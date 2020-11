Stufe 2: Revitalisierende Massage

Der Bürstenkopf bietet eine revitalisierende und entspannende Massage. Dadurch werden die kleinen Gesichtsmuskeln entspannt und verleihen Ihrer Haut ein revitalisierendes Gefühl. Die Bürste erreicht das, was Hände allein niemals erreichen könnten. Es fühlt sich an, als wenn 750 Fingerspitzen pro Minute sanft die Haut massieren. Abgesehen von den wohltuenden Effekten bietet diese Massage eine Vielzahl von Vorteilen für Ihre Haut. Sie regt den Blutfluss an, wodurch Ihre Haut besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, was wiederum zu einem besseren Gesamthautbild für empfindliche Haut führt.