Dieser intelligente Bürstenkopf ist mit einem NFC-Tag ausgestattet. Durch diesen bietet die Bürste ein speziell für empfindliche Haut entwickeltes Programm mit 10 % geringerer Drehgeschwindigkeit, 25 % geringerer Vibration und 20 % kürzerer Dauer und sorgt somit für eine noch sanftere Behandlung. Dank der speziellen Programme für U- und T-Zone können Sie immer die ideale Reinigung für Ihre empfindliche Haut sicherstellen. Das Ergebnis ist eine bessere Reinigungswirkung als bei der Reinigung mit den Händen, aber genauso sanft. Genießen Sie die Vorteile eines speziell an Ihre Bedürfnisse anpassbaren Bürstenkopfs mit Intensitätsstufen, die für Ihre empfindliche, leicht reizbare Haut ideal geeignet sind.
Dermatologen aus Asien und Europa waren in der Entwicklungsphase des intelligenten Bürstenkopfs für sensible Haut beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von empfindlicher, schnell reizbarer Haut vollständig berücksichtigt werden.
4.6
von 5
94
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Grazyna M
17/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Bürste
Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst
Chérie
03/09/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekt für empfindliche Haut
Sehr sanfte Reinigungsbürste für trockene, empfindliche Haut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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anonym2
16/11/2017
Deutschland
Top Reinigung für das Gesicht
Sehr gut Hand zu haben. Das Gesicht fühlt sich richtig gereinigt danach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5990/10 Reinigungsbürste für normale Haut verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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