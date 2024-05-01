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Eingestellt
Angepasste DualMotion-Technologie
Sanft, Massage und frische Augen
3 Bürstenk., Tasche, Aufbewahrungsst.
2 Intensitätsstufen
Dermatologen aus Asien und Europa waren in der Entwicklungsphase des intelligenten Bürstenkopfs für sensible Haut beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von empfindlicher, schnell reizbarer Haut vollständig berücksichtigt werden.
VisaPure Advanced reinigt mit einer besonders schonenden und intelligenten Reinigungsbürste die Haut sanft und macht sie weich und strahlend. Die 32.000 besonders dünnen Borsten wurden für die sanfte Reinigung entwickelt. Dank des NFC-Tags im Bürstenkopf kann diese Bürste mit niedrigeren Rotationsstufen, weniger Vibration und einer kürzeren Dauer an Ihren empfindlichen Hauttyp angepasst werden. Genießen Sie die Vorteile eines speziellen Bürstenkopfs, der sich mit verschiedenen Intensitätsstufen, die für Ihre Haut am besten geeignet sind, an Ihre Bedürfnisse anpasst.
Der Bürstenkopf bietet eine revitalisierende und entspannende Massage. Dadurch werden die kleinen Gesichtsmuskeln entspannt und verleihen Ihrer Haut ein revitalisierendes Gefühl. Die Bürste erreicht das, was Hände allein niemals erreichen könnten. Es fühlt sich an, als wenn 750 Fingerspitzen pro Minute sanft die Haut massieren. Abgesehen von den wohltuenden Effekten bietet diese Massage eine Vielzahl von Vorteilen für Ihre Haut. Sie regt den Blutfluss an, wodurch Ihre Haut besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, was wiederum zu einem besseren Gesamthautbild für empfindliche Haut führt.
4.6
von 5
927
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Snesha
01/05/2024
Suisse
Man merkt einen Unterschied nach der Behandlung.
Das beste Gerä für die Gesichtsreinigung und Massage, welches ich je gekauft habe. Die Haut ist viel praller und straffer. Man hat sogar einen kleinen Liftig-Effekt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Redbelt
16/04/2019
Suisse
Ich liebe mein VisaPure
Ich benutze mein VisaPure jeden Morgen und Abend nur mit Wasser und bin hell begeistert. Die Haut ist richtig rein und es hat noch ein tolles Design. Die Programme sind super auf die Aufsätze abgestimmt. Einziger Nachteil: Mit dem Reinigungsaufsatz kann das Handstück nicht in den Ständer gestellt werden, muss ihn jedes Mal entfernen.
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Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced BSC431/05 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
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Susanna
17/08/2018
Suisse
Möchte ich nicht mehr missen
Ich bin total begeistert von dieser Bürste. Meine Haut ist nach der Reinigung wirklich sauber. Das bekommt man mit der Reinigung von Hand wirklich niemals hin. Ich reinige auch meinen Hals und mein Dekolleté mit der Bürste und benutze den Bürstenkopf für sensible Haut. Meine Haut fühlt sich jetzt weicher und ebener an. Nach meiner Produktregistrierung hatte ich ziemlich schnell den versprochenen Ersatzbürstenkopf im Briefkasten. Darüber habe ich mich sehr gefreut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
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